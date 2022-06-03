УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13325 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
9 422 51
Росія (47208) флот (202) навчання (438) Міноборони РФ (561)

Росія розгорнула в Тихому океані понад 40 бойових кораблів - проводить навчання

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

крилов,маршал

Понад 40 бойових кораблів та суден забезпечення, а також 20 літаків та вертольотів РФ розгорнула в Тихому океані в рамках проведення навчань.

Про це повідомило Міністерство оборони Росії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

В акваторії навчань діятимуть корабель управління "Маршал Крилов", фрегат "Маршал Шапошников", великі протичовнові кораблі та корвети, а також малі протичовнові кораблі, тральники, ракетні катери і судна забезпечення.

Зазначається, що корабельні групи спільно з морською авіацією здійснять пошук підводних човнів умовного супротивника, а також відпрацюють організацію протиповітряної оборони тактичних груп на кораблі.

Читайте: Міноборони РФ видало зйомки з навчань у Бєлгороді за кадри з війни в Україні, - ЗМІ. СКРІНШОТИ

Крім того, у ході практичних дій будуть виконані навчально-бойові вправи з надводних та повітряних цілей.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+30
Гребаные понторезы. Для них успехом будет, если ни одно корыто не утонет
показати весь коментар
03.06.2022 08:50
+25
Трепєщі Амєріка?
показати весь коментар
03.06.2022 09:01
+21
Японці, ваш вихід!
показати весь коментар
03.06.2022 08:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З нетерпінням і попкорном чекаємо наслідки підпільної діяльності прапора Спізд-єва.
показати весь коментар
03.06.2022 08:49 Відповісти
Японці, ваш вихід!
показати весь коментар
03.06.2022 08:50 Відповісти
Тайваньцы.на Японию лезть ссцыкотно,а ************ Китаю,своему хозяину,надо и не так боязно.
показати весь коментар
03.06.2022 08:53 Відповісти
"Цусима"- можем повторить!
показати весь коментар
03.06.2022 09:07 Відповісти
Гребаные понторезы. Для них успехом будет, если ни одно корыто не утонет
показати весь коментар
03.06.2022 08:50 Відповісти
шо ще жоден не потонув ?
показати весь коментар
03.06.2022 08:51 Відповісти
И для кого это кацапы понты колотят? ***** вобще уже с нарезки соскочил
показати весь коментар
03.06.2022 08:52 Відповісти
Вирішили постращати Америку?
показати весь коментар
03.06.2022 08:56 Відповісти
кого они теперь могут испугать? опущеные ********.
показати весь коментар
03.06.2022 08:59 Відповісти
Новый сезон. У нас тоже начиналось с учений в приграничных регионах....
показати весь коментар
03.06.2022 08:59 Відповісти
Рухлядь 70-х. Хоть бы не позорились.
показати весь коментар
03.06.2022 09:00 Відповісти
Трепєщі Амєріка?
показати весь коментар
03.06.2022 09:01 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2022 09:17 Відповісти
Командир мені (що був випробувачем на "Кузі") сказав "п-п"яні" ; "Садишься и не знаешь взлетишь-ли в другой раз!"
показати весь коментар
03.06.2022 09:19 Відповісти
Надо, чтобы Египет отдал Мистрали - один Украине за зерно , а один Турции .

И пусть ходят по Черному морю и кацапов , как вшивых псов, гоняют .
показати весь коментар
03.06.2022 09:01 Відповісти
мистралі - десантні кораблі, по суті - грузові баржі, навряд чи вони когось можуть налякати.
показати весь коментар
03.06.2022 09:07 Відповісти
если бы они сейчас были у орды то нас бы налякали
показати весь коментар
03.06.2022 09:14 Відповісти
Вони демонструють що гроші в них єсть і вистачає навіть на розваги.
показати весь коментар
03.06.2022 09:06 Відповісти
У них є рублі. 😁 А рублі - не гроші! 😊
показати весь коментар
03.06.2022 09:19 Відповісти
Чекаю на те, щоб під кінець навчань к-ть корабликів скоротилася.
Разом з поголів'ям.
показати весь коментар
03.06.2022 09:08 Відповісти
ну кто-то да найдет путь куда им указали
показати весь коментар
03.06.2022 09:16 Відповісти
Вообще-то эти консервы стыдно на люди выводить = засмеют, а кацапам по шарабану что о их флоте будут говорить, скоро и Аврору вооружат и вперед брать Цусиму!!!!!!!!!!!!!!!!!! СТРАНА ОГОЛТЕЛЫХ ИДИОТОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
03.06.2022 09:18 Відповісти
40 боевых кораблей? Это минут на сорок, не более того
показати весь коментар
03.06.2022 09:22 Відповісти
К концу учений маршал Шапошников станет рядовым.
показати весь коментар
03.06.2022 09:22 Відповісти
В найближчі роки Тихий океан для москалів стане Буйним океаном. Китайці і японці побачили, що собою являю роздута по телевізору "міць" кацапського металобрухту.
показати весь коментар
03.06.2022 09:24 Відповісти
Расия видимо разгоняет тему третьей мировой,бо просто тупо програти хохлам😁-то позорняк!
показати весь коментар
03.06.2022 09:25 Відповісти
металолом на воді. Там самий новий мабудь побудований в кінці 70-х років при Брєжнєву
показати весь коментар
03.06.2022 09:41 Відповісти
Самый новый там корвет "Гремящий". Ему менее 2 лет.
показати весь коментар
03.06.2022 09:52 Відповісти
И кого ты этим корветом на Дальнем Востоке испугаешь ? Разве что вьетнамских рыбаов-браконьеров. Потому, что за китайских рыбаков прилетит оплеуха
показати весь коментар
03.06.2022 10:02 Відповісти
Никого. Просто поправил неточность ранее отписавшегося.
показати весь коментар
03.06.2022 10:06 Відповісти
А чем он там гремит - коленвалом ?
показати весь коментар
03.06.2022 10:49 Відповісти
Не металлом, а раритет . Флагман тихоокеанского флота рф - ракетный крейсер "Варяг". Построен - угадайте где? Правильно в Николаеве (Украина) в 1980 году. И носил корабль первоначально название "Червона Украина"

показати весь коментар
03.06.2022 09:56 Відповісти
В 1989-м. Младший братишка (сестрёнка?) почившей "Москвы" (в девичестве "Славы").
показати весь коментар
03.06.2022 10:02 Відповісти
Угу.
Привіт Цусимі, Рождєствєнському.
Хрєново "Курськ" та "Комсомолець" (ПЛАРБ) іншого флоту.
Доб"ємо падлів кацапських.
показати весь коментар
03.06.2022 09:47 Відповісти
На весь Тихоокеанский флот Расеи осталось 20 самолетов и вертолетов ? Красота-то какая
показати весь коментар
03.06.2022 09:48 Відповісти
"Как все-таки здорово русские моряки умели топить собственные корабли!
Нет, они замечательно умели делать все, что нужно, но это - они делали
особенно талантливо. Я не имею в виду то, как топили черноморский флот, ну,
с целью перегородить входы в.... Нет, нет. Я имею в виду.... Все было
здорово. Но либо разведка оплошала, либо телеграмма не дошла, либо забыли
предупредить, и крейсер, без сопровождения, попал в туман.... А там -
западня, в смысле вражеская эскадра. Кругом враги. А мы против всех. Всегда!
Одни. В западне! Против всех! Ёе..е..елки..и! И тогда уже..., кроме шуток.
Тогда уже.... Если кругом враги.... Тогда - ооо..о..о..о!
(Е.Гришковец "Как я съел собаку")⁠⁠
показати весь коментар
03.06.2022 09:49 Відповісти
Ще не всі гроші просрали? Давайте, вперед...
показати весь коментар
03.06.2022 09:52 Відповісти
Тихий океан, он чем хорош?
Тем, что он самый большой по площади и глубине океан на Земле.
Два часа ходу от берега, и там тебя никто не видит. Потом возвращаешься, если повезёт, и рассказываешь , какой ты смелый, умелый и грозный. И никто не может проверить.
показати весь коментар
03.06.2022 09:56 Відповісти
Никто, кроме американцев. Но они никому не скажут.
показати весь коментар
03.06.2022 10:52 Відповісти
Все 40 этих лоханок - такие же "непотопляемые" как и лежащая в саване сероводорода "москва"?
показати весь коментар
03.06.2022 10:11 Відповісти
Рускій воєний корабель пішов *****.
показати весь коментар
03.06.2022 10:33 Відповісти
Ну що ж, цивілізований світ, "вершителі людських доль", виростили біснуватого виродка, викормили його, от тепер любуються на його криваві вистави по всьому світу.
показати весь коментар
03.06.2022 10:34 Відповісти
"В акватории учений будут действовать корабль управления "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли и корветы, а также малые противолодочные корабли, тральники, ракетные катера и суда обеспечения".

И все они "непотопляемые", как пароход "мацква"? Надо бы проверить.
И ещё - что это за тральники такие? Может быть всё таки тральщики?
показати весь коментар
03.06.2022 11:10 Відповісти
Токио брать будут.
показати весь коментар
03.06.2022 11:39 Відповісти
Целью учений российских военных кораблей тихоокеанского флота по всей видимости является отработка навыков экипажей следованию по общеизвестному курсу "русского военного корабля" бывшего флагмана "Мацква" (примерно в направлении острова **********)
показати весь коментар
03.06.2022 12:17 Відповісти
Цікаво, скільки відтягнуть в порти на буксирах?
показати весь коментар
03.06.2022 12:27 Відповісти
спочатку уточнимо, кілько з портів на буксирах ВИХОДИТИМУТЬ
як пхався адмірал кузнєцов з пердячим паром досі весь світ у курсі дєла
показати весь коментар
03.06.2022 15:04 Відповісти
И кого могут напугать эти РЖАВЫЕ ПОСУДИНЫ!?
показати весь коментар
03.06.2022 14:30 Відповісти
ну ніщо їх не вчить, сцук запарєбрєчних
вже 30 тисяч дипломів в Україні отримали - не допомагає, все їм УЧЄЕНІЯ тра
показати весь коментар
03.06.2022 15:02 Відповісти
 
 