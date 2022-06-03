За 100 днів війни армія РФ не досягла жодної зі стратегічних цілей, - британська розвідка
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Росіяни змушені сконцентруватися на захопленні Донбасу, бо станом на 100 днів з початку повномасштабного вторгнення не досягнули жодної зі своїх стратегічних цілей.
Про це повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські війська не змогли досягти своїх початкових цілей – захопити Київ та українські центри урядування. Постійний опір українців та неспроможність убезпечити аеродром Гостомель протягом перших 24 годин призвели до відбиття російських наступальних операцій. Після провалу початкового плану через хибні припущення щодо планування та погане тактичне виконання Росія адаптувала свій оперативний план, щоб зосередитися на Донбасі. Зараз Росія досягає тактичного успіху на Донбасі. Російські збройні сили створили та зберегли динаміку і наразі, схоже, утримують ініціативу над українським спротивом", – йдеться у зведенні.
У розвідці Сполученого Королівства вважають, що Росія, імовірно, повністю захопить Луганщину протягом 2 тижнів.
"Росія досягла цих останніх тактичних успіхів із значними витратами ресурсів, а також завдяки зосередженню сили та вогню на одній частині загальної кампанії. Росія не змогла створити маневр чи рух на інших фронтах чи напрямках, усі вони перейшли до оборони. У порівнянні з початковим планом Росії, жодна із стратегічних цілей не була досягнута. Для того, щоб Росія досягла будь-якої форми успіху, будуть потрібні постійні величезні інвестиції людської сили та обладнання, і, ймовірно, знадобиться ще багато часу", – констатує Міноборони Британії з посиланням на розвідку.
Будь ласка, зачекайте...
Захват Киева означает падение Украины даже если все остальные земли свободны.
Умение выставлять правильные приоритеты целиком и полностью достоинство и заслуга ВСУ.
Гитлер за 100 дней был уже возле страной мацквы...
Крысы...,вам Капзда... каже Роман Цимбалюк...и я ему верю...
Не досягнуто.
Головна "стратегічна ціль" в рашки - знищення України як держави. Якщо б окупантам пощастило і побрехеньки мертвечука для путлєра щодо стану суспільства в Україні виявилися правдою - це сталося б до кінця лютого.
Тож рашка просто перейшла до реалізації своєї стратегічної мети іншими шляхами - а саме, поступового "видриколупування територій".
Але ось тут рашку спіткав великий стратегічний програш! Бо на цьому етапі протистояння рашка отримала неочікувану величину втрат військового та економічного потенціалу. Більшість новітніх зразків озброєнь - втрачено. На відновлення тими ж темпами - 20+ років. Більшість кадрової армії - втрачено або деморалізовано. На відновлення - 5-10 років. Міжнародну "вагу" - втрачено. На відновлення - 30-50 років.
Саме тому поточна оперативна ціль рашки - військовий НЕПРОГРАШ в даній фазі протистояння. Бо інакше - можуть і путлєра свої ж "дістати" в бункері. Відчуваєте різницю? Не "перемога", а "непрограш"! Бо перемогти Україну у військовий спосіб вони вже не здатні. А стратегічна не змінилась - це все та ж мета - знищення України як держави.
Політично - це, звичайно, дуже велика втрата.
Якщо пофантазувати, то умовами капітуляції рашки варто було б позбавити років на 50 рашку доступу до Азовського та Чорного моря. Для цього - вимагати створити "протекторат" у складі Ростову-на-Дону, Кубані/Ставропілля, до кордону з Грузією включно - під управлінням України. Ну, як Гонконг свого часу. Або як Кенігсберг. Нам чужого не треба, але це була б непагана часткова компенсація за заподіяні шкоди.
Ну і, звісно, використовувати ті 50 років цей "протекторат" як транзитну зону для рашкованських вантажів з п'ятикратними транспортними тарифами, причому виключно на користь бюджету Міністерства Оборони України, наприклад.
"Туши бурятов лежат и смердят!
то "Джавелины", жарят бурят!"
ну що ж, боремося, іншого виходу нема. он Жданов каже, що вони скоро видохнуться зовсім. а там і допомога надійде у вигляді РСЗВ та ін.
Ми вже побачили, наскільки успішною є співпраця українців та розвідки завдяки нашому чатботу єВорог (https://t.me/evorog_bot) 😎
(https://t.me/evorog_bot)
Завдяки вашим повідомленням військові отримують чимало цінної інформації. Вона допомогає суттєво знизити сили окупантів на наших землях. Сподіваємося, що й бажання воювати - також.
Але зараз ЗСУ дуже потребують вашої допомоги. Щоб перемогти російських загарбників, необхідна інформація про переміщення ворога в гарячих точках, а саме у таких областях:
🔘Харківській
🔘Донецькій
🔘Луганській
🔘Запорізькій
🔘Херсонській
🔘Миколаївській
🔘Одеській
🔘Чернігівській
🔘Сумській
🔘АР Крим
Якщо ви проживаєте тут або знаєте друзів і рідних, які зараз там перебувають, - переходьте у чатбот єВоро (https://t.me/evorog_bot)г і надсилайте фото та відео:
✅ техніки (з антенами чи без) та військ із зазначенням кількості;
✅ бетонних блоків чи окопів;
✅ штаби ворога
✅ дій окупантів - різка зміна поведінки з місцевими жителями;
✅ переміщення і напрямку руху техніки та особового складу;
✅ будь-які інші подробиці, які вам можуть здаватися важливими для ЗСУ.
Якщо немає можливості зробити кадри - надсилайте нам заявку з текстовим описом.
І не забувайте про власну безпеку 🙌🏻 Всі фото/відео та тексти видаляйте зі смартфонів.
Надсилайте інформацію у єВорог (https://t.me/evorog_bot), якщо хочете частіше чути «Горить, палає техніка ворожа». Разом до перемоги! 🇺🇦
@operativnoZSU https://t.me/operativnoZSU/27111