Близько половини угорців, болгар і словаків не вважають РФ головним винуватцем у війні проти України, - опитування GLOBSEC
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Згідно з новим опитуванням аналітичного центру GLOBSEC з Братислави, майже половина респондентів в Угорщині, Болгарії та Словаччині, як і раніше, не покладають основну відповідальність на Росію як на сторону, відповідальну за війну в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Соціологи регулярно проводять опитування громадської думки у дев'яти країнах Центральної та Східної Європи.
Цього року питання були зосереджені на Україні. Дослідження проводилося наприкінці березня та у квітні, більш ніж через місяць після вторгнення Росії. Одним із питань питання було: "Хто, на вашу думку, відповідає за війну в Україні?".
51% словаків, 50% болгар та 48% угорців поклали відповідальність на Росію.
Ці цифри набагато нижчі, ніж в інших країнах Центральної та Східної Європи. Латвія є наступною у рейтингу, де частка респондентів, які звинувачують Кремль у вторгненні складає 61%.
Чимало опитаних у цих трьох країнах звинуватили "Захід, який спровокував Росію": в Словаччині 28%, в Болгарії 26%, в Угорщині 19%.
Найбільше респондентів, які обрали винуватицею "Україну, яка пригнічує російськомовну частину населення", в Угорщині - 18%.
"Спотворене ставлення певних верств населення до подій в Україні у поєднанні з потенційними економічними труднощами в майбутньому може зробити ці вразливі групи потенційними мішенями для популістських та авторитарних лідерів", - підсумували в GLOBSEC.
Будь ласка, зачекайте...
В Германии - совсем другая ситуация. Тут 3 млн. тупо русских: немецких переселенцев, быдло-самок замужем за немцами, "учёных" типа из С-Пб... Это всё прямое ********** болото, и борьба с ними внутри Германии практически невозможна. Они сидят на Скабеевой плотно, а потом топят за *****.
Хотелось бы спросить этих недоделков, зачем Запад спровоцировал Гитлера?
Фіни топлять за естонців, Німці за Латишів і т.д.
МадьяРоки - це угрофіни, близькі родичі Собяніну та кацапським Хантам та Мансам, вепсу Путіну, єрзянці Матвієнко-Тютіной, мордвина ГУНДЯЄВА(звідси мадярський ультиматум до ЄС про зняття санкцій із патріарха).
Словаки - половина, це банально роми(цигани)...є серед них велика частка так званих, КАРПАТОРУСИНІВ-РУСОФІЛІВ...які за москалів.
Болгари - словянизовані булгари, тюрки...як і москалі, які словянизовані татари-казанці та мордва ...Також сильний комплекс БРАТУШОК, і подяка кацапам, за визволення від ТУРЕЦЬКОГО ІГА...
Латвія, тут також все зрозуміло.... РИГА - кацапогаварящій ґорад..... Ґорад, пабєднай слави маскальофф
Також до цього визнання були долучені Чехи і звісно Сербія....
А вот куда гаранты смотрят, не понимаю...
та хто ж їм повірить що половина болгар і словаків сліпі і глухі. про угорців мовчу там дійсно не все гаразд.
Кто бы сомневался! Ведь в Украине "мадьярскую часть населения" на Закарпатье тоже "подавляют".
В общем, что у кого "болит"...
🤣
Але так, щоб обійшов Україну.
Переименуйте русский в диалект украинского и оставьте в покое.
Доки їх повністю не заборонять, вони будуть розповсюджувати свою брехню по усьому світові.
Ніхто не питав навіщо українцям розмовляти московською мовою? До речі, московську мову на мадярщину також потрібно просувати?
Всіма трьома видами брехні "країна 404" володіє прекрасно, ще при савкє навчилися.
Если раньше этим не занимались, то самое время начать рассказывать европейским СМИ, что Украина - исторически отдельное от россии территориальное образование, которому не повезло военным путём добыть независимость, но украинцы - отдельная нация с отдельной культурой, УРСР имела конституционное право выйти из СССР, все страны признали нас в наших границах - всё, никакая россия никаких прав на нас не имеет!!
Чимало опитаних у цих трьох країнах звинуватили "Захід, який спровокував Росію"
А Будапештский меморандум содержит только обязательство проводить консультации в случае нападения на Украину https://zakon.rada.gov.ua/go/998_158
До речі, пригадую, що ще три роки тому понад 60% словаків та чехів вважали, що Україна веде справедливу війну, захищающись від агресора. Чому так різко змінились настрої словаків?