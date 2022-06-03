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Новини За кордоном
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Болгарія (486) газ (2588) Газпром (902)

Болгарія більше ніколи не вестиме переговори з російським "Газпромом", - віце-прем'єр Васильєв

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

болгарія

Про це заявив у четвер у парламенті віце-прем'єр Асен Васильєв, додавши, що контракт з компанією закінчується в кінці року і що Росія в односторонньому порядку призупинила поставки.

Про це інформує Цензор.НЕТ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Відповідаючи на запитання члена проросійської націоналістичної партії "Възраждане" про те, коли уряд відновить переговори з "Газпромом", Васильєв сказав парламенту, що контракт Болгарії, який закінчується в кінці року, не був розірваний Болгарією, і що поставки газу були призупинені Росією в односторонньому порядку.

"Болгарія більше ніколи не буде вести переговори з "Газпромом" щодо поставок", – сказав Васильєв у парламенті.

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Державна газова компанія "Булгаргаз" досі регулярно нагадує "Газпрому", що російська компанія не виконує свої контракти з Болгарією, термін дії яких закінчується наприкінці цього року.

"Якщо ми зараз підпишемо контракт з "Газпромом" і вони перестануть постачати газ у лютому, ми залишимося без газу для промисловості і без опалення для людей", – сказав віцепрем’єр.

Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких "Газпром" припинив постачання газу 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.
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Топ коментарі
+20
И ещё Балатон - тоже проходу от кацапов нет . Чувствуют себя как дома. Простые венгры для них - цыгане. Кацапы своей культуры не имеют и чужую не воспринимают - типичное быдло
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03.06.2022 09:13
+19
зачистили бы чехи Карловы Вары,так люблю туда ездить но концентрация русни на метр квадратный поражает.
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03.06.2022 09:08
+10
Репутация рашки как поставщика: дно, хехе
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03.06.2022 09:15
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зачистили бы чехи Карловы Вары,так люблю туда ездить но концентрация русни на метр квадратный поражает.
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03.06.2022 09:08 Відповісти
И ещё Балатон - тоже проходу от кацапов нет . Чувствуют себя как дома. Простые венгры для них - цыгане. Кацапы своей культуры не имеют и чужую не воспринимают - типичное быдло
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03.06.2022 09:13 Відповісти
Ще трохи і Балатон їм буде не по кишені, не кажу вже про К Вари.
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03.06.2022 10:25 Відповісти
Замість Карлові Вари будуть кацапам путінські чвари...
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03.06.2022 10:44 Відповісти
И отобрали бы кацапское имущество в Черногории.
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03.06.2022 10:24 Відповісти
Репутация рашки как поставщика: дно, хехе
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03.06.2022 09:15 Відповісти
Уже даже начали строительство газопровода. Тут же началась масштабная война в Сирии. А Украина подписала с Shell контракт на разведку и добычу сланцевого газа в донецкой области в 2013.
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03.06.2022 09:40 Відповісти
із сланців там можна було підняти до 60 млрд.м.куб газа і москва про це знала
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03.06.2022 09:56 Відповісти
Взагалі то треба бути генієм антиполітики, аби відвадити від Московії болгар та чорногорців.
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03.06.2022 10:24 Відповісти
Навіть у Болгарії хватило розуму і гідності відмовити параші платити рублями, а німці і угорці погодилися.
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03.06.2022 10:38 Відповісти
"Ніколи не кажи "ніколи"" ...
Якби узимку не запрацював СП-2 ...
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03.06.2022 11:48 Відповісти
 
 