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За 100 днів війни армія РФ не досягла жодної зі стратегічних цілей, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

русня

Росіяни змушені сконцентруватися на захопленні Донбасу, бо станом на 100 днів з початку повномасштабного вторгнення не досягнули жодної зі своїх стратегічних цілей.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська не змогли досягти своїх початкових цілей – захопити Київ та українські центри урядування. Постійний опір українців та неспроможність убезпечити аеродром Гостомель протягом перших 24 годин призвели до відбиття російських наступальних операцій. Після провалу початкового плану через хибні припущення щодо планування та погане тактичне виконання Росія адаптувала свій оперативний план, щоб зосередитися на Донбасі. Зараз Росія досягає тактичного успіху на Донбасі. Російські збройні сили створили та зберегли динаміку і наразі, схоже, утримують ініціативу над українським спротивом", – йдеться у зведенні.

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У розвідці Сполученого Королівства вважають, що Росія, імовірно, повністю захопить Луганщину протягом 2 тижнів.

"Росія досягла цих останніх тактичних успіхів із значними витратами ресурсів, а також завдяки зосередженню сили та вогню на одній частині загальної кампанії. Росія не змогла створити маневр чи рух на інших фронтах чи напрямках, усі вони перейшли до оборони. У порівнянні з початковим планом Росії, жодна із стратегічних цілей не була досягнута. Для того, щоб Росія досягла будь-якої форми успіху, будуть потрібні постійні величезні інвестиції людської сили та обладнання, і, ймовірно, знадобиться ще багато часу", – констатує Міноборони Британії з посиланням на розвідку.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
А захват Северо-Крымского канала, всего берега Азовского моря, Запорожской АЭС, это так, ерунда.
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03.06.2022 11:02
+7
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03.06.2022 11:04
+6
на привеликий жаль дещо таки досягли. Зробили нам неймовірно боляче, зруйнували економіку, тимчасово окуповані території відкинули у розвидку на 100 років і як шибко, колхози, безправ"я, довбане середньовіччя.
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03.06.2022 11:02
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А захват Северо-Крымского канала, всего берега Азовского моря, Запорожской АЭС, это так, ерунда.
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03.06.2022 11:02 Відповісти
Це перемога, що тільки одну АЕС захопили...
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03.06.2022 11:10 Відповісти
Чому це одну? Чернобильску захопили і навіть окопувалися в Рудому лісу. Єта пабєда, ящєтаю.
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03.06.2022 11:45 Відповісти
Захват юга или даже всей Украины кроме Киева не означает падение Украины.
Захват Киева означает падение Украины даже если все остальные земли свободны.
Умение выставлять правильные приоритеты целиком и полностью достоинство и заслуга ВСУ.
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03.06.2022 12:19 Відповісти
А нічого що вони всю Україну хотіли захопити? А Північно-Кримський канал ніякої стратегічної цінності не має. Коридор з Криму в Донбас їм таки, на жаль, вдалося, але це не було кінцевою метою, розвивати наступ з цих територій їм не можливо, а тому такий коридор діє виключно як допоміжна структура у захопленні Донбасу
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03.06.2022 12:58 Відповісти
"Коридор з криму на донбас" - це виключено пропагандистська мета. Для цілей функціонування Криму як військової бази - він взагалі не потрібен. А функціонування Криму як хоч якоїсь економічної одиниці - це для рашкованів тільки "приємний бонус", а не хоч якась ціль, бо в них взагалі немає цілей в царині "внутрішньої економіки". Тобто "якщо комусь чогось не вистачає в Криму - їдьте в сонячний Магадан - там вистачить місця всім"...
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03.06.2022 14:55 Відповісти
на привеликий жаль дещо таки досягли. Зробили нам неймовірно боляче, зруйнували економіку, тимчасово окуповані території відкинули у розвидку на 100 років і як шибко, колхози, безправ"я, довбане середньовіччя.
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03.06.2022 11:02 Відповісти
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03.06.2022 11:04 Відповісти
😊 Цікаво читати. Інформація подається лише стосовно дій кацапів. Так виглядає, що українська сторона - статисти. "Кацапи за два тижні імовірно зазоплять...." 😁
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03.06.2022 11:09 Відповісти
Якщо ти 70 років поспіль вважаєш совко-рашку силою, а всі країни навкруги рашки "зоною впливу рашки", то дуже важко перемкнутися. Там багато таких. Тож не цікаво...
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03.06.2022 14:58 Відповісти
рабZeянские крысы взяли областной центр Херсон...за 100 дней...
Гитлер за 100 дней был уже возле страной мацквы...
Крысы...,вам Капзда... каже Роман Цимбалюк...и я ему верю...
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03.06.2022 11:10 Відповісти
для нас важливо, що Херсон узяли і не за 100 днів ...
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03.06.2022 11:43 Відповісти
кто-то занялся разминированием и шашлыками...!
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03.06.2022 11:56 Відповісти
Есть доказательства вашим словам?
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03.06.2022 12:20 Відповісти
тебе новоJamiJami, стоит мне ответить...?
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03.06.2022 12:53 Відповісти
окупована Херсонська, Запорізька, Маріуполь, розромлені нпз, інфраструктура, це не рахується?
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03.06.2022 11:10 Відповісти
Херсонская и Запорожская области оккупированы частично. Херсон не является критичным городом, хотя его оккупация воспринимается болезненно. Мариуполь - вот серьезная потеря, но учитывая наличие у россии мощного флота и близость Мариуполя к границе, судьба его была предрешена, к сожалению. Надо воспринимать ситуацию реалистически, а при таком восприятии успехи Украины поистине выдающиеся.
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03.06.2022 11:28 Відповісти
Херсонская область оккупирована на 95%. Херсон это контроль устья Днепра, он стратегически важен.
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03.06.2022 11:38 Відповісти
Херсон сам по себе в силу положения окружён с трёх сторон. Водой. Во времена ВОВ был сдан за 3 дня. Фрицы позже просто удрали после выхода СССР к Каховке.
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03.06.2022 11:58 Відповісти
стратег ****,це якщо наступати з заходу його тому і здали бо притиснутий до Дніпра,а зі сходу як його взяли га бовдуре? Один міст і ні одна руснява ***** в Херсон би не заповзла,так що не треба тої ******** про "вялікаю ачечественнаю"
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03.06.2022 14:55 Відповісти
самое забавное что если начнем отбивать и реально там будут успехи гниды кацапские этот мост таки сломают..
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03.06.2022 20:05 Відповісти
Читайте уважно: СТРАТЕГІЧНІ цілі-то захват Києва та Львова.
Не досягнуто.
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03.06.2022 11:31 Відповісти
якщо метою були вода та електрика для криму,то СТРАТЕГІЧНІ цілі УЖЕ досягнуто
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03.06.2022 14:57 Відповісти
Як військова база - Крим рашкованів задовільняє без всіляких каналів, електрики з України та сухопутних коридорів.

Головна "стратегічна ціль" в рашки - знищення України як держави. Якщо б окупантам пощастило і побрехеньки мертвечука для путлєра щодо стану суспільства в Україні виявилися правдою - це сталося б до кінця лютого.

Тож рашка просто перейшла до реалізації своєї стратегічної мети іншими шляхами - а саме, поступового "видриколупування територій".

Але ось тут рашку спіткав великий стратегічний програш! Бо на цьому етапі протистояння рашка отримала неочікувану величину втрат військового та економічного потенціалу. Більшість новітніх зразків озброєнь - втрачено. На відновлення тими ж темпами - 20+ років. Більшість кадрової армії - втрачено або деморалізовано. На відновлення - 5-10 років. Міжнародну "вагу" - втрачено. На відновлення - 30-50 років.

Саме тому поточна оперативна ціль рашки - військовий НЕПРОГРАШ в даній фазі протистояння. Бо інакше - можуть і путлєра свої ж "дістати" в бункері. Відчуваєте різницю? Не "перемога", а "непрограш"! Бо перемогти Україну у військовий спосіб вони вже не здатні. А стратегічна не змінилась - це все та ж мета - знищення України як держави.
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03.06.2022 15:14 Відповісти
Вони захопили Азовське Море. Це теж щось.
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03.06.2022 11:38 Відповісти
Фактично, це сталося ще в 2014 році. З-за цього товарообіг, фізичний, українських портів в Азовському морі не перевищував і 15% від загального обігу вантажів морем...

Політично - це, звичайно, дуже велика втрата.

Якщо пофантазувати, то умовами капітуляції рашки варто було б позбавити років на 50 рашку доступу до Азовського та Чорного моря. Для цього - вимагати створити "протекторат" у складі Ростову-на-Дону, Кубані/Ставропілля, до кордону з Грузією включно - під управлінням України. Ну, як Гонконг свого часу. Або як Кенігсберг. Нам чужого не треба, але це була б непагана часткова компенсація за заподіяні шкоди.

Ну і, звісно, використовувати ті 50 років цей "протекторат" як транзитну зону для рашкованських вантажів з п'ятикратними транспортними тарифами, причому виключно на користь бюджету Міністерства Оборони України, наприклад.
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03.06.2022 15:25 Відповісти
зато кацапсины получили возможность отдать свои никчемные жизни за унитазы Путлера , яхту абрамовича и унавозить своими тушками землю Украины!

"Туши бурятов лежат и смердят!
то "Джавелины", жарят бурят!"
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03.06.2022 11:50 Відповісти
Зачем это писать, захвачено 20% территории 14% с 24 февраля нам не хватает оружия даже для сдерживания враг медленно, но продвигается,не говоря об оружии для контрнаступления о котором уже не вспоминаем.....
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03.06.2022 11:57 Відповісти
не захопили Київ, але отримали сухопутний прохід в крим, зруйнували наш експорт, розвалили економіку, убили людей((
ну що ж, боремося, іншого виходу нема. он Жданов каже, що вони скоро видохнуться зовсім. а там і допомога надійде у вигляді РСЗВ та ін.
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03.06.2022 12:16 Відповісти
Те що москалі захопили і знищили і є стратегічні цілі.
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03.06.2022 12:27 Відповісти
Побачив окупанта в одній із гарячих точок - повідом про це у чатбот єВорог! (https://t.me/evorog_bot) (@evorog_bot)

Ми вже побачили, наскільки успішною є співпраця українців та розвідки завдяки нашому чатботу єВорог (https://t.me/evorog_bot) 😎
(https://t.me/evorog_bot)

Завдяки вашим повідомленням військові отримують чимало цінної інформації. Вона допомогає суттєво знизити сили окупантів на наших землях. Сподіваємося, що й бажання воювати - також.

Але зараз ЗСУ дуже потребують вашої допомоги. Щоб перемогти російських загарбників, необхідна інформація про переміщення ворога в гарячих точках, а саме у таких областях:

🔘Харківській
🔘Донецькій
🔘Луганській
🔘Запорізькій
🔘Херсонській
🔘Миколаївській
🔘Одеській
🔘Чернігівській
🔘Сумській
🔘АР Крим

Якщо ви проживаєте тут або знаєте друзів і рідних, які зараз там перебувають, - переходьте у чатбот єВоро (https://t.me/evorog_bot)г і надсилайте фото та відео:

✅ техніки (з антенами чи без) та військ із зазначенням кількості;
✅ бетонних блоків чи окопів;
✅ штаби ворога
✅ дій окупантів - різка зміна поведінки з місцевими жителями;
✅ переміщення і напрямку руху техніки та особового складу;
✅ будь-які інші подробиці, які вам можуть здаватися важливими для ЗСУ.

Якщо немає можливості зробити кадри - надсилайте нам заявку з текстовим описом.

І не забувайте про власну безпеку 🙌🏻 Всі фото/відео та тексти видаляйте зі смартфонів.

Надсилайте інформацію у єВорог (https://t.me/evorog_bot), якщо хочете частіше чути «Горить, палає техніка ворожа». Разом до перемоги! 🇺🇦

@operativnoZSU https://t.me/operativnoZSU/27111
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03.06.2022 15:24 Відповісти
Рашисты подмяли более 20% территории, уничтожили города и поселки, десятки тысяч украинцев, а нас все убаюкивают.
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03.06.2022 16:42 Відповісти
К сожалению бриты ошибаются - цель *****, пока, достигнута на 50% - если возьмут весь юг(Николаевскую и Одесскую области) и отрежут Украину от Чёрного моря, портов, плодородных земель - тогда, возможно, будет 100%. Наступление с севера Украины был отвлекающий удар от юга и востока Украины.
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03.06.2022 18:18 Відповісти
хватит трындеть, давайте дроны, которые дистанционно, без визуального контакта, уничтожают танки и артиллерию орков
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03.06.2022 20:05 Відповісти
 
 