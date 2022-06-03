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З території РФ знову обстріляно Сумщину: зафіксовано близько 20 прильотів із міномета
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Сумщину продовжують обстрілювати з території Російської Федерації.
Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумщина. 2 червня після 17 години, росіяни зі своєї території почали вести вогонь з мінометів по території Миропільської громади, Сумський район. Близько 20 прильотів. Жертв та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+6 валерий коренев 41e3634f
показати весь коментар03.06.2022 09:24
+5 Дорогой Я
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+4 afuster25
показати весь коментар03.06.2022 09:32
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Будь ласка, зачекайте...
кучму аж 2 раза выбрали, а теперь Америка виновата?
все тіж самі орки, все так само палять в ***** знає куди..