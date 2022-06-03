УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14608 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
16 337 62
Болгарія (486) Угорщина (1326) війна (56406) опитування (1404) Словаччина (549)

Близько половини угорців, болгар і словаків не вважають РФ головним винуватцем у війні проти України, - опитування GLOBSEC

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

війна

Згідно з новим опитуванням аналітичного центру GLOBSEC з Братислави, майже половина респондентів в Угорщині, Болгарії та Словаччині, як і раніше, не покладають основну відповідальність на Росію як на сторону, відповідальну за війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Соціологи регулярно проводять опитування громадської думки у дев'яти країнах Центральної та Східної Європи.

Цього року питання були зосереджені на Україні. Дослідження проводилося наприкінці березня та у квітні, більш ніж через місяць після вторгнення Росії. Одним із питань питання було: "Хто, на вашу думку, відповідає за війну в Україні?".

51% словаків, 50% болгар та 48% угорців поклали відповідальність на Росію.

Ці цифри набагато нижчі, ніж в інших країнах Центральної та Східної Європи. Латвія є наступною у рейтингу, де частка респондентів, які звинувачують Кремль у вторгненні складає 61%.

Чимало опитаних у цих трьох країнах звинуватили "Захід, який спровокував Росію": в Словаччині 28%, в Болгарії 26%, в Угорщині 19%.

Найбільше респондентів, які обрали винуватицею "Україну, яка пригнічує російськомовну частину населення", в Угорщині - 18%.

"Спотворене ставлення певних верств населення до подій в Україні у поєднанні з потенційними економічними труднощами в майбутньому може зробити ці вразливі групи потенційними мішенями для популістських та авторитарних лідерів", - підсумували в GLOBSEC.

Читайте: Ключовий пропагандист Орбана прирівняв Україну до нацистської Німеччини

Близько половини угорців, болгар і словаків не вважають РФ головним винуватцем у війні проти України, - опитування GLOBSEC 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+38
Угорців в опитування можна було і не включати навіть, лайно є лайном
показати весь коментар
03.06.2022 11:25
+25
******
показати весь коментар
03.06.2022 11:24
+24
Серьезно? Видимо украинские города сами по себе стираются слица земли а десятки тысяч гражданских сами залезают в братские могилы .
Хотелось бы спросить этих недоделков, зачем Запад спровоцировал Гитлера?
показати весь коментар
03.06.2022 11:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
******
показати весь коментар
03.06.2022 11:24 Відповісти
мадяраси
показати весь коментар
03.06.2022 11:33 Відповісти
Пропаганда - найкраща зброя кацапні.
показати весь коментар
03.06.2022 12:04 Відповісти
Угорців в опитування можна було і не включати навіть, лайно є лайном
показати весь коментар
03.06.2022 11:25 Відповісти
Словаки венгры ну ладно не оправдываю..но ностальгия за имперскими амбициями и убийствами и угнетением украинцев было такое в истории ...... но болгары...геть разум утратили... И что делать переселять у Рашку????!!!! Откуда эта зараза любовь Рашки до ********* русского мира поклонение перед РФ Путиным в Европе Евросоюзе???? Просто заразное воздушно капельным путем передается рашизм...
показати весь коментар
03.06.2022 11:57 Відповісти
Они тоже смотрят телевизор
показати весь коментар
03.06.2022 12:01 Відповісти
Цифры будут улучшаться, если Раша Тудей и Спутник закрыли в этих странах. Если есть лазейки, то цифры будут ухудшаться. Наши посольства и диаспоры должны с этим работать и координировать противодействие с ЕС.

В Германии - совсем другая ситуация. Тут 3 млн. тупо русских: немецких переселенцев, быдло-самок замужем за немцами, "учёных" типа из С-Пб... Это всё прямое ********** болото, и борьба с ними внутри Германии практически невозможна. Они сидят на Скабеевой плотно, а потом топят за *****.
показати весь коментар
03.06.2022 15:07 Відповісти
А я не очікувала від словаків, бо болгари завжди рашку любили і церкву московську шанували.
показати весь коментар
03.06.2022 19:19 Відповісти
перед опитуванням треба переконатись що людина не розмовляє рузкім язиком... і тільки тоді враховувати цей голос
показати весь коментар
03.06.2022 11:26 Відповісти
Тут кабы вопрос не совсем о "руськом лизыке", как о том проверить человека - он вменяем, или так, чуть чуть с кукушкой не дружит!!! И уже потом что то спрашивать. (Пусть у чехам 68 год напомнят, интересно как они тогда запоют?? Странно что словаки туда же, от упырей угорцев ждать вменяемости нечего...)
показати весь коментар
03.06.2022 11:33 Відповісти
Серьезно? Видимо украинские города сами по себе стираются слица земли а десятки тысяч гражданских сами залезают в братские могилы .
Хотелось бы спросить этих недоделков, зачем Запад спровоцировал Гитлера?
показати весь коментар
03.06.2022 11:27 Відповісти
Мабуть, євреї самі були винуваті, прітєснялі нємцєфф, якщо їх абіжєниє і прітєсньонниє єсесовці знищували.
показати весь коментар
03.06.2022 11:42 Відповісти
Я думаю не стоит на это обращать внимание, там пропаганда тоже рулит....
показати весь коментар
03.06.2022 11:29 Відповісти
Считать и сцать чтобы ********* не напал, разные вещи. А боятся они войны очень.
показати весь коментар
03.06.2022 11:31 Відповісти
Апять Украина притесняла рузкоговорящих? Дальше можно было не спрашивать этих жертв росийской пропаганды. Кстати нужно было спросить почему росия уничтожила рузкоговорящий Мариуполь и более 40тыс рузкоговорящих жителей дамбаса?Показали бы им фотографию притесненной Украиной рузкоговорящей Одессы и освабажденного росией рузкогаварящего Мариуполя.
показати весь коментар
03.06.2022 11:31 Відповісти
Да можно было бы даже показать етим жертвам рашистской пропаганды фотографии Мариуполя при *притеснении рузгоязычных* и после *асвабаждения* рузьким миром
показати весь коментар
03.06.2022 12:36 Відповісти
терміново відключити від сраша срудей!
показати весь коментар
03.06.2022 11:33 Відповісти
Усякі Раша24, Супутник, РенТВ дуже багато "вещають" в тих країнах як на рашистському язику, так і на їх рідній мові!
показати весь коментар
03.06.2022 11:33 Відповісти
що казати про ці жертви совка, якщо в Україні, сидячи під ракетними та артилерійськими обстрілами кацапсин, ще є багато тих, що чекають асвабадітєлєй.
показати весь коментар
03.06.2022 11:33 Відповісти
GLOBSEC - це помийка, яка намалює будь-що за кацапські гроші. Але яким же ідіотом та покидьком треба бути, щоб звинувачувати жертву і виправдовувати злочинця. "Справацировалі", бл*ть..
показати весь коментар
03.06.2022 11:36 Відповісти
"Чимало опитаних у цих трьох країнах звинуватили "Захід, який спровокував Росію": в Словаччині 28%, в Болгарії 26%, в Угорщині 19%." Что у них в головах?! Куда смотрит ЕС когда такое кобло к себе принимает?
показати весь коментар
03.06.2022 11:37 Відповісти
Це не вони так вважають, це так вважає телевізор який вони дивляться.
показати весь коментар
03.06.2022 11:39 Відповісти
А кого пригнічують на Мадярщині? Я могу в Украине говорить и писать и по русски, и по украински. А получають ли достаточное пространство для свого языка словаки, украинцы, сербы, хорваты, румыны на Мадярщине? Или их там уже физически нет, все мадяризированы?
показати весь коментар
03.06.2022 11:39 Відповісти
А чому українці повинні вважати цих "болгарців,словаків,угорців" чимось,що потребує уваги? Насрати на весь цей непотріб.
показати весь коментар
03.06.2022 11:42 Відповісти
Нічого дивного тут немає, ТАК ЗВАНИЙ ГЕННИЙ ЧИННИК СПОРІДНЕНОСТІ НАРОДІВ...
Фіни топлять за естонців, Німці за Латишів і т.д.

МадьяРоки - це угрофіни, близькі родичі Собяніну та кацапським Хантам та Мансам, вепсу Путіну, єрзянці Матвієнко-Тютіной, мордвина ГУНДЯЄВА(звідси мадярський ультиматум до ЄС про зняття санкцій із патріарха).

Словаки - половина, це банально роми(цигани)...є серед них велика частка так званих, КАРПАТОРУСИНІВ-РУСОФІЛІВ...які за москалів.

Болгари - словянизовані булгари, тюрки...як і москалі, які словянизовані татари-казанці та мордва ...Також сильний комплекс БРАТУШОК, і подяка кацапам, за визволення від ТУРЕЦЬКОГО ІГА...
Латвія, тут також все зрозуміло.... РИГА - кацапогаварящій ґорад..... Ґорад, пабєднай слави маскальофф
показати весь коментар
03.06.2022 11:48 Відповісти
До речі ...Словаччина ..одна із трьох країн, яка офіційно визнала РУСИНСЬКУ МОВУ, як окрему мову, а не діалект української.. ..а русинів(наших лемків, бойків, сотаків) за окремий народ...а не як субетноси українців. ..
Також до цього визнання були долучені Чехи і звісно Сербія....
показати весь коментар
03.06.2022 12:01 Відповісти
Блин, какое СМИ, такие и ответы...
А вот куда гаранты смотрят, не понимаю...
показати весь коментар
03.06.2022 11:52 Відповісти
А вы попросите всех, этих, поехать и пожить в Россию, хотя бы на неделю, по приезде вас будут допрашивать в ФСБ о целях приезда, неделю, а потом постоянная прослушка, отслеживание соцсетей и полная несвобода, добро пожаловать в РУССКИЙ МИР.
показати весь коментар
03.06.2022 11:53 Відповісти
Цікаво, що ті самі три країни (угорщина, словачина та болгарія) були з німецькими фашистами, тепер підтримують нових.
показати весь коментар
03.06.2022 11:55 Відповісти
то шо угорці і болгари підараси то всім відомо, а ось за словачинну здивований
показати весь коментар
03.06.2022 11:55 Відповісти
І дарма. Вони в колишній Чехословаччині й за часів совка до "руцьких" добре ставилися. На відміну від чехів.
показати весь коментар
03.06.2022 12:07 Відповісти
це такий самий опитувальник як і у нас, у кожної партії свій ? виключно під замовлення?!
та хто ж їм повірить що половина болгар і словаків сліпі і глухі. про угорців мовчу там дійсно не все гаразд.
показати весь коментар
03.06.2022 11:57 Відповісти
Это недоработка нашей дипломатии и наших властей, которым "какая разницца". У нас вся зеленая банда такая же ватная, включая пианиста.
показати весь коментар
03.06.2022 11:59 Відповісти
Треба таких братів знову віддати туркам.
показати весь коментар
03.06.2022 11:59 Відповісти
"Больше всего респондентов, избравших виновницей "Украину, подавляющую русскоязычную часть населения", в Венгрии - 18%".

Кто бы сомневался! Ведь в Украине "мадьярскую часть населения" на Закарпатье тоже "подавляют".
В общем, что у кого "болит"...
показати весь коментар
03.06.2022 12:01 Відповісти
пропанганда спрацьовує в окремих випадках
показати весь коментар
03.06.2022 12:02 Відповісти
опрос проводили в сортирах Лубянки, лоханка ********* и грязная армянская телепомойка "Раша Тудоян"
🤣
показати весь коментар
03.06.2022 12:05 Відповісти
я бы эти 18% так угнетил, всю жизнь бы помнили, твари
показати весь коментар
03.06.2022 12:12 Відповісти
Хоча б на кілька тижнів до них прийшов "русскій мір".
Але так, щоб обійшов Україну.
показати весь коментар
03.06.2022 12:21 Відповісти
Местным "чому не українською" болгары, словаки передают привет

Переименуйте русский в диалект украинского и оставьте в покое.
показати весь коментар
03.06.2022 12:25 Відповісти
Давайте все на английский перейдем. Тогда русские подумают что мы англосаксы и зауважают
показати весь коментар
03.06.2022 12:27 Відповісти
Заголовок статті є маніпулятивним. Половина опитаних вважають росію винною у війні, а тільки 15-25 відсотків захід. Виправте, радактори і не піартесь на новині.
показати весь коментар
03.06.2022 12:30 Відповісти
Чому ви дивуєтесь? Русня витрачає мільярди доларів на пропаганду по усьому світу і, особливо, в Европі. В кожній країні, в кожному готелі присутні російські пропагандистські канали.
Доки їх повністю не заборонять, вони будуть розповсюджувати свою брехню по усьому світові.
показати весь коментар
03.06.2022 12:47 Відповісти
Потрібно розуміти, з їх викривленої логіки, якщо в Україні усіх хто не хоче розмовляти московською мовою повбивати, то усе відразу налагодиться?
Ніхто не питав навіщо українцям розмовляти московською мовою? До речі, московську мову на мадярщину також потрібно просувати?
показати весь коментар
03.06.2022 12:47 Відповісти
Тю... А причому тут росія? Наче ж Угорщина з Болгарією і винні.
показати весь коментар
03.06.2022 13:00 Відповісти
Как бы не удивительно. Все указанные страны были сторонниками нацисткой Германии. И как таковые были радостно записаны в ЕС и НАТО.
показати весь коментар
03.06.2022 13:30 Відповісти
очередные ЕВРОСМЕРДЮЧКИ
показати весь коментар
03.06.2022 13:36 Відповісти
Є три вида брехні: брехня пряма, брехня непряма, і статистика ©
Всіма трьома видами брехні "країна 404" володіє прекрасно, ще при савкє навчилися.
показати весь коментар
03.06.2022 13:49 Відповісти
Чем больше в странах раштв - тем болше дятлов.... В списке все страны, где при совке поголовно учили русский !
показати весь коментар
03.06.2022 14:00 Відповісти
Хтось би пояснив цим жертвам московської пропаганди що, у випадку окупації України, через декілька років, ***** традиційно для нього мобілізує захоплених українців і пошле їх звільняти від фашизму Угорщину, Словакію та Румунію, як зараз він посилає проти українців "звільнені народи Донбаса". І тоді, оті от насильно мобілізовані в кацапське військо українці згадають, як європейці їх кинули. То ж, хай думають зараз, поки є ті хто чинить опір рашизму.
показати весь коментар
03.06.2022 14:04 Відповісти
Българин съм и напълно подкрепям Украйна. Срамувам се, че има толкова много българи с промити мозъци. СЛАВА НА УКРАЙНА!
показати весь коментар
03.06.2022 14:42 Відповісти
Судя по результатам опроса в Словакии почти каждый третий-дебил.
показати весь коментар
03.06.2022 14:42 Відповісти
Размышлял об этом и пришёл к выводу, что винят Запад те, кто считает, что россия так или иначе имеет право распоряжаться Украиной - решать, как нам жить и с кем дружить.

Если раньше этим не занимались, то самое время начать рассказывать европейским СМИ, что Украина - исторически отдельное от россии территориальное образование, которому не повезло военным путём добыть независимость, но украинцы - отдельная нация с отдельной культурой, УРСР имела конституционное право выйти из СССР, все страны признали нас в наших границах - всё, никакая россия никаких прав на нас не имеет!!
показати весь коментар
03.06.2022 14:47 Відповісти
А может винят запад потому что в гарантах безопасности по Будапештскому договору был не только ********* но и страны запада и даже Китай.
показати весь коментар
03.06.2022 15:38 Відповісти
Мы одну и ту же статью читаем?

Чимало опитаних у цих трьох країнах звинуватили "Захід, який спровокував Росію"

А Будапештский меморандум содержит только обязательство проводить консультации в случае нападения на Украину https://zakon.rada.gov.ua/go/998_158
показати весь коментар
03.06.2022 15:47 Відповісти
Да, Украина виновата. В том, что не провела реформ, голосовала за коммунистов, Януковича и просто по приколу. В том, что не вооружилась до зубов. Вместо этого все распродали и раздербанили и многое другое.
показати весь коментар
03.06.2022 15:14 Відповісти
пусть к этим уродам придёт домой рашка чтобы до них хоть что то дошло!
показати весь коментар
03.06.2022 15:44 Відповісти
оце вже є недоробло нашої дипломатії та іформкампанії.
До речі, пригадую, що ще три роки тому понад 60% словаків та чехів вважали, що Україна веде справедливу війну, захищающись від агресора. Чому так різко змінились настрої словаків?
показати весь коментар
03.06.2022 16:15 Відповісти
Цей хлопчик сам себе згвалтував ...(радянський анекдот)
показати весь коментар
03.06.2022 16:54 Відповісти
 
 