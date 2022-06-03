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Шостий пакет санкцій ЄС передбачає поетапну відмову від російської нафти, - заява Ради Європи

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нафта,ембарго

Так, відмова від сирої нафти займе 6 місяців, а від інших продуктів нафтопереробки - 8 місяців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Європейської Ради.

"ЄС ухвалив рішення заборонити купівлю, імпорт або передачу сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поетапна відмова від російської нафти займе від 6 місяців для сирої нафти до 8 місяців для інших продуктів нафтопереробки", - йдеться в повідомленні.

Тимчасовий виняток передбачено для імпорту сирої нафти трубопроводом до тих країн-членів ЄС, які в силу свого географічного положення страждають від особливої ​​залежності від постачання з Росії і не мають життєздатних альтернативних варіантів.

"Більш того, Болгарія та Хорватія також отримають тимчасові відступи щодо імпорту російської морської нафти та вакуумного дизельного палива відповідно", - зазначили у Єврораді.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Степан Буняк

1 год ·

Тарас Чорновіл:

"Ще раз про зелено-ватних посіпак і дуполизів. Я вас зараз дуже здивую: Подоляк, який заявив, що масштабна війна відбулася з вини Петра Порошенка, правий. Так,так. Він усе точно сказав. Якби не реформа армії, озброєння, які встигли створити та передати в ЗСУ за перші 5 років війни, ота порошенківська кадрова політика, коли вичистили більшість паркетних генералів, а на їх місці стрімку кар'єру змогли зробити бойові офіцери, якби не ззалишки антипутінської коаліції попередніх років, то жодної великої війни дійсно не було б. Був би бліцкриґ, взяття Києва за три дні, тріумфальний марш рашистів Україною, до чого три роки готували Україну Zеленський та його прорашистську й агентурне оточення. Щоправда, потім була б і тривала партизанська боротьба десь на загумінках, до чого, наслухавшись про зелені шашлики та дороги замість армії, готували Україну США й Британія. А отакої війни дійсно б не було.

І ота нинішня ненависть зеленого зрадницького кодла до Порошенка справді виправдана. Він зірвав усі плани, бо навіть за три роки не вдалося зруйнувати побудоване за 5 попередніх. Ті досягнення стали скелетом опору. А все інше зробив пасіонарний дух українців та понад чверть мільйона армійців і ветеранів, які пройшли бої в АТО/ООС у часи, коли країна мала гідність.

От лише одне застереження, якби був і зараз президентом Порошенко, вже й та попередня позиційна війна б закінчилася, і нове вторгнення б не почалося. Ніхто не воюватиме нескінченно, коли не бачить перспектив. І вторгнення б не було, і страшних жертв, і зрадженого владою Маріуполя... Путін завжди мріяв знищити Україну, але поліз сюди лише двічі. В 2014-му в період формального безвладдя, але потім загруз і так нікуди й не просунувся поза захоплене на першому етапі. І вдруге в 2022-му, коли для нього знекровлювали й не укомплектували ЗСУ, коли для нього знищували українську оборонку, коли для нього відкрили прохід з Криму й півночі. Але це вже не про Порошенка..."
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03.06.2022 11:36
+9
а що там неправильно написано? все правильно Тарас сказав. а ботяра тут, швидше за все, саме ти.
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03.06.2022 12:00
+6
це ти зараз цитуєш тут мерзенного зрадника, через якого батько перевертається у могилі? того самого тараску, який був радником вітька лєгітімного. того самого третього номеру із списків партії ригоаналів. я нічого не наплутав?
ПНХ звідси, ботяра.
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03.06.2022 11:47
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Степан Буняк

1 год ·

Тарас Чорновіл:

"Ще раз про зелено-ватних посіпак і дуполизів. Я вас зараз дуже здивую: Подоляк, який заявив, що масштабна війна відбулася з вини Петра Порошенка, правий. Так,так. Він усе точно сказав. Якби не реформа армії, озброєння, які встигли створити та передати в ЗСУ за перші 5 років війни, ота порошенківська кадрова політика, коли вичистили більшість паркетних генералів, а на їх місці стрімку кар'єру змогли зробити бойові офіцери, якби не ззалишки антипутінської коаліції попередніх років, то жодної великої війни дійсно не було б. Був би бліцкриґ, взяття Києва за три дні, тріумфальний марш рашистів Україною, до чого три роки готували Україну Zеленський та його прорашистську й агентурне оточення. Щоправда, потім була б і тривала партизанська боротьба десь на загумінках, до чого, наслухавшись про зелені шашлики та дороги замість армії, готували Україну США й Британія. А отакої війни дійсно б не було.

І ота нинішня ненависть зеленого зрадницького кодла до Порошенка справді виправдана. Він зірвав усі плани, бо навіть за три роки не вдалося зруйнувати побудоване за 5 попередніх. Ті досягнення стали скелетом опору. А все інше зробив пасіонарний дух українців та понад чверть мільйона армійців і ветеранів, які пройшли бої в АТО/ООС у часи, коли країна мала гідність.

От лише одне застереження, якби був і зараз президентом Порошенко, вже й та попередня позиційна війна б закінчилася, і нове вторгнення б не почалося. Ніхто не воюватиме нескінченно, коли не бачить перспектив. І вторгнення б не було, і страшних жертв, і зрадженого владою Маріуполя... Путін завжди мріяв знищити Україну, але поліз сюди лише двічі. В 2014-му в період формального безвладдя, але потім загруз і так нікуди й не просунувся поза захоплене на першому етапі. І вдруге в 2022-му, коли для нього знекровлювали й не укомплектували ЗСУ, коли для нього знищували українську оборонку, коли для нього відкрили прохід з Криму й півночі. Але це вже не про Порошенка..."
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03.06.2022 11:36 Відповісти
це ти зараз цитуєш тут мерзенного зрадника, через якого батько перевертається у могилі? того самого тараску, який був радником вітька лєгітімного. того самого третього номеру із списків партії ригоаналів. я нічого не наплутав?
ПНХ звідси, ботяра.
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03.06.2022 11:47 Відповісти
а що там неправильно написано? все правильно Тарас сказав. а ботяра тут, швидше за все, саме ти.
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03.06.2022 12:00 Відповісти
Навіть правильні речі по-іншому звучать з рота перебіжчиків та пристосуванців. Я цю істоту за часів блатного прєзідєнта люто ненавидів та бажав йому тяжкої смерті, як і багато інших моїх земляків. Тоді він в тій самій манері, цинічно та зухвало поливав гівном демократичні сили та мій народ. Зміна прапора не змінює нутро. Завтра, коли кінець недоімперії стане очевидним, сюди попреться купа перефарбованих кацапів з лозунгами "Ми протів вайни", "Путін убійца" і тд. Теж будете їх цитувати? Не має бути прощення ворогам України.
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03.06.2022 12:18 Відповісти
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03.06.2022 12:03 Відповісти
Причому, Чорновіл захищає людину з уряду Азарова. Справжнього патріота! Головне, нічого не забути!
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03.06.2022 12:03 Відповісти
І що з того? В уряді можуть бути навіть опозиційні політики. В демократії таке цілком можливо. Подивися датський серіал "Уряд". Бо якусь нісенітницю несеш.
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03.06.2022 12:16 Відповісти
Опозиційний урядовець при Януковичі? Ти передивився серіалів. Датських )))
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03.06.2022 13:08 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/24525495.html


Почитай новину з аналітикою про призначення Порошенка міністром в 2012 призначення від Радіо Свобода.
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03.06.2022 20:04 Відповісти
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03.06.2022 12:05 Відповісти
tak VRUBAITE virubilnik uzhe skolko mozhno tryndetj !
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03.06.2022 11:41 Відповісти
Та за 6місяців все може змінитися, вони там що всі *бануті?
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03.06.2022 11:45 Відповісти
не зміниться те, що паРашу випилюють із світу і швидко це, на жаль, не зробити. а півроку це насправді дуже швидко.
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03.06.2022 11:56 Відповісти
Ничё. ЗСУ не подведут. Поставляйте нам оружие, а мы уж найдём ему хорошее применение и рашка сдохнет
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03.06.2022 19:04 Відповісти
 
 