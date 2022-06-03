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Війна має закінчитися трибуналом для Путіна, Шойгу та Лаврова, - Україна в Радбезі ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дворник,радбез

Майже 100 днів мужнього опору ЗСУ та всього українського народу ясно показали, що війна закінчиться поразкою Росії.

Про це йдеться у заяві української делегації в ООН, яку оголосив на відкритих дебатах Ради Безпеки про посилення відповідальності та покарання за серйозні порушення міжнародного права радник Постпредства України Сергій Дворник. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Він нагадав, що наша держава підтримала ідею створення спеціального кримінального трибуналу для покарання за злочин агресії проти України.

"Такий трибунал стане останнім акордом війни для Путіна, Шойгу, Герасимова, Лаврова та інших російських військових злочинців, – сказав дипломат. – Після 100 днів мужнього опору ЗСУ та всього українського народу ясно, що ця неспровокована та невиправдана агресивна війна закінчиться поразкою Росії. Поразка, яка стане перемогою всього цивілізованого світу".

Читайте: Європарламент підтримав створення трибуналу, який судитиме Росію за воєнні злочини

Дворник розповів, що лише на Київщині після відступу російської армії було виявлено 1200 тіл убитих мирних жителів. Число жертв серед цивільного населення в Маріуполі, за його словами, можна буде підрахувати лише після деокупації міста, "проте ясно, що вбито десятки тисяч".

За словами дипломата, щодня в Україні скоєно близько 200-300 військових злочинів, а їхня загальна кількість з початку вторгнення перевищує 15 тисяч.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
Плюс різні зливні бачки та іже з німі, які розганяють істерію за паребріком.
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03.06.2022 08:09
+20
Трибунал и веревка.
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03.06.2022 08:07
+18
Не только над ними. Должно быть осуждено ВСЁ населения искусственно созданной путём оккупации территории с самоназванием "Российская Федерация". ВСЁ.
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03.06.2022 08:12
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Трибунал и веревка.
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03.06.2022 08:07 Відповісти
Плюс різні зливні бачки та іже з німі, які розганяють істерію за паребріком.
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03.06.2022 08:09 Відповісти
ну не вимовляеться в зелених слово "перемогти"....
все що завгодно тільки не "перемогти".
війна зупинися, закінчися вже якось - от же покидьки...
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03.06.2022 08:11 Відповісти
Win❗Вiн, Вона
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03.06.2022 08:15 Відповісти
"ну не вимовляеться в зелених слово "перемогти" Антизелені читати вміють тільки так, як їм зручно, а не так, як написано. Позначу великими літерами, що написано, може так слово "перемога" якось краще побачиться. "Після 100 днів мужнього опору ЗСУ та всього українського народу ясно, що ця неспровокована та невиправдана агресивна війна закінчиться поразкою Росії. Поразка, яка стане ПЕРЕМОГОЮ всього цивілізованого світу"
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03.06.2022 08:37 Відповісти
0.25л
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03.06.2022 09:48 Відповісти
Але перед стратою "просмотреть в глаза" ))
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03.06.2022 08:11 Відповісти
, файно.
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03.06.2022 10:49 Відповісти
Не только над ними. Должно быть осуждено ВСЁ населения искусственно созданной путём оккупации территории с самоназванием "Российская Федерация". ВСЁ.
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03.06.2022 08:12 Відповісти
Населению - налог 50% от зарплаты лет так на 20, что бы на своей жопе прочувствовали цену "вяличия"
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03.06.2022 08:57 Відповісти
50%?
Да вы добрый самаритянин!
За пайку пускай работают, твари, за пайку. Деды жрали и пусть они жрут. Лет 20.
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03.06.2022 09:04 Відповісти
Неужели по приговору трибунала их расстреляют? Или трибунал будет идти многими годами, как «суд» над славянской шлюхой Штепой?
А тот факт, что 90 процентов полицейских Мариуполь перешли на сторону врага?Все, что надо знать про украинское «правосудие» и «законность».
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03.06.2022 08:21 Відповісти
Правильно.
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03.06.2022 08:23 Відповісти
пеньковый галстук , березка , деревянный смокинг.
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03.06.2022 08:25 Відповісти
Путіна залиште мені, я його прикладом заб'ю...
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03.06.2022 08:32 Відповісти
Кожний московський фашист ступивший на землю України має бути встановлений та понести суворе покарання як військові злочинці за вчинення розстрілів, вбивств українців. За вчинення згвалтувань малолітніх дітей, дорослих та людей похилого віку. За вчинення знущань, катувань, завдання каліцтв, грабіжництва, руйнування, нищення майна українців. За масові вивезення дітей, жінок до оркостану. За геноцид, нищення та викрадення культурної спадщини України, державного майна та майна підприємців і громадян та інші злочини проти цивілізованого людства.
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03.06.2022 08:37 Відповісти
клоунский спектакль - "самолёт падал... "(247серия)
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03.06.2022 08:38 Відповісти
Поки ці люди при владі в РФ, доти їх ніхто передати під трибунал не зможе.
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03.06.2022 08:39 Відповісти
Ніякі вони не "люди".
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03.06.2022 08:53 Відповісти
А для бульбофюрера Лукашенко?!
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03.06.2022 08:42 Відповісти
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03.06.2022 08:45 Відповісти
Ну чого усі цього старця,зі старечою деменцією,називають лавров.Він армянський єврей - калантаров.В них,в усіх,вигаданні біографії кдб,їх не існує,це не люди.
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03.06.2022 08:50 Відповісти
симонянша теж армянська жидівка..
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03.06.2022 10:51 Відповісти
А наш "генералісімус" хоче поговорити,в очі заглянути....
Оставити окуповані території з українським народом,на подальше розтерзання?!
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03.06.2022 08:52 Відповісти
а рядом повесить комсосучку Мекрель и путираста Макрона !😎
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03.06.2022 09:18 Відповісти
Це вже зайве. А от сеабєєву, соловья и т. д. - 100% Захерова здохне сама з перепою
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03.06.2022 09:48 Відповісти
Лукашенка забули. Він злочинець номер два. За Путіним.
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03.06.2022 10:00 Відповісти
Головне, щоб зелені 🤡🤢🤮 не пішли на договорняк. Бо "трибунал" потім хіба що в смартфоні зроблять, як ото ********** у "Дії" - щоб громадяни не скиглили, теж зроблять онлайн-іграшку "******". Де кожен зможе розстріляти альбо повісити *****, Коняку чи Оленього Хія. Приємно, але є один нюанс.
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03.06.2022 10:02 Відповісти
"...Моя позиція була і залишається незмінною - ніяких переговорів з Путіним до повного розгрому рашистських загарбників, звільнення всіх окупованих українських земель і відновлення державного кордону в межах на момент проголошення незалежності України. Ми змусимо фашистську московську імперію підписати акт про її повну і беззастережну капітуляцію як гітлерівську нацистську Німеччину у травні 1945 року. Джерело: https://censor.net/ua/b3344611..."
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03.06.2022 13:51 Відповісти
Думаю, можно обойтись и без трибунала (проще)!
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03.06.2022 14:33 Відповісти
 
 