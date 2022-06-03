Більшість техніки РФ містить компоненти зі США чи ЄС, - американці, які досліджували трофеї ЗСУ
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Американські фахівці на запрошення СБУ відвідали Україну й дослідили захоплену у росіян військову техніку. Вони дійшли висновку, що російська техніка й зброя побудовані на західних компонентах та технологіях.
Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".
Американські спеціалісти розібрали російські боєприпаси та обладнання, в тому числі системи наведення ракет та лазерні далекоміри.
"Дослідники, запрошені українською Службою безпеки для незалежного аналізу російської техніки, виявили, що майже вся вона включала деталі від компаній з США і Європейського Союзу: мікросхеми, друковані плати, двигуни, антени та інші деталі", – йдеться у публікації.
За словами одного з дослідників Conflict Armament Research (ідентифікує і відстежує зброю та боєприпаси) Деміена Сплітерса, російські компанії десятиліттями мали доступ до "безперервного постачання" західних технологій: "Передові російські системи озброєння і зв'язку були побудовані на базі західних чіпів".
Водночас відомо, що через санкції експорт напівпровідників в РФ скоротився на 90%.
Зазначається, що за словами американських і європейських офіційних осіб, США та десятки країн використовували заборони на експорт, щоб обмежити можливості Росії виробляти зброю. Зрештою, як зазначив високопоставлений американський чиновник, РФ зіткнулася з серйозними труднощами з отриманням мікрочіпів для поповнення своїх запасів високоточної зброї.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що днями Міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії, ввівши обмеження проти 17 росіян та 16 юридичних осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Тим часом експорт семікондукторів до РФ, як читаємо тут, скоротився на 90%.
Тобто нові ракети кацапи робитимуть з лайна та хмизу? 🤔
баран, що вивчати?
анало говнет ный танк армата?
І це до першої роз'яснювальної розмови посла США з урядом та президентом Грузії...
Інакше - тоді і в Грузії раптом настане брак смартфонів і взагалі літаків...
PS: зрозуміло, що буде якась кількість чипів прослизати повз санкції. Але і в лютому рашкованам здавалось, що запаси бойових літаків та гелікоптерів (які вони теж з-за санкцій практично не можуть виробляти зараз, окрім зовсім старих зразків) - нескінечені. Аж що зараз бачимо? Після 400 збитих літальних апаратів - раптом виявилося, що рашкованська авіація зовсім не нескінчена, а дуже вже скінчена. І літає досить впевнено тільки там, де в України проблеми з ППО - а це майже тільки на донбасі зараз. На всіх інших фронтах - никається.
Для прикладу: якщо хтось не знає та не розуміє, основою української "системи" ППО зараз є навіть не С-300 і не "Оса", а 100 установок ТОР-М, які були зняті з консервації в 2018 році, пройшли модернізацію (отримали замість аналогових - цифрові системи управління/зв'язку тощо), пройшли випробування в лютому 2019 році і були прийняті на озброєння/чергування.
Аналогічно з БПЛА. Рашка можете скільки завгодно ліпити в Орлан-10 ізраїльської розробки щось вкрадене в обхід санкцій, але у порівнянні з Байрактарами чи навіть MQ-9 Reaper (покупка яких вже всерьоз обговорюється з США) - це просто забавка, яку "зсаджують" досить недорогими засобами. І вже знищили 540 штук (а це ~30-50% від вироблених за ... 12 років, аби ви розуміли).
Немає БПЛА - немає оперативної корекції арти. Немає корекції арти - пісець будь-якому підрозділу рашки, не прикритому артою.