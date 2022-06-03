Китай під тиском Москви хоче допомогти РФ обійти санкції. Але боїться, що його покарає світ, - The Washington Post
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Офіційний Пекін називає санкції проти РФ "незаконними" та волів би запропонувати Росії нові форми економічної підтримки. Але побоюється стати вигнанцем слідом за Москвою.
Про це пише з посиланням на поінформовані джерела The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".
Видання зазначає, що Москва за останній час принаймні двічі тиснула на Пекін з проханням запропонувати нові форми економічної підтримки.
Джерела не вказали особливостей запитів Росії, але один чиновник сказав, що йшлося про "торгівельні зобов’язання", а також фінансову та технологічну підтримку, здійснення яких загрожує Китаю санкціями США та інших країн.
"Китай чітко висловив свою позицію щодо ситуації в Україні та щодо незаконних санкцій проти Росії, – сказало джерело. – Ми розуміємо скрутне становище (Москви. – Ред.), але не можемо ігнорувати і власну ситуацію в цьому діалозі. Китай завжди діятиме в інтересах китайського народу".
За словами китайських та американських офіційних осіб, Пекін не очікував, що російсько-українська війна триватиме 4 місяці. Сі Цзіньпін доручив своїм найближчим радникам вигадати способи допомогти Росії фінансово, але без порушення санкцій.
"Те, що Китай намагається зробити, – це бути з Росією, публічно сигналізувати про нейтралітет і не бути скомпрометованим у фінансовому плані, – сказав американський чиновник. - Багато з цих цілей суперечливі. Важко виконувати їх одночасно".
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Китайца расия дружил, а теперь кусать хочет. Ай-ай-ай!
У вінніпуха дуже серйозні проблеми з економікою...І луснути цій бульбашці не дають дешеві ресурси з Росії, а також очікування від можливої агресія на Тайвань(своєрідний, китайський КРИМНАШ, для підняття рейтинга ВІННІПУХУ і духу збідованого, китайського селянина)
Тому Путін, зараз за безцінь везе в Китай...ліс, газ, нафту...навіть електроенергію.....щоб тільки підтримати свого китайського другана у цей важкий для нього час ...
Як тільки БУЛЬБАШКА ЛУСНЕ...То китайські патріоти із комуністичної партії Китаю, одразу приберуть ВІННІПУХА.... І аж тоді вже настануть важкі часи у відносинах КИТАЙ-РОСІЯ...
Россия просила Китай об экономической помощи, но тот отказал, опасаясь санкций. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Москве и Пекине. В публикации отмечается, что из Кремля несколько раз обращались за экономической помощью к Китаю, но каждый раз получали вежливый отказ. Источники также указывают, что в Китае нарастает раздражения по поводу обращений РФ. Вместе с тем на дипломатическом уровне официальный Пекин продолжает поддерживать Россию, называет санкции в ее отношении неоправданными.
Санкции, полная изоляция Рахи - это отличный шанс для Китая, малыми жертвами вернуть себе Сибирь, ДВ и другие исконно-китайские земли
думаю , что надо полностью сменить состав посольства Украины в Китае и свежие люди просветят руководство Китая о
В Сибіру та дальньому сході...
Шоб туди танки бистріше доїхали...