Уся зброя, яку отримуємо від західних партнерів, одразу надходить на фронт, - Веніславський

Озброєння, яке передають Україні її західні партнери, одразу надходить на передову.

Про це в ефірі телемарафону заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хочу спростувати міф, що озброєння, яке ми отримуємо від наших західних партнерів, десь зберігається, не доходить нашим захисникам на передній край. Дуже короткий проміжок часу від передання з західних кордонів до отримання озброєння безпосередньо на лінії зіткнення, на фронті. Це буквально дні, іноді години. Тут жодних проблем немає. Уся зброя, яку ми отримуємо від наших західних партнерів, одразу надходить у наші передові частини", - сказав Веніславський.

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