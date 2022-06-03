Болгарія більше ніколи не вестиме переговори з російським "Газпромом", - віце-прем'єр Васильєв

Про це заявив у четвер у парламенті віце-прем'єр Асен Васильєв, додавши, що контракт з компанією закінчується в кінці року і що Росія в односторонньому порядку призупинила поставки.

Про це інформує Цензор.НЕТ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Відповідаючи на запитання члена проросійської націоналістичної партії "Възраждане" про те, коли уряд відновить переговори з "Газпромом", Васильєв сказав парламенту, що контракт Болгарії, який закінчується в кінці року, не був розірваний Болгарією, і що поставки газу були призупинені Росією в односторонньому порядку.

"Болгарія більше ніколи не буде вести переговори з "Газпромом" щодо поставок", – сказав Васильєв у парламенті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгарія отримала відтермінування на запровадження ембарго стосовно російської нафти, - прем'єр Петков

Державна газова компанія "Булгаргаз" досі регулярно нагадує "Газпрому", що російська компанія не виконує свої контракти з Болгарією, термін дії яких закінчується наприкінці цього року.

"Якщо ми зараз підпишемо контракт з "Газпромом" і вони перестануть постачати газ у лютому, ми залишимося без газу для промисловості і без опалення для людей", – сказав віцепрем’єр.

Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких "Газпром" припинив постачання газу 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.