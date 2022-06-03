УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14616 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
11 505 58
війна (56406) зброя (5751) Росія (47208) санкції (6842) США (14469) технології (202)

Більшість техніки РФ містить компоненти зі США чи ЄС, - американці, які досліджували трофеї ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

плата

Американські фахівці на запрошення СБУ відвідали Україну й дослідили захоплену у росіян військову техніку. Вони дійшли висновку, що російська техніка й зброя побудовані на західних компонентах та технологіях.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

Американські спеціалісти розібрали російські боєприпаси та обладнання, в тому числі системи наведення ракет та лазерні далекоміри.

"Дослідники, запрошені українською Службою безпеки для незалежного аналізу російської техніки, виявили, що майже вся вона включала деталі від компаній з США і Європейського Союзу: мікросхеми, друковані плати, двигуни, антени та інші деталі", – йдеться у публікації.

Читайте: Тайвань заборонив експорт чипів до РФ та Білорусі

За словами одного з дослідників Conflict Armament Research (ідентифікує і відстежує зброю та боєприпаси) Деміена Сплітерса, російські компанії десятиліттями мали доступ до "безперервного постачання" західних технологій: "Передові російські системи озброєння і зв'язку були побудовані на базі західних чіпів".

Водночас відомо, що через санкції експорт напівпровідників в РФ скоротився на 90%.

Зазначається, що за словами американських і європейських офіційних осіб, США та десятки країн використовували заборони на експорт, щоб обмежити можливості Росії виробляти зброю. Зрештою, як зазначив високопоставлений американський чиновник, РФ зіткнулася з серйозними труднощами з отриманням мікрочіпів для поповнення своїх запасів високоточної зброї.

Також читайте: Китай під тиском Москви хоче допомогти РФ обійти санкції. Але боїться, що його покарає світ, - The Washington Post

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що днями Міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії, ввівши обмеження проти 17 росіян та 16 юридичних осіб.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+32
показати весь коментар
03.06.2022 10:28
+22
показати весь коментар
03.06.2022 10:31
+14
Авжеж, свого то нічого нема... Ну окрім кришок від пляшок
показати весь коментар
03.06.2022 10:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
nu eto kak by i tak ponjatno....v chem novostj ?
показати весь коментар
03.06.2022 10:21 Відповісти
Новость в том что проклятые пендосы вооружили паРашку и вынудили её, несчастную, напасть на Украину...
показати весь коментар
03.06.2022 10:27 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2022 10:30 Відповісти
Авжеж, свого то нічого нема... Ну окрім кришок від пляшок
показати весь коментар
03.06.2022 10:21 Відповісти
Которые они все время заменяют своими аналами.
показати весь коментар
03.06.2022 10:25 Відповісти
Не,у них полно еще своих чипов
показати весь коментар
03.06.2022 11:19 Відповісти
Чиполитейный завод.
показати весь коментар
03.06.2022 12:40 Відповісти
Анало говнєтная тєхнологія! Пєрєносной чіп! ТРЕПЕЩИ ОМЕРІКА, МАСК І БІЛ ГЄЙТС!!!1
показати весь коментар
03.06.2022 18:55 Відповісти
Учора була новина про те, що "росія переходить на посилений режим вироблення ракет, ****-мойо".
Тим часом експорт семікондукторів до РФ, як читаємо тут, скоротився на 90%.
Тобто нові ракети кацапи робитимуть з лайна та хмизу? 🤔
показати весь коментар
03.06.2022 10:24 Відповісти
якутский скульптор будет завален заказами. ) его время.
показати весь коментар
03.06.2022 10:28 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2022 11:21 Відповісти
Ща допомогою плат з викраденох у Епіцентрах пбутової техніки. Для цього з Сирвї запросили відповілниз "спеціалістів", які вміють робити бомби і ракети на коліні з підручних матеріалів. 😊
показати весь коментар
03.06.2022 10:37 Відповісти
Ну, так палестинські "Касами" - теж, начебто, ракети.
показати весь коментар
03.06.2022 10:37 Відповісти
на жаль,буде закуповуватись через "сірі схеми"...
показати весь коментар
03.06.2022 10:48 Відповісти
Звісно будуть! Але є одне АЛЕ! Вони будуть ~ втричі дорожчі,менш надійні,і не в потрібній кількості.
показати весь коментар
03.06.2022 11:23 Відповісти
мені тут якесь падло втирало в коментах, що Пентагону і американцям не потрібно нічого вивчати, і нічого брати фізично в русні, що достатньо просто підкупити менеджерів оборонних підприємств, і креслень вистачить. ну шо дебіл? як тобі така стаття? не потрібні кажеш фізично все вивчати? креслень достатньо?
показати весь коментар
03.06.2022 10:24 Відповісти

баран, що вивчати?
анало говнет ный танк армата?
показати весь коментар
03.06.2022 10:29 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2022 10:28 Відповісти
Хочеш "посмяятися ? Вони "витяли 3ЇАЛЗЧ
показати весь коментар
03.06.2022 10:50 Відповісти
Дуже дякую, потужно проіржався від кожної назви
показати весь коментар
03.06.2022 11:24 Відповісти
тю, а то не знав ніхто - там тільки палки і гімно кацапське ...
показати весь коментар
03.06.2022 10:28 Відповісти
Ну вот вам и ответ кто выкормил кремлевского Фюрера. Зато нам Запад все это время ничего не давал, атопутиннападэ
показати весь коментар
03.06.2022 10:30 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2022 10:31 Відповісти
Выражение лиц соответствует уровню интеллекта..
показати весь коментар
03.06.2022 13:54 Відповісти
ніколи не бачіли кацапську мікросхему? - троє несуть
показати весь коментар
03.06.2022 10:33 Відповісти
XDDDD

показати весь коментар
03.06.2022 11:39 Відповісти
Лунная программа??
показати весь коментар
03.06.2022 13:56 Відповісти
Діти, газ та нафта в кацапів добрі. А все, що вони роблять руками чи головою -- лайно.
показати весь коментар
03.06.2022 10:34 Відповісти
Діти в московитів добрі??? Зайди в рулетку та спробуй поспілкуватися з ними !)
показати весь коментар
03.06.2022 10:52 Відповісти
Всі діти добрі від народження. Потворами та сволотою нас робить оточення.
показати весь коментар
03.06.2022 12:13 Відповісти
Але і тут є виключення. Не всі діти в поганому оточенні виростають потворами і сволотою.
показати весь коментар
03.06.2022 18:45 Відповісти
Так, Ваша правда, знаю одного такого, та потвори і сволота прибили його до хреста.
показати весь коментар
03.06.2022 19:09 Відповісти
угу ... нафта "уралс" доволі специфічна і дешевша за "брент".
показати весь коментар
03.06.2022 11:55 Відповісти
Нащо, тоді, купували в них те "лайно" всім світом та зараз зупинитися не можуть?
показати весь коментар
03.06.2022 12:07 Відповісти
По-перше, за часів совка вже були побудовані нафтопроводи і НПЗ під цей тип нафти, по-друге, таким чином "виховували" арабів, іранців, іракців і венесуельців. Тепер прийшла черга виховувати рашку, до речі, за допомогою вже вихованих нафтовидобувників.
показати весь коментар
03.06.2022 18:54 Відповісти
Открыли Америку . Сокольниковский смартфоностроительный завод полного цикла а это его оборудование . Станок70-х годов, но и тот импортный
показати весь коментар
03.06.2022 10:35 Відповісти
смартфоностроительный завод тяжелого смартфоностроения!!
показати весь коментар
03.06.2022 13:59 Відповісти
А що перешкоджає мордору отримувати ці деталі не напряму,а скажімо,через своїх союзників вірменів або грузинів.Якщо Тайвань заборонив екпорт своїх чипів оркам та бульбашам,то китайці без проблем зможуть допомогти оркам обійти цю заборону,чіпи поставлятимуть в китай,а китай надішле їх в мордор.
показати весь коментар
03.06.2022 10:38 Відповісти
Китайцям пригрозили, що ліцензії позабирають, якщо виявлять поставки у рф.
показати весь коментар
03.06.2022 11:54 Відповісти
В бялорусь вже не возять процесори.

І це до першої роз'яснювальної розмови посла США з урядом та президентом Грузії...

Інакше - тоді і в Грузії раптом настане брак смартфонів і взагалі літаків...

PS: зрозуміло, що буде якась кількість чипів прослизати повз санкції. Але і в лютому рашкованам здавалось, що запаси бойових літаків та гелікоптерів (які вони теж з-за санкцій практично не можуть виробляти зараз, окрім зовсім старих зразків) - нескінечені. Аж що зараз бачимо? Після 400 збитих літальних апаратів - раптом виявилося, що рашкованська авіація зовсім не нескінчена, а дуже вже скінчена. І літає досить впевнено тільки там, де в України проблеми з ППО - а це майже тільки на донбасі зараз. На всіх інших фронтах - никається.
показати весь коментар
03.06.2022 20:30 Відповісти
Ну, і з чого ж кацапи будуть масово ліпіти ракети, про які розповідає Маляр?
показати весь коментар
03.06.2022 10:39 Відповісти
будуть ліпити неточні радянські зразки тим паче металу вони накрали Первое судно с украденной в Мариуполе сталью прибыло в Ростов-на-Дону
показати весь коментар
03.06.2022 10:44 Відповісти
Трохи вище я виклав фото з якутським скульптором... От із того самого і ліпитимуть 💩🚀
показати весь коментар
03.06.2022 11:47 Відповісти
Как будто это новость. Могли и французские "Мистрали" и другое западное оружие сейчас бы против нас воевать. Орки совершенно не стеснялись в закупках. И чипов этих у них наверняка вагоны запасены.
показати весь коментар
03.06.2022 10:41 Відповісти
Можливо і є ті запаси в москалоти, але ж і станки з обладнанням, напевно, теж імпортні, та теж ламаються...
показати весь коментар
03.06.2022 12:03 Відповісти
Московицькі аналоговнєти ще на лампах. Незабаром перейдуть на транзистори.
показати весь коментар
03.06.2022 10:45 Відповісти
На фотке как раз транзисторы. Тема той самой лампы от бонч-бруевича не раскрыта...
показати весь коментар
03.06.2022 11:12 Відповісти
Это лампа ЛК7Ж ? Самая ходовая!
показати весь коментар
03.06.2022 11:31 Відповісти
чого ви троє іржете ? Якщо воно буде їздити, літати, стріляти ... яка нам різниця з чого воно зроблене ??
показати весь коментар
03.06.2022 11:52 Відповісти
ЗРК Оса якраз на лампах. Не знаю, чи помінялась до цього часу на ній схемотехніка? Там ще й турбіна окремо для живлення апаратури. Бєларусія була розробила свій комплекс як модернізацію.
показати весь коментар
03.06.2022 12:20 Відповісти
Різниця є.

Для прикладу: якщо хтось не знає та не розуміє, основою української "системи" ППО зараз є навіть не С-300 і не "Оса", а 100 установок ТОР-М, які були зняті з консервації в 2018 році, пройшли модернізацію (отримали замість аналогових - цифрові системи управління/зв'язку тощо), пройшли випробування в лютому 2019 році і були прийняті на озброєння/чергування.

Аналогічно з БПЛА. Рашка можете скільки завгодно ліпити в Орлан-10 ізраїльської розробки щось вкрадене в обхід санкцій, але у порівнянні з Байрактарами чи навіть MQ-9 Reaper (покупка яких вже всерьоз обговорюється з США) - це просто забавка, яку "зсаджують" досить недорогими засобами. І вже знищили 540 штук (а це ~30-50% від вироблених за ... 12 років, аби ви розуміли).

Немає БПЛА - немає оперативної корекції арти. Немає корекції арти - пісець будь-якому підрозділу рашки, не прикритому артою.
показати весь коментар
03.06.2022 20:56 Відповісти
Ну, какие бы орки небыли пдрсы, их военная техника на дискретных элементах,не микросхемах,(имеется ввиду платы электроники) имела такой запас по надежности, что ёмаё.. Проходила тройную проверку на "неубиваемость", отбирались самые качественные компоненты из партий. Кто разбирал тот знает )) У нас в городе работал завод сопротивлений при совке, компоненты из которых собирались элементы военной техники под охраной отправлялись по союзу.. Цеха по их производству были "государством в государстве".
показати весь коментар
03.06.2022 14:23 Відповісти
аналогов нет и не будет ))))) анало-говнет- будет
показати весь коментар
03.06.2022 11:07 Відповісти
Хорошо бы эти все лазейки для поставок вскрыть и виновных расстрелять.
показати весь коментар
03.06.2022 11:13 Відповісти
***** ліл 😂🤣

показати весь коментар
03.06.2022 11:44 Відповісти
"секрет Полішенеля", блін ...
показати весь коментар
03.06.2022 11:50 Відповісти
 
 