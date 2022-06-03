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Медведєв погрожує Україні ракетними ударами "по чому завгодно" через постачання американських систем HIMARS

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,медведев

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив відповіддю на використання Україною американських РСЗВ HIMARS проти Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera, повідомляє Цензор.НЕТ

"У разі, якщо, не дай Боже, ці види озброєнь будуть використані проти російських територій, - у цьому випадку у збройних сил нашої країни не залишиться іншого вибору, окрім як діяти на ураження центрів прийняття рішень. Усім зрозуміло, що це за центри - і міністерство оборони, і генштаб, і все, що завгодно", - сказав Медведєв.

Він додав, що кінцеві центри прийняття рішень знаходяться "навіть не на території Києва".

За його словами, Москва звернула увагу на зміну позиції Вашингтона щодо постачання озброєння до України.

Читайте: Це перетворилося на війну на виснаження, де українці платять високу ціну за захист своєї країни, але Росія зазнає ще більших втрат, - Столтенберг

"Спочатку президент США Байден сказав, що вони не постачатимуть ракетні системи залпового вогню, РСЗВ, особливо просунутої дальності. А потім ця позиція була скоригована, і було оголошено, що, принаймні, окремі види типу HIMARS будуть поставлені", - каже Медведєв.

Він визнав, що у цих РСЗВ "не така дальність, як у деяких інших систем". Проте постачання HIMARS Україні він назвав "очевидною загрозою" для РФ, на яку Кремль "має реагувати".

Також читайте: США в ОБСЄ: Росія воює як у часи середньовіччя

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+74
Айфончик, проснись, никому уже не страшно.
Зато ваши бункеру все отсканированы - ты и закусить не успеешь.
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03.06.2022 07:25
+66
Чем то завоняло,фу
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03.06.2022 07:23
+55
Ліна Костенко

"У кожної націїї свої хвороби. У Росії - невиліковна."
#ЛінаКостенко
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03.06.2022 07:26
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Че с ****** димон?
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03.06.2022 11:37 Відповісти
Хворі, сцикливі гопники ...
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03.06.2022 11:40 Відповісти
Идиот ?если он думает что решение сопротивляться вторжению России в Украину принято в Вашингтоне , или даже в Киеве, то он полнейший болван!Решение принято каждым отдельно взятым украинцем ! И все его попытки уничтожить центры принятия решений провалятся - всех не уничтожишь
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03.06.2022 11:55 Відповісти
Та хто кому шо поставляє? Які "ВСУ", які "центри прийняття рішень"? Це якісь колгоспники у воєнторзі щось купили для того, щоб від мародерів захищатися. А хто ж винен, що на росії так погано з пожежною небезпекою? Недопалки всюди кидають...
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03.06.2022 12:01 Відповісти
не стратег та не політик , але дивуюсь мягкотілості Байдена - чому тобі хтось повинен вказувати куди та чим стріляти ? ти хто такий? Як приклад Туреччина перекрила море- може кацапи щось вякнули ? зараз оголосила спецоперацію в Сиріі - може якісь погрози були?
чи я не чув? Азербайджан забрав Карабах - може їх бомбили?
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03.06.2022 12:27 Відповісти
А украинский моссад еще не сделали?

Израильтяне так долго бы не терпели ...
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03.06.2022 12:29 Відповісти
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03.06.2022 12:31 Відповісти
Шо свинособаки, ссытесь когда страшно? ))))
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03.06.2022 13:00 Відповісти
медведь,не русский,а идише ,давно в чужих руках не усерался штоля,готовь себе шконку на помойке истории -отюпок,прежде чем ультиматумы выставлять дерьма не жри,вонь и брызги с твоего хавальника и больше нехрена,чучело-недомерок.
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03.06.2022 13:12 Відповісти
Ага,а так вони туди не стріляли
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03.06.2022 14:21 Відповісти
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03.06.2022 14:26 Відповісти
сдохни ***** поганый!
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03.06.2022 16:12 Відповісти
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