Росія розгорнула в Тихому океані понад 40 бойових кораблів - проводить навчання
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Понад 40 бойових кораблів та суден забезпечення, а також 20 літаків та вертольотів РФ розгорнула в Тихому океані в рамках проведення навчань.
Про це повідомило Міністерство оборони Росії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
В акваторії навчань діятимуть корабель управління "Маршал Крилов", фрегат "Маршал Шапошников", великі протичовнові кораблі та корвети, а також малі протичовнові кораблі, тральники, ракетні катери і судна забезпечення.
Зазначається, що корабельні групи спільно з морською авіацією здійснять пошук підводних човнів умовного супротивника, а також відпрацюють організацію протиповітряної оборони тактичних груп на кораблі.
Крім того, у ході практичних дій будуть виконані навчально-бойові вправи з надводних та повітряних цілей.
Будь ласка, зачекайте...
И пусть ходят по Черному морю и кацапов , как вшивых псов, гоняют .
Разом з поголів'ям.
Привіт Цусимі, Рождєствєнському.
Хрєново "Курськ" та "Комсомолець" (ПЛАРБ) іншого флоту.
Доб"ємо падлів кацапських.
Нет, они замечательно умели делать все, что нужно, но это - они делали
особенно талантливо. Я не имею в виду то, как топили черноморский флот, ну,
с целью перегородить входы в.... Нет, нет. Я имею в виду.... Все было
здорово. Но либо разведка оплошала, либо телеграмма не дошла, либо забыли
предупредить, и крейсер, без сопровождения, попал в туман.... А там -
западня, в смысле вражеская эскадра. Кругом враги. А мы против всех. Всегда!
Одни. В западне! Против всех! Ёе..е..елки..и! И тогда уже..., кроме шуток.
Тогда уже.... Если кругом враги.... Тогда - ооо..о..о..о!
(Е.Гришковец "Как я съел собаку")
Тем, что он самый большой по площади и глубине океан на Земле.
Два часа ходу от берега, и там тебя никто не видит. Потом возвращаешься, если повезёт, и рассказываешь , какой ты смелый, умелый и грозный. И никто не может проверить.
И все они "непотопляемые", как пароход "мацква"? Надо бы проверить.
И ещё - что это за тральники такие? Может быть всё таки тральщики?
як пхався адмірал кузнєцов з пердячим паром досі весь світ у курсі дєла
вже 30 тисяч дипломів в Україні отримали - не допомагає, все їм УЧЄЕНІЯ тра