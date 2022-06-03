УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14616 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
958 11
війна (56406) МЗС (3559)

Головні засади для перемоги України - санкції, озброєння та статус кандидата на членство в ЄС, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

За 100 днів війни Кремль так і не досягнув головної мети - підкорення України. Натомість Росія стала найбільш підсанкційною державою у світі, а її діяльність в рамках міжнародних організацій та участь в міжнародних заходах суттєво обмежилася або припинилася.

Про це повідомляє МЗС у коментарі до 100 днів з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб зупинити злочини Росії проти українського народу, руйнування нашої економіки та шантаж всього світу голодом послідовна підтримка України повинна продовжуватися і надалі. Допомога нашій державі сьогодні - це найкраща інвестиція у мир та сталий розвиток усього людства.

Головні засади для перемоги України залишаються незмінними: максимальний санкційний тиск, постачання необхідного озброєння та надання статусу кандидата на шляху до набуття повноцінного членства в ЄС", - йдеться в повідомленні.

В міністерстві наголосили, що поки Кремль не припинить розпочату ним війну і не понесе належне покарання за свої злочини, у тому числі у вигляді компенсацій за завдані руйнування та судових вироків для воєнних злочинців, санкційний тиск має лише посилюватися.

"МЗС України закликає міжнародну спільноту підтримати створення Спеціального Трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України. Російські злочинці мають постати перед Трибуналом так, як це було з керівництвом нацистської Німеччини", - зазначили дипломати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС відповіло Лаврову на вимоги "розмінувати порти": Відведіть сили та гарантуйте ненапад

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+5
показати весь коментар
03.06.2022 11:07
+2
Який геніальний висновок. Раніше ніхто до цього не додумався.
показати весь коментар
03.06.2022 11:12
+2
Про НАТО, треба не забувати!
Коли взяли обов'язки: на вигрібну яму-404, не стріляти!!!
показати весь коментар
03.06.2022 11:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.06.2022 11:07 Відповісти
статус кандидада-примочка для небіжчика,котрою хочуть задурити український народ, підвішавши його на десятиріччя в невизначеність і небезпеку дальнішої окупації рашистом.
показати весь коментар
03.06.2022 11:09 Відповісти
Річ йде вже про Міжмор'є. НАТО себе якось не так показало оперативно з мадьярам.
показати весь коментар
03.06.2022 11:12 Відповісти
Статус кандидата - Це обов'язковий крок для вступу до Європейського Союзу.
Він звісно не гарантує, що країна кандидат стане повноцінним членом, але минути цей етап не можливо. Без цього проміжного кроку, не можливе повноцінне членство. Хоча, вовторюю, він нічого не гарантує. Турречинна має такий статус з 1999 року, Албанія з 2014. Читайте Маастрихтський договір.
показати весь коментар
03.06.2022 11:32 Відповісти
Вже немає сумніву, що ніхто не питатиме мокшу - чи можна Україні в НАТО. І з курдами у нас все ОК,
показати весь коментар
03.06.2022 11:10 Відповісти
Який геніальний висновок. Раніше ніхто до цього не додумався.
показати весь коментар
03.06.2022 11:12 Відповісти
Про НАТО, треба не забувати!
Коли взяли обов'язки: на вигрібну яму-404, не стріляти!!!
показати весь коментар
03.06.2022 11:14 Відповісти
Це зрозуміло, тішити себе ілюзіями по відношенню до ********** може тільки той хто з цими тварюками не стикався.
показати весь коментар
03.06.2022 12:01 Відповісти
І обов'язково треба вступити в НАТО.
показати весь коментар
03.06.2022 12:08 Відповісти
Про самое главное коррупцию ни слова. Тупое стадо баранов.
показати весь коментар
03.06.2022 12:10 Відповісти
Опять ослам показывают сладкую морковку на палке вместо конкретных мер против коррупции. Как будто это исчезнет само собой. Опять толпа восторженых идиотов выберет себе клоуна или барыгу. И все пойдет опять по кругу через Майдан. Баран не способен понять простую вещь: что все вступления это всего лишь бумажка формальность. Поборов коррупцию уже и ЕС не понадобится как Великобритании, потому что экономика будет настолько мощной что ЕС будет сам искать способ завлечь Украину в ЕС. НАТО и все остальное приложиться автоматически как в случае с Финляндией и Швецией. Ну проснитись уже сколько можно наступать на одни и те же грабли?
показати весь коментар
03.06.2022 12:29 Відповісти
 
 