Більшість техніки РФ містить компоненти зі США чи ЄС, - американці, які досліджували трофеї ЗСУ

Американські фахівці на запрошення СБУ відвідали Україну й дослідили захоплену у росіян військову техніку. Вони дійшли висновку, що російська техніка й зброя побудовані на західних компонентах та технологіях.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

Американські спеціалісти розібрали російські боєприпаси та обладнання, в тому числі системи наведення ракет та лазерні далекоміри.

"Дослідники, запрошені українською Службою безпеки для незалежного аналізу російської техніки, виявили, що майже вся вона включала деталі від компаній з США і Європейського Союзу: мікросхеми, друковані плати, двигуни, антени та інші деталі", – йдеться у публікації.

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За словами одного з дослідників Conflict Armament Research (ідентифікує і відстежує зброю та боєприпаси) Деміена Сплітерса, російські компанії десятиліттями мали доступ до "безперервного постачання" західних технологій: "Передові російські системи озброєння і зв'язку були побудовані на базі західних чіпів".

Водночас відомо, що через санкції експорт напівпровідників в РФ скоротився на 90%.

Зазначається, що за словами американських і європейських офіційних осіб, США та десятки країн використовували заборони на експорт, щоб обмежити можливості Росії виробляти зброю. Зрештою, як зазначив високопоставлений американський чиновник, РФ зіткнулася з серйозними труднощами з отриманням мікрочіпів для поповнення своїх запасів високоточної зброї.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що днями Міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії, ввівши обмеження проти 17 росіян та 16 юридичних осіб.