З території РФ знову обстріляно Сумщину: зафіксовано близько 20 прильотів із міномета

Сумщину продовжують обстрілювати з території Російської Федерації.

Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумщина. 2 червня після 17 години, росіяни зі своєї території почали вести вогонь з мінометів по території Миропільської громади, Сумський район. Близько 20 прильотів. Жертв та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.

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