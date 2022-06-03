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Маріуполь (2820) крадіжка (527) метал (108) Андрющенко Петро (636)

Російське судно із вкраденими 2,5 тоннами українського металопрокату увійшло в акваторію Ростовського порту, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

метал,маріуполь

Російське суховантажне судно з вантажем викраденого у українських власників металопрокату увійшло в акваторію порту Ростов-на-Дону.

Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Судно РМ3 класу Славутич, порт приписки Астрахань, із вкраденими у Маріуполі 2,5 тис. тонн металопрокату увійшло в акваторію порту Ростов-на-Дону, Росія. Перший повний цикл офіційного державного пограбування Маріуполя завершено. Сьогодні в акваторію порту має зайти нове судно для продовження мародерства", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У порту окупованого Маріуполя рашисти почали вантажити на судна крадений металопрокат, - Андрющенко
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Топ коментарі
+9
2,5 тонны или 2,5 тысяч тонн, какая разница
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03.06.2022 11:03
+6
Зато паржом!
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03.06.2022 10:55
+5
Імперія висмоктує всі ресурси які можна вилучити на захоплених територіях,так було завжди і буде надалі поки існує рф.
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03.06.2022 10:59
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Крім того.Окупанти вже анонсували "націоналізацію", де-факто крадіжку 34 суден, що залишилися в порту. Вже розпочато процес їхнього перейменування та зміни прапорів..
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03.06.2022 10:53 Відповісти
Зато паржом!
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03.06.2022 10:55 Відповісти
Через Украину идет вражеский нефтепровод *дружба*. Открывайте краны и качайте полным ходом пока еще работает
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03.06.2022 10:58 Відповісти
а шо по этому поводу думает Орбан
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03.06.2022 11:05 Відповісти
Імперія висмоктує всі ресурси які можна вилучити на захоплених територіях,так було завжди і буде надалі поки існує рф.
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03.06.2022 10:59 Відповісти
Для цього Зелений туранчокс кацапів сюди і запустив.
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03.06.2022 11:02 Відповісти
2,5 тонны или 2,5 тысяч тонн, какая разница
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03.06.2022 11:03 Відповісти
Горить сарай, гори й хата.
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03.06.2022 11:07 Відповісти
Блдь могут только наблюдать,шо ******** и куда вывезли.летописцы мародерства херовы ,вы шо сделали что бы наказать этих уродов? Может в суды подали на собственника судна или в розыск капитана судна?нет слов.
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03.06.2022 11:24 Відповісти
Накормят рашисты, ага, как говорится, своею собственной рукой..
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03.06.2022 11:26 Відповісти
Ничего, перекуем танки на орала.
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03.06.2022 11:29 Відповісти
2,5 тисячі з 200 тисяч... ще багато роботи в раша-фашистських мародерів.....
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03.06.2022 11:29 Відповісти
Шо сделали , Зеркаль ,уже написала впевую очередь отказались по материальным претензиям по Крыму . Как вам такое Зебилы. , ? Да в пофиг ,какая разница, . Так ,что после этого есть 99% уверенность, что Зеленский сдал ЮГ по договорённости в Омане. Но ***** его ,****** , и пошёл, так же на Киев
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03.06.2022 11:40 Відповісти
І ніхто не відповість,як і по справі "вишки бойка"де по схемі розікрали 50 млрд.грн бюджетних грошей ,участь в цьому брали десятки можновладців,жоден не сидить у тюрмі!
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03.06.2022 12:57 Відповісти
 
 