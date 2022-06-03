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З території РФ знову обстріляно Сумщину: зафіксовано близько 20 прильотів із міномета

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Сумщину продовжують обстрілювати з території Російської Федерації.

Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумщина. 2 червня після 17 години, росіяни зі своєї території почали вести вогонь з мінометів по території Миропільської громади, Сумський район. Близько 20 прильотів. Жертв та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
А где этот, как его...ну наш .... главный???? Опять видосики крутит??? Это уже не смешно, надо туда направит первую ледю на постоянку, может тогда по кацапне ответит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.06.2022 09:24
+5
Своё оружие надо иметь, а не клянчить у Америки.
кучму аж 2 раза выбрали, а теперь Америка виновата?
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03.06.2022 10:21
+4
Історично так склалося, що для українського нарiду більш прийнятно бути в ролі жертви, ніж безжально знищувати всюди своїх ворогів.
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03.06.2022 09:32
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А где этот, как его...ну наш .... главный???? Опять видосики крутит??? Это уже не смешно, надо туда направит первую ледю на постоянку, может тогда по кацапне ответит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.06.2022 09:24 Відповісти
Тут надо дронами камикадзе отвечать и цель накроют и следов почти не будет.И вообще это не мы.
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03.06.2022 09:27 Відповісти
Історично так склалося, що для українського нарiду більш прийнятно бути в ролі жертви, ніж безжально знищувати всюди своїх ворогів.
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03.06.2022 09:32 Відповісти
Завязывайте изучать историю Украины и казаков по кацапским учебникам.
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03.06.2022 09:44 Відповісти
Іноді треба взагалі історією України цікавитись.
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03.06.2022 10:21 Відповісти
Ну Америка ж заявила - тільки не стріляйте по рашинській території. Не вже не зрозумілий натяк?
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03.06.2022 09:32 Відповісти
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03.06.2022 09:37 Відповісти
Своё оружие надо иметь, а не клянчить у Америки.
кучму аж 2 раза выбрали, а теперь Америка виновата?
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03.06.2022 10:21 Відповісти
Ясно понятно.Америка виновата!
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03.06.2022 11:04 Відповісти
на східному фронті без змін.
все тіж самі орки, все так само палять в ***** знає куди..
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03.06.2022 09:38 Відповісти
Пора давать ответку. Давно пора. Иначе гопота не поймет
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03.06.2022 09:39 Відповісти
це макіївські, ідейні, з сахарторгу на відпочінку
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03.06.2022 09:43 Відповісти
Оманский сходняк
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03.06.2022 10:50 Відповісти
Ну хоть потужно зафиксували прильоти?
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03.06.2022 11:05 Відповісти
 
 