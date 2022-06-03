Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 950 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1367 танків та 3366 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 30 950 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 30950 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1367 (+4) од,

бойових броньованих машин - 3366 (+12) од,

артилерійських систем - 661 (+14) од,

РСЗВ - 207 (+0) од,

засоби ППО - 95 (+0) од,

літаків - 210 (+0) од,

гелікоптерів - 175 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 535 (+14),

крилаті ракети - 121 (+1),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2329 (+4) од,

спеціальна техніка - 51 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.