Війська РФ обстріляли Миколаїв та 8 населених пунктів регіону. Є жертви, - Нацполіція. ФОТО

Минулої доби обстрілів зазнали Миколаїв та вісім населених пунктів регіону. Поліція фіксує наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, під ворожими атаками перебували обласний центр та Очаків, Березнегувате, Мішково-Погорілове, Гур’ївка, Горохівка, Полігон, Степове та Лимани. Є загиблі та постраждалі.

"Пошкоджені п'ять приватних житлових будинків, автомобілі, гаражне приміщення, складські приміщення та інші господарські споруди і об'єкти інфраструктури. У результаті ворожих обстрілів сталась пожежа лісу на території Балабанівського лісового урочища. Рятувальники її ліквідували", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські фіксують наслідки російської агресії та допомагають потерпілим. За усіма фактами порушення законів та звичаїв війни розпочаті кримінальні провадження, розслідування яких триває.

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