Китай під тиском Москви хоче допомогти РФ обійти санкції. Але боїться, що його покарає світ, - The Washington Post

Офіційний Пекін називає санкції проти РФ "незаконними" та волів би запропонувати Росії нові форми економічної підтримки. Але побоюється стати вигнанцем слідом за Москвою.

Про це пише з посиланням на поінформовані джерела The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

Видання зазначає, що Москва за останній час принаймні двічі тиснула на Пекін з проханням запропонувати нові форми економічної підтримки.

Джерела не вказали особливостей запитів Росії, але один чиновник сказав, що йшлося про "торгівельні зобов’язання", а також фінансову та технологічну підтримку, здійснення яких загрожує Китаю санкціями США та інших країн.

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"Китай чітко висловив свою позицію щодо ситуації в Україні та щодо незаконних санкцій проти Росії, – сказало джерело. – Ми розуміємо скрутне становище (Москви. – Ред.), але не можемо ігнорувати і власну ситуацію в цьому діалозі. Китай завжди діятиме в інтересах китайського народу".

За словами китайських та американських офіційних осіб, Пекін не очікував, що російсько-українська війна триватиме 4 місяці. Сі Цзіньпін доручив своїм найближчим радникам вигадати способи допомогти Росії фінансово, але без порушення санкцій.

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"Те, що Китай намагається зробити, – це бути з Росією, публічно сигналізувати про нейтралітет і не бути скомпрометованим у фінансовому плані, – сказав американський чиновник. - Багато з цих цілей суперечливі. Важко виконувати їх одночасно".