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Чернігівщину обстріляно із 120-мм та 152-мм міномета з території РФ, - ОК "Північ". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні зранку окупанти з території РФ обстріляли прикордоння Чернігівщини із артилерії та мінометів, "відзначивши" 100-й день від початку їхнього повномасштабного наступу на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".

Так, з 04:42 до 05:15 спостерігачі зафіксували на напрямку Кам’янська Слобода понад 40 вибухів (приходів) з артилерії калібру 152 мм та міномету калібру 120 мм.

"Втрат серед особового складу та техніки не має. Інформації, щодо загиблих та поранених серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури не надходило", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Чернігівщину обстрілюють із 120-мм міномета з території РФ, - ОК "Північ"

Чернігівщину обстріляно із 120-мм та 152-мм міномета з території РФ, - ОК Північ 01
Чернігівщину обстріляно із 120-мм та 152-мм міномета з території РФ, - ОК Північ 02
Чернігівщину обстріляно із 120-мм та 152-мм міномета з території РФ, - ОК Північ 03
Чернігівщину обстріляно із 120-мм та 152-мм міномета з території РФ, - ОК Північ 04
Чернігівщину обстріляно із 120-мм та 152-мм міномета з території РФ, - ОК Північ 05
Чернігівщину обстріляно із 120-мм та 152-мм міномета з території РФ, - ОК Північ 06
Чернігівщину обстріляно із 120-мм та 152-мм міномета з території РФ, - ОК Північ 07

Автор: Ірина Дашківська
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І коли буде відповідь? Набридло вже читати: обстріляли, обстріляли, а у відповідь тиша
Декілька раз ******* мінімум зі 155-х і відразу заспокоються
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03.06.2022 09:59 Відповісти
і що тут робити??? і відповідь не можна? а то путін нападе???
а не покаране зло - борзєєт !!!!
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03.06.2022 10:03 Відповісти
В тексте статьи нормально, но в заголовке - 152-мм єто не миномет
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03.06.2022 11:57 Відповісти
редактори цензора, не викручуйте в назві те ,чого нема в тексті,- не існує в раші 152 мм міномета
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03.06.2022 12:30 Відповісти
Баден, головне не наносити удари по теріторії московії,-ми вірно зрозуміли? Не будем провакувати х...ла!
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03.06.2022 17:55 Відповісти
 
 