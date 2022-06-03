Росія розгорнула в Тихому океані понад 40 бойових кораблів - проводить навчання

Понад 40 бойових кораблів та суден забезпечення, а також 20 літаків та вертольотів РФ розгорнула в Тихому океані в рамках проведення навчань.

Про це повідомило Міністерство оборони Росії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

В акваторії навчань діятимуть корабель управління "Маршал Крилов", фрегат "Маршал Шапошников", великі протичовнові кораблі та корвети, а також малі протичовнові кораблі, тральники, ракетні катери і судна забезпечення.

Зазначається, що корабельні групи спільно з морською авіацією здійснять пошук підводних човнів умовного супротивника, а також відпрацюють організацію протиповітряної оборони тактичних груп на кораблі.

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Крім того, у ході практичних дій будуть виконані навчально-бойові вправи з надводних та повітряних цілей.