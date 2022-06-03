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Виїзд автомобілів на окуповані території із Запоріжжя обмежено через небезпеку обстрілів, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Через небезпеку обстрілів та розмив дороги в с. Кам'янське обмежено виїзд із Запоріжжя на окуповані території.
Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру обмежено. Наразі в черзі на виїзд стоять сотні машин.
Просимо з розумінням поставитися до ситуації. Виїзд обмежено через небезпеку обстрілів з боку ворога та розмив дороги в с. Кам'янське", - йдеться в повідомленні.
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Oleg Zaporogec
показати весь коментар03.06.2022 10:58 Відповісти Мені подобається 4
Аметист
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Yakov Nemo
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Yakov Nemo
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