УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12072 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
2 528 12
зерно (1232) окупація (5834) Росія (47208) Сирія (1668)

Росія вивезла до Сирії близько 100 тисяч тонн вкраденого в Україні зерна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

За останні три місяці до Сирії прибуло понад 100 000 тонн награбованої української пшениці. За світових цін на пшеницю вище 400 доларів за тонну такий обсяг коштує понад 40 мільйонів доларів.

Про це повідомило посольство України в Бейруті, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".

За даними посольства, один вантаж був на судні "Матрос Позинич", яке ходить під прапором РФ.

За даними фінансової фірми Refinitiv, судно завантажували зерном в окупованому Севастополі. "Матрос Позинич" мав зазначену дату відправлення 19 травня, а місце розвантаження - Сирія. Супутникові знімки від 29 травня показали, що це судно пришвартувалося в Латакії - головному порті Сирії.

Читайте: Президент Сенегалу їде до Путіна домовлятися про розблокування українського зерна

За даними посольства, зерно з борту "Матрос Позинич" вкрали з українських сховищ в окупованих районах. Усього за останні три місяці до Сирії прибуло понад 100 000 тонн награбованої української пшениці. За світових цін на пшеницю вище 400 доларів за тонну такий обсяг коштує понад 40 мільйонів доларів.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Запаребрік країна територія крадунів.
показати весь коментар
03.06.2022 07:37 Відповісти
А что, Сирии нельзя было оперативно организовать морскую блокаду? Ирану и др. террористическим странам её организовывали, и довольно успешно..
показати весь коментар
03.06.2022 10:45 Відповісти
ти, радник дЄрьмака, якщо взяти до уваги розумові потуги?
показати весь коментар
03.06.2022 14:24 Відповісти
Най їх вдавить тим зерном!
показати весь коментар
03.06.2022 07:44 Відповісти
Викликали посла для дачі пояснень чи просто чергові "позвізденьки"?
показати весь коментар
03.06.2022 07:51 Відповісти
Очередное подтверждение от кацапов, кто кому "брат родной"
показати весь коментар
03.06.2022 08:09 Відповісти
і що саме дивне, щоневтік тут ні до чого? Зерно ж не Беніне, сподіваюсь?
показати весь коментар
03.06.2022 08:20 Відповісти
кацапчик, успокойся, тут не подают
показати весь коментар
03.06.2022 09:00 Відповісти
йорзайся на пляшці, отримаєш пекельні борошна та щелепні спазми.
показати весь коментар
03.06.2022 14:21 Відповісти
Страна вечного мародерства,Ордой была и осталась.
показати весь коментар
03.06.2022 08:41 Відповісти
Ну і де наші дипломати, де позови до Сирії у міжнародні суди?
показати весь коментар
03.06.2022 09:36 Відповісти
Интересно, как же это позволил сделать зеленый недоносок? Видно за оманами и буковелями некогда было бестолковкой думать? Интересно, сколько у недоноска советников, и закакой хер эти советники бабки из бюджета получают?
показати весь коментар
03.06.2022 12:16 Відповісти
 
 