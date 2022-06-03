На Ізюмському напрямку гаряче - ворог готує умови для чергової спроби наступу, - Синєгубов

Ворог не гребує терористичними методами і підступно б'є по мирному населенню. Так, за останню добу росіяни знову обстрілювали Харків та область. В обласному центрі - 2 людини отримали поранення.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того ворог гатив по селах і містах Харківського, Лозівського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківщини. В Чугуєві внаслідок обстрілу 1 мирний мешканець загинув, 2 зазнали поранення.

За словами Синєгубова, в с.Катеринівка Лозівського району 2 людей отримали поранення. Ще 1 поранений в Балаклійській громаді.

В с. Циркуни внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, ангар з зерном. Пошкоджені приватні автівки.

"Вночі ворог завдав ракетного удару по м. Золочів. Пошкоджені житлові будівлі, постраждалих немає", - інформує очільник регіону.

Він також зазначає, що попри обстріли в області проводяться роботи з відновлення пошкодженої критичної інфраструктури. Так, фахівці "Харківміськгазу" відновили газопостачання для 8 тисяч мешканців мікрорайону "Сонячний" у Харкові. Також відновлюється газопостачання в Золочеві, Дергачах та Вільхівській громаді.

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"Ворог розраховував легко і швидко захопити Харківщину, але кожен день нашої боротьби довів, що Харківщина незламна. Ми відігнали окупантів від Харкова, звільнили 23 населені пункти області, і не зупинимо боротьбу, допоки остаточно не виженемо окупантів з нашої землі!", - продовжує Синєгубов.

За його словами, на Ізюмському напрямку гаряче - ворог готує умови для чергової спроби наступу. Наші захисники готові до будь-якого розвитку подій, тримають позиції, завдають ворогу суттєвих втрат.

"Ми пишаємося Збройними Силами, які 100 днів тримають оборону. Україна переможе!", - резюмує Синєгубов.