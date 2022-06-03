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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 950 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1367 танків та 3366 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 30 950 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 30950 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1367 (+4) од,

бойових броньованих машин - 3366 (+12) од,

артилерійських систем - 661 (+14) од,

РСЗВ  - 207 (+0) од,

засоби ППО - 95 (+0) од,

літаків - 210 (+0) од,

гелікоптерів - 175 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 535 (+14),

крилаті ракети - 121 (+1),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2329 (+4) од,

спеціальна техніка - 51 (+0).

Читайте також: Росіяни зазнали значних втрат на Попаснянському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 950 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1367 танків та 3366 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Утилізація московських ординців триває!!)))
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03.06.2022 09:48
+6
СОТИЙ ДЕНЬ ВІЙНИ

Сьогодні сотий день війни
Ми вистояли, не програли,
Доб'єм потвору восени,
Бо ми потужнішими стали.

Ворог зібрав все, що було,
Знімає техніку стареньку,
Багато знищено, що йшло,
Допалимо і це тихенько.

Ціну велику вже дали,
Бо гинуть у боях найкращі,
Від смерті нас вони спасли,
Самі ж упали в війни пащі.

Всі вірим нашим ЗСУ,
Що орду далі не пускають.
А дух й молитви ПЦУ,
До перемоги нас єднають.

03.06.2022 р.
Анатолій Березенський
Коблєво
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03.06.2022 10:32
+4
Отрицательный рост боевой мощи "второй армии в мире"...
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03.06.2022 10:43
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Утилізація московських ординців триває!!)))
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03.06.2022 09:48 Відповісти
вчера про катера десантные писали возле очакова
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03.06.2022 09:49 Відповісти
Арестович вчера в ФейгинЛайв рассказывал про все наши контратаки и оборонительные действия и по его словам получалось как минимум 350-400 дохлых орков. А в статистике всего 100 добавилось.
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03.06.2022 10:00 Відповісти
Арестович их не считал..., а кто считал - получил столько, жаль, что эти цифры для русни ничего не значат, тем более, что дохлых ванек своих они даже не забирают...
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03.06.2022 10:13 Відповісти
Була така інфа. В Дніпро-Бузькому лимані 2 катери!
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03.06.2022 10:45 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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03.06.2022 09:57 Відповісти
маловато будет!
Путлеровский Паханат сократил численность Орды на 12 миллионов кацапсин.
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03.06.2022 10:01 Відповісти
СОТИЙ ДЕНЬ ВІЙНИ

Сьогодні сотий день війни
Ми вистояли, не програли,
Доб'єм потвору восени,
Бо ми потужнішими стали.

Ворог зібрав все, що було,
Знімає техніку стареньку,
Багато знищено, що йшло,
Допалимо і це тихенько.

Ціну велику вже дали,
Бо гинуть у боях найкращі,
Від смерті нас вони спасли,
Самі ж упали в війни пащі.

Всі вірим нашим ЗСУ,
Що орду далі не пускають.
А дух й молитви ПЦУ,
До перемоги нас єднають.

03.06.2022 р.
Анатолій Березенський
Коблєво
показати весь коментар
03.06.2022 10:32 Відповісти
Отрицательный рост боевой мощи "второй армии в мире"...
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03.06.2022 10:43 Відповісти
+ по артсистемам радує
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03.06.2022 11:24 Відповісти
ребят, 'Liquidated' режет глаз любому англоязычному украинцу. Напишите что-то понятнее, Utilized, или хотя бы Sedated, и то понятнее будет.
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03.06.2022 21:26 Відповісти
 
 