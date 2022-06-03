До прихильника знищення України Шкребця, син якого загинув на крейсері "Москва", прийшли силовики та забрали ноутбук "на експертизу", - The Insider
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До батька загиблого на крейсері "Москва" матроса Єгора Шкребця Дмитра прийшли "люди із серйозного відомства" і забрали його ноутбук "на експертизу".
Про це, як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider, він повідомив у соцмережі.
Як стверджує Шкребець, неназвані силовики сказали йому, що "від його імені електронною поштою було розіслано повідомлення деяким організаціям із погрозами вибуху".
"Хтось захотів зробити з мене терориста відмороженого... Акуратно під статтю 207 КК РФ підвести. Привід абсурдний, мені навіть незручно за тих серйозних, розумних і справді ввічливих людей, які змушені були відвідати мене через подібну скотську фальшивку. Йдучи, вони принесли мені співчуття у зв'язку із втратою сина, ми потиснули один одному руки", - написав Шкребець.
Видання It's My Media зв'язалося зі Шкребцем, але він не став відповідати на запитання кореспондента: ні про те, хто саме прийшов до нього, ні про те, коли це сталося. Водночас Шкребець не спростував інформацію в пості.
Будь ласка, зачекайте...
Прав был Аркаша Бабченко в своей формулировке - "Родина тебя бросит сынок, всегда и везде".
Что мы и видим на примере этого данного "шкребца" - сучье отношение сучьей родины к своим верным *****.
1984 (с)
Все-таки ж они на дорогу потратились, да и время свое потратили.
Только БОЛТ дядя - твой сынок погиб от того, что пьяный боцман не туда окурок выбросил.
А, если дядя будет и дальше в ****** лезть, то ему скажут, что не пьяный боцман МАЦКВУ спалил, а его сынок спалил, когда в неположенном месте картошку жарил (он кажется коком там был).
Тогда, дядя, тебе ****** - на подвал с конфискацией.
Бачили очі, що брали ? То тепер їште, поки не повилазить . . .