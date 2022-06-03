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Виїзд автомобілів на окуповані території із Запоріжжя обмежено через небезпеку обстрілів, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евакуація

Через небезпеку обстрілів та розмив дороги в с. Кам'янське обмежено виїзд із Запоріжжя на окуповані території.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру обмежено. Наразі в черзі на виїзд стоять сотні машин.

Просимо з розумінням поставитися до ситуації. Виїзд обмежено через небезпеку обстрілів з боку ворога та розмив дороги в с. Кам'янське", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Не фіг туди шастати
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03.06.2022 10:58 Відповісти
Прежде чем что-то вякнуть, не пробовал немного подумать? Пусть люди погибают с голоду или под обстрелами?
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03.06.2022 11:25 Відповісти
***** ,опять начинается, на те-же грабли , или нам уже договорились ??? Я НЕ ПОНИМАЮ , почему в Ирпень и Бучу никто не ездил на изнасилование , ??? Т.е . я так понимаю, там орки ведут себя по другому, если люди не боятся туда ездить? Всетаки договорняк, по здаче ЮГА. Боевых действий там не ведётся, почему-то, в Лугандоне ,сейчас никто не ездит в Донецк ,а почему собственно???? . Че за ***** вообще происходит? Там воюем ,а тут в гости ездим . Опять гражданский конфликт ?????
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03.06.2022 11:26 Відповісти
Аметист , шо шо,с какого голода , ну так пусть едут на территории, подконтрольные Украине , и потом там сейчас урожай и еды полно . Я слышал 👂 ,через Крым можно уехать, куда угодно .
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03.06.2022 11:30 Відповісти
 
 