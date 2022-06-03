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Уся зброя, яку отримуємо від західних партнерів, одразу надходить на фронт, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя,німеччина

Озброєння, яке передають Україні її західні партнери, одразу надходить на передову.

Про це в ефірі телемарафону заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хочу спростувати міф, що озброєння, яке ми отримуємо від наших західних партнерів, десь зберігається, не доходить нашим захисникам на передній край. Дуже короткий проміжок часу від передання з західних кордонів до отримання озброєння безпосередньо на лінії зіткнення, на фронті. Це буквально дні, іноді години. Тут жодних проблем немає. Уся зброя, яку ми отримуємо від наших західних партнерів, одразу надходить у наші передові частини", - сказав Веніславський.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Ну якщо це заявляє член фракції "Слуга народу", та ще й в телемарафоні, то точно правда...
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03.06.2022 11:02
+5
То ХІМАРСИ вже на фронті? Щось не видно кіпішу на Зміїному , чи вони під сябрами?
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03.06.2022 11:08
+5
член фрікції слуга взяв би допомогу грошіма, але чомусь надходить зброя...
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03.06.2022 11:21
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Ну якщо це заявляє член фракції "Слуга народу", та ще й в телемарафоні, то точно правда...
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03.06.2022 11:02 Відповісти
То ХІМАРСИ вже на фронті? Щось не видно кіпішу на Зміїному , чи вони під сябрами?
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03.06.2022 11:08 Відповісти
член фрікції слуга взяв би допомогу грошіма, але чомусь надходить зброя...
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03.06.2022 11:21 Відповісти
U zeljonih zmeinij jazichok , a mozhet ruskij jazik , hmm . No adno 100 % , mozg s jazikom nisvjazan , kazhdij zhivjot svaju zhiznj 😆
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03.06.2022 11:51 Відповісти
Їх одразуж навчає користуватися отриманою зброєю Веніславський-казки діда Панаса
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03.06.2022 12:14 Відповісти
підар кончений, як і уся зелена влада. сподіваюсь ви відповіте за усе і здохнете на зоні.
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03.06.2022 12:41 Відповісти
Кожний тупий зелений підар обов'язково коментує те що не належить до його компетенції.
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03.06.2022 19:41 Відповісти
 
 