УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14616 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
4 503 1
армія РФ (13478) Миколаїв (1336) Миколаївська область (1825) обстріл (21057) Нацполіція (13924)

Війська РФ обстріляли Миколаїв та 8 населених пунктів регіону. Є жертви, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої доби обстрілів зазнали Миколаїв та вісім населених пунктів регіону. Поліція фіксує наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, під ворожими атаками перебували обласний центр та Очаків, Березнегувате, Мішково-Погорілове, Гур’ївка, Горохівка, Полігон, Степове та Лимани. Є загиблі та постраждалі.

"Пошкоджені п'ять приватних житлових будинків, автомобілі, гаражне приміщення, складські приміщення та інші господарські споруди і об'єкти інфраструктури. У результаті ворожих обстрілів сталась пожежа лісу на території Балабанівського лісового урочища. Рятувальники її ліквідували", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські фіксують наслідки російської агресії та допомагають потерпілим. За усіма фактами порушення законів та звичаїв війни розпочаті кримінальні провадження, розслідування яких триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти з Кінбурнської коси обстріляли "Градами" Очаків, - ОК "Південь"

Війська РФ обстріляли Миколаїв та 8 населених пунктів регіону. Є жертви, - Нацполіція 01
Війська РФ обстріляли Миколаїв та 8 населених пунктів регіону. Є жертви, - Нацполіція 02
Війська РФ обстріляли Миколаїв та 8 населених пунктів регіону. Є жертви, - Нацполіція 03
Війська РФ обстріляли Миколаїв та 8 населених пунктів регіону. Є жертви, - Нацполіція 04
Війська РФ обстріляли Миколаїв та 8 населених пунктів регіону. Є жертви, - Нацполіція 05
Війська РФ обстріляли Миколаїв та 8 населених пунктів регіону. Є жертви, - Нацполіція 06
Війська РФ обстріляли Миколаїв та 8 населених пунктів регіону. Є жертви, - Нацполіція 07

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну 3,14дараси і є! Слів немає від люті і ненависті до свинособак! Будьте усі прокляті, увесь мордор без винятку!!!
показати весь коментар
03.06.2022 11:43 Відповісти
 
 