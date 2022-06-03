Війна має закінчитися трибуналом для Путіна, Шойгу та Лаврова, - Україна в Радбезі ООН

Майже 100 днів мужнього опору ЗСУ та всього українського народу ясно показали, що війна закінчиться поразкою Росії.

Про це йдеться у заяві української делегації в ООН, яку оголосив на відкритих дебатах Ради Безпеки про посилення відповідальності та покарання за серйозні порушення міжнародного права радник Постпредства України Сергій Дворник. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Він нагадав, що наша держава підтримала ідею створення спеціального кримінального трибуналу для покарання за злочин агресії проти України.

"Такий трибунал стане останнім акордом війни для Путіна, Шойгу, Герасимова, Лаврова та інших російських військових злочинців, – сказав дипломат. – Після 100 днів мужнього опору ЗСУ та всього українського народу ясно, що ця неспровокована та невиправдана агресивна війна закінчиться поразкою Росії. Поразка, яка стане перемогою всього цивілізованого світу".

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Дворник розповів, що лише на Київщині після відступу російської армії було виявлено 1200 тіл убитих мирних жителів. Число жертв серед цивільного населення в Маріуполі, за його словами, можна буде підрахувати лише після деокупації міста, "проте ясно, що вбито десятки тисяч".

За словами дипломата, щодня в Україні скоєно близько 200-300 військових злочинів, а їхня загальна кількість з початку вторгнення перевищує 15 тисяч.