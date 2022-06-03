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Новини За кордоном
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Китай (1920) санкції (6842)

Китай під тиском Москви хоче допомогти РФ обійти санкції. Але боїться, що його покарає світ, - The Washington Post

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін,сі,цзіньпін

Офіційний Пекін називає санкції проти РФ "незаконними" та волів би запропонувати Росії нові форми економічної підтримки. Але побоюється стати вигнанцем слідом за Москвою.

Про це пише з посиланням на поінформовані джерела The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

Видання зазначає, що Москва за останній час принаймні двічі тиснула на Пекін з проханням запропонувати нові форми економічної підтримки.

Джерела не вказали особливостей запитів Росії, але один чиновник сказав, що йшлося про "торгівельні зобов’язання", а також фінансову та технологічну підтримку, здійснення яких загрожує Китаю санкціями США та інших країн.

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"Китай чітко висловив свою позицію щодо ситуації в Україні та щодо незаконних санкцій проти Росії, – сказало джерело. – Ми розуміємо скрутне становище (Москви. – Ред.), але не можемо ігнорувати і власну ситуацію в цьому діалозі. Китай завжди діятиме в інтересах китайського народу".

За словами китайських та американських офіційних осіб, Пекін не очікував, що російсько-українська війна триватиме 4 місяці. Сі Цзіньпін доручив своїм найближчим радникам вигадати способи допомогти Росії фінансово, але без порушення санкцій.

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"Те, що Китай намагається зробити, – це бути з Росією, публічно сигналізувати про нейтралітет і не бути скомпрометованим у фінансовому плані, – сказав американський чиновник. - Багато з цих цілей суперечливі. Важко виконувати їх одночасно".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Такі дуже хитрі погано закінчують.
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03.06.2022 08:04
+7
Китай если где-то и "поможет" Параше, то только за счёт её территорий и ресурсов.
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03.06.2022 07:45
+6
Бойкот китайському ширпотребу
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03.06.2022 07:50
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Китай если где-то и "поможет" Параше, то только за счёт её территорий и ресурсов.
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03.06.2022 07:45 Відповісти
Китайца кусать хочет?
Китайца расия дружил, а теперь кусать хочет. Ай-ай-ай!
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03.06.2022 07:46 Відповісти
Я лише не розумію, навіщо це Китаю.
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03.06.2022 07:47 Відповісти
Понимает, что китай будет следующий на декомунизацию❗
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03.06.2022 08:11 Відповісти
Це не Китаю...це цьому ВІННІПУХУ(Сінцзень Піну) ...
У вінніпуха дуже серйозні проблеми з економікою...І луснути цій бульбашці не дають дешеві ресурси з Росії, а також очікування від можливої агресія на Тайвань(своєрідний, китайський КРИМНАШ, для підняття рейтинга ВІННІПУХУ і духу збідованого, китайського селянина)

Тому Путін, зараз за безцінь везе в Китай...ліс, газ, нафту...навіть електроенергію.....щоб тільки підтримати свого китайського другана у цей важкий для нього час ...

Як тільки БУЛЬБАШКА ЛУСНЕ...То китайські патріоти із комуністичної партії Китаю, одразу приберуть ВІННІПУХА.... І аж тоді вже настануть важкі часи у відносинах КИТАЙ-РОСІЯ...
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03.06.2022 08:30 Відповісти
Читав, що восени вініпуха, ймовірно, змістить компартія. Не катить вже його політика.
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03.06.2022 11:02 Відповісти
Бойкот китайському ширпотребу
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03.06.2022 07:50 Відповісти
Опубликовано: 03.06.22, 07:44

Россия просила Китай об экономической помощи, но тот отказал, опасаясь санкций. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Москве и Пекине. В публикации отмечается, что из Кремля несколько раз обращались за экономической помощью к Китаю, но каждый раз получали вежливый отказ. Источники также указывают, что в Китае нарастает раздражения по поводу обращений РФ. Вместе с тем на дипломатическом уровне официальный Пекин продолжает поддерживать Россию, называет санкции в ее отношении неоправданными.
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03.06.2022 07:51 Відповісти
Этот ВИННИПУХ, своим лизоблюдством к русским, наверное не только Запад *********....но и большинство КИТАЙСКИХ ПАТРИОТОВ ИЗ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ....

Санкции, полная изоляция Рахи - это отличный шанс для Китая, малыми жертвами вернуть себе Сибирь, ДВ и другие исконно-китайские земли
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03.06.2022 08:00 Відповісти
Такі дуже хитрі погано закінчують.
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03.06.2022 08:04 Відповісти
Думаю , что есть пробои в работе украинских представителей в Китае . Скорее всего хутин представил лидеру Китая свою искаженную хворобливу картину происходящего в Украине , ну с подачи политтехнологов мертветчука.
думаю , что надо полностью сменить состав посольства Украины в Китае и свежие люди просветят руководство Китая о
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03.06.2022 08:22 Відповісти
да китайцы они такие наивные, доверчивые их так легко обмануть, надо им открыть глаза во всех смыслах
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03.06.2022 08:41 Відповісти
Дограєтесь, китайці, що будете з одною Росією і Іраном торгувати...
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03.06.2022 09:54 Відповісти
Цікаво, як кацапєндія може "тиснути" на Китай?.. Чим?..))) хіба що пропонувати на обмін свої території, або ресурси безкоштовно?.. Це вже називається "тиск"?.. Ну-ну...
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03.06.2022 10:27 Відповісти
Хай Китай дороги побудує!
В Сибіру та дальньому сході...
Шоб туди танки бистріше доїхали...
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03.06.2022 10:34 Відповісти
Іван Яковина розказував, що справді в Китаю величезні економічні і фінансові проблеми і ніяк в цих умовах Китай не буде сваритися із західним світом. який забезпечує їх роботою, замовленнями, технологіями і всім іншим.
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03.06.2022 11:52 Відповісти
 
 