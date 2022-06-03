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До прихильника знищення України Шкребця, син якого загинув на крейсері "Москва", прийшли силовики та забрали ноутбук "на експертизу", - The Insider

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шкребець

До батька загиблого на крейсері "Москва" матроса Єгора Шкребця Дмитра прийшли "люди із серйозного відомства" і забрали його ноутбук "на експертизу".

Про це, як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider, він повідомив у соцмережі.

Як стверджує Шкребець, неназвані силовики сказали йому, що "від його імені електронною поштою було розіслано повідомлення деяким організаціям із погрозами вибуху".

"Хтось захотів зробити з мене терориста відмороженого... Акуратно під статтю 207 КК РФ підвести. Привід  абсурдний, мені навіть незручно за тих серйозних, розумних і справді ввічливих людей, які змушені були відвідати мене через подібну скотську фальшивку. Йдучи, вони принесли мені співчуття у зв'язку із втратою сина, ми потиснули один одному руки", - написав Шкребець.

Видання It's My Media зв'язалося зі Шкребцем, але він не став відповідати на запитання кореспондента: ні про те, хто саме прийшов до нього, ні про те, коли це сталося. Водночас Шкребець не спростував інформацію в пості.

Також читайте: Разом із ракетним крейсером "Москва" пішла на дно ціла військова епоха, - ЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+60
Ні синка, ні ноутбука тепер
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03.06.2022 10:41
+31
вишкребок пішов на корм крабам, шкребець піде на швабру. хотіли рускава міра - тримайте, почвари.
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03.06.2022 10:42
+29
Да и он сам уже ненадолго
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03.06.2022 10:45
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Чому люди такі дурні....
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03.06.2022 10:41 Відповісти
так то ж кацапи
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03.06.2022 11:26 Відповісти
Якраз українець, запроданець
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03.06.2022 20:14 Відповісти
То орки, не люди.
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03.06.2022 13:54 Відповісти
Ні синка, ні ноутбука тепер
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03.06.2022 10:41 Відповісти
Да и он сам уже ненадолго
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03.06.2022 10:45 Відповісти
Та да! 😁Руки тиснули, щоб візуально визначити, які кайданки потрібні і чи є сила у руках! 😊
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03.06.2022 10:53 Відповісти
расія сваіх ні брасаєт
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03.06.2022 12:20 Відповісти
вишкребок пішов на корм крабам, шкребець піде на швабру. хотіли рускава міра - тримайте, почвари.
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03.06.2022 10:42 Відповісти
"ми потиснули один одному руки". Все-равно сидеть, дурик. С руками или без)
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03.06.2022 10:42 Відповісти
Ошибка ФСБ..надо было папу забрать на экспертизу... сделать ему лоботомию мозга а компьютер как вещдок.... а потом утеряли и у кого то дома вспывет.... нет человека... тем более скандалиста- нет и проблемы.. через пару лет в России вымоют слово Москва крейсер и что что то такое вообще было в истории России...
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03.06.2022 10:43 Відповісти
Потім будеш кричати коли тебе за ноги ці руки будуть тягнути до буцегарні: передайте товаріщу путену что проізошла чудовіщная обшибка !!)
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03.06.2022 10:47 Відповісти
****, какой же холуистый дурак..
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03.06.2022 10:48 Відповісти
крисчанє і даунбаські кацли невиліковні - якщо їх тсарь особисто на грязной площі шваброю згвалтує вони скажуть - ми потиснули один одному руки
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03.06.2022 10:48 Відповісти
В общем, этот "шкебець" перед тем, как к нему пришли, написал следующее - "или соглашайся с формулировкой, что твой сын пропал безвести или получишь совсем другое - "самовольно оставил часть и дезертировал".
Прав был Аркаша Бабченко в своей формулировке - "Родина тебя бросит сынок, всегда и везде".
Что мы и видим на примере этого данного "шкребца" - сучье отношение сучьей родины к своим верным *****.
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03.06.2022 10:49 Відповісти
Так вот ты какой, русский мир!
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03.06.2022 10:49 Відповісти
Узнає гнида по чому фунт рашистських пряників...
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03.06.2022 10:50 Відповісти
вони в нього сина вбили, самого содять, а він їм руки жме - несправний раб сьомого ступеню...
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03.06.2022 10:51 Відповісти
ублюдок, це він так свого синка виховав, а тепер шмарклі розмазує, ноутбук у нього забрали, на глибоко начхати.
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03.06.2022 10:51 Відповісти
Теперь вам понятно, какой мир мы создаем? Он будет полной противоположностью тем глупым гедонистическим утопиям, которыми тешились прежние реформаторы. Мир страха, предательства и мучений, мир топчущих и растоптанных, мир, который, совершенствуясь, будет становиться не менее, а более безжалостным; прогресс в нашем мире будет направлен к росту страданий. Прежние цивилизации утверждали, что они основаны на любви и справедливости. Наша основана на ненависти. В нашем мире не будет иных чувств, кроме страха, гнева, торжества и самоуничижения. Все остальные мы истребим. Все. Мы искореняем прежние способы мышления - пережитки дореволюционных времен. Мы разорвали связи между родителем и ребенком, между мужчиной и женщиной, между одним человеком и другим. Никто уже не доверяет ни жене, ни ребенку, ни другу. А скоро и жен и друзей не будет. Новорожденных мы заберем у матери, как забираем яйца из-под несушки. Половое влечение вытравим. Размножение станет ежегодной формальностью, как возобновление продовольственной карточки. Оргазм мы сведем на нет. Наши неврологи уже ищут средства. Не будет иной верности, кроме партийной верности. Не будет иной любви, кроме любви к Старшему Брату.

1984 (с)
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03.06.2022 10:52 Відповісти
папка бабок хочет срубить но рускай мир не лыком шитый
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03.06.2022 10:52 Відповісти
Видно сказав, що готовий до мобілізації, тому тимчасово "відпустили".
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03.06.2022 10:54 Відповісти
КАРМА!
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03.06.2022 10:55 Відповісти
Як на мене, то цей вилупок заслужив на все те, що з ним коїться.
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03.06.2022 10:57 Відповісти
і це вони разом з сином потопили крейсер "мацква" по завданню Госдепа
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03.06.2022 13:07 Відповісти
Крепко пожал руку цепным псам системы, и отдал еще и ноутбук...
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03.06.2022 10:58 Відповісти
Заслуженное для таких уродов как он
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03.06.2022 10:59 Відповісти
российские рабы удачно боролись за свое рабство...
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03.06.2022 11:02 Відповісти
Это надо помнить любителям рускага мира и в Украине. Поляк Косиор верно служил большевикам и дослужился аж до первого секретаря компартии Украины. Он же соучастник Голодомора в Украине. Но это не помешало чекистам его взять и расстрелять. И таких примеров в истории РА-СССР сотни тысяч .
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03.06.2022 11:04 Відповісти
Точно, если не миллионы.
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03.06.2022 12:05 Відповісти
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03.06.2022 11:05 Відповісти
По пиці не дали?
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03.06.2022 11:22 Відповісти
А денег он им перед уходом не забыл дать?

Все-таки ж они на дорогу потратились, да и время свое потратили.
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03.06.2022 11:30 Відповісти
у тварюги не только ноутбук а и квартиру, машину, последние трусы нужно забрать, шоб прочувствовал , ****, глубину русского мира
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03.06.2022 11:32 Відповісти
Та і *** назустріч - Шкребцю, його сину, хай крутиться на тому світі, як пропелер, брату, свату всій сімейці безмозглих ідіотів.
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03.06.2022 11:45 Відповісти
За стиралкой вернутся.
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03.06.2022 11:58 Відповісти
Мужичок волнуется - хочет 7 лимонов с ***** скачать.
Только БОЛТ дядя - твой сынок погиб от того, что пьяный боцман не туда окурок выбросил.
А, если дядя будет и дальше в ****** лезть, то ему скажут, что не пьяный боцман МАЦКВУ спалил, а его сынок спалил, когда в неположенном месте картошку жарил (он кажется коком там был).
Тогда, дядя, тебе ****** - на подвал с конфискацией.
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03.06.2022 12:16 Відповісти
"атец салдата" тепер сам пойдёт воевать. пару новых ноутов намародёрить ему теперь просто необходимо.
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03.06.2022 13:36 Відповісти
Ты ж хотел русский мир - так какого х. . . ты теперь жалуешься на жизнь ? Хавай !

Бачили очі, що брали ? То тепер їште, поки не повилазить . . .
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03.06.2022 13:38 Відповісти
 
 