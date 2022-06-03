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війна (56406) Луганщина (4416) окупація (5834) Донбас (21733) Донецька область (5695)

Кремль виявляє нерішучість щодо інтеграції окупованих територій на півдні України, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Влада Росії не знає, як інтегрувати територію, окуповану на півдні України. Росіяни намагаються захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, щоб прозвітувати про "звільнення" Луганщини.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Автори звіту пишуть, що Росія 2 червня продовжила захоплювати Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Імовірно, росіяни використають їх захоплення, щоб заявити про "звільнення" всієї Луганщини, а потім повернуться до боїв на Донеччині.

На думку американських аналітиків, загарбники після попередніх втрат навряд чи мають сили, необхідні для захоплення значної території в Донецькій області.

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"Російські сили, очевидно, обмежені рельєфом місцевості на Донбасі і продовжуватимуть стикатися з проблемами при форсуванні річки Сіверський Донець, щоб завершити оточення Сєвєродонецьк-Лисичанськ і просуватися далі на захід від Лиману в напрямку Слов'янська через Райгородок", - розповідають аналітики.

При цьому військове керівництво РФ продовжує відчувати ускладнення з достатнім формуванням сил та підтриманням морального духу мобілізованого особового складу. А примусова мобілізація навряд чи створить значну бойову міць та загострить низький моральний дух.

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Крім того, російська окупаційна влада продовжує стикатися з проблемами встановлення постійного контролю на нещодавно окупованих українських територіях.

Ключові висновки експертів ISW:

  • Російські війська продовжують віддавати перевагу захопленню Сєвєродонецька за рахунок інших напрямків просування.

  • Окупанти продовжували штурм Сєвєродонецька та Лисичанська, щоб отримати повний контроль над Луганською областю.

  • Росіяни поступово просувалися навколо Авдіївки.

  • Українські контрнаступи на північному заході Херсонської області відкинули російські війська на східний берег річки Інгулець і, ймовірно, продовжуватимуть порушувати російські наземні лінії зв’язку уздовж траси Т2207.

  • Кремль продовжував проводити непослідовні окупаційні заходи на півдні України, що підтверджує як потужний опір українців, так і "ймовірну нерішучість Кремля щодо того, як інтегрувати окуповану територію".

Автор: Ольга Лузан
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це ви за піндеж нявкиного сірка?
і шо справді є довіра тиїм словам?
як да - виходить ви нічому так i не навчились...
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03.06.2022 07:07 Відповісти
правило номер раз, воно і останнє - кацап відкриває рота тільки в двох випадках:
або збрехати, або покласти туди те що *******.
вибирайте шо вам більше до вподоби...
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03.06.2022 07:15 Відповісти
Проявляють нерішучість, бо усвідомлюють, що в разі анексії нових територій України, за контроль над якими точаться бої, то тоді ніякої різниці між ними і анексованим Кримом не буде. Якщо зараз рідкі авіаційно-ракетні удари по військових цілях рашистів на території Криму українським військовим командуванням приховуються, то після нових анексій всі окуповані і анексовані території будуть відкритою ареною боїв. Крім того, така нерішучість ворога у визначенні подальшої долі захоплених території видає його страх перед небезпеками довготривалої війни на знищення, бо є розуміння, що принаймні Херсон разом із усім плацдармом на правому березі Дніпра ворожим силам в найближчі місяці не втримати.
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03.06.2022 07:41 Відповісти
Мабуть Калоцапи розуміють, що це може бути пастка для них...

Що якщо вони офіційно включать ці території у склад РФ, а потім відбудеться військова деокупація Херсона Україною....то це потім відериває прямий шлях і до ВІЙСЬКОВОЇ ДЕОКУПАЦІЇ КРИМУ....
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03.06.2022 07:44 Відповісти
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03.06.2022 08:25 Відповісти
Хрен в рот *****, а не наши земли. Всё шо принадлежит Украине вернётся к ней. Крым тоже
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03.06.2022 09:18 Відповісти
 
 