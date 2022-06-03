Кремль виявляє нерішучість щодо інтеграції окупованих територій на півдні України, - ISW

Влада Росії не знає, як інтегрувати територію, окуповану на півдні України. Росіяни намагаються захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, щоб прозвітувати про "звільнення" Луганщини.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Автори звіту пишуть, що Росія 2 червня продовжила захоплювати Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Імовірно, росіяни використають їх захоплення, щоб заявити про "звільнення" всієї Луганщини, а потім повернуться до боїв на Донеччині.

На думку американських аналітиків, загарбники після попередніх втрат навряд чи мають сили, необхідні для захоплення значної території в Донецькій області.

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"Російські сили, очевидно, обмежені рельєфом місцевості на Донбасі і продовжуватимуть стикатися з проблемами при форсуванні річки Сіверський Донець, щоб завершити оточення Сєвєродонецьк-Лисичанськ і просуватися далі на захід від Лиману в напрямку Слов'янська через Райгородок", - розповідають аналітики.

При цьому військове керівництво РФ продовжує відчувати ускладнення з достатнім формуванням сил та підтриманням морального духу мобілізованого особового складу. А примусова мобілізація навряд чи створить значну бойову міць та загострить низький моральний дух.

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Крім того, російська окупаційна влада продовжує стикатися з проблемами встановлення постійного контролю на нещодавно окупованих українських територіях.

Ключові висновки експертів ISW: