Порошенко у Gazeta Wyborcza: Ми дякуємо Заходу за допомогу, але нам її потрібно ще більше

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент України Петро Порошенко подякував Західним партнерам за допомогу, однак наголосив, що її треба ще більше.

Про це він заявив в інтерв'ю Gazeta Wyborcza, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Хочу підкреслити, що Польща загалом є найбільшим прихильником України у Європейському Союзі, за що я хотів би вам дуже подякувати. Дивовижно, але поляки досі не виявляють втоми від цієї ситуації, незважаючи на те, що за спиною є мільйони українців, які втекли від російської агресії та залишили свої домівки, зруйновані російською артилерією", - наголосив він.

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Порошенко вважає, що ситуація в Україні об’єднала польських політиків.

"Ми раді, що ЄНП використовує весь можливий вплив, щоб проштовхнути шостий пакет санкцій проти Росії, який включає призупинення імпорту нафти з росії (газ має бути в сьомому пакеті). І хоча деякі країни були проти, повірте, на 90 відсотків імпорт цієї нафти буде припинено. Сподіваюся, це буде назавжди. Я також хотів би, щоб російські танкери та інші судна не мали доступу до європейських портів. Це було б хорошою відповіддю на блокування росією наших портів у Чорному морі. Бо нам загрожує продовольча криза, а отже, ще одна міграційна криза у світі", - зазначив п'ятий президент.

За словами Порошенка, треба дати росії чіткий меседж: "якщо ви не перестанете блокувати українські порти, ми зробимо наступні кроки – заблокуємо весь російський комерційний флот і заарештуємо його, як забрали яхти російських олігархів".

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Лідер "ЄС" також наголосив, що Україна потребує якомога більше важкого озброєння: "Важка артилерія. У Росії все її ще вдесятеро більше, ніж у нас. Нам вдається триматися лише завдяки надзвичайно сильній мотивації та моральному духу наших солдатів, яких немає у росіян. По-друге, потрібні винищувачі, по-третє, ППО, по-четверте, танки, тому що це ключовий елемент наступу. Крім того, на все це потрібні боєприпаси. На Херсонщині у нас ще дуже жорстокі бої. На жаль, росіянам вдалося увійти в Сєверодонецьк, а раніше захопити Ізюм, Попасну. Проте цілі путіна - за три дні завоювати спочатку Київ, а потім Донбас - не досягнуті".

Також він подякував союзникам за допомогу, однак її треба ще більше: "Я б хотів, щоб Польща та інші країни Євросоюзу прийняли акт про ленд-ліз, як у США, який би значно прискорив передачу зброї Україні.

Друге питання - це ухвалення Плану Маршалла, який фінансуватиметься за рахунок арештованих російських активів. Для цього необхідно створити спеціальний фонд. Українську економіку руйнують росіяни. Наші аеропорти, дороги, залізниці, сталеливарні та нафтопереробні заводи пошкоджені. Щоб зупинити війну, ми повинні депутінізувати Росію, а потім і всю Європу. Тому що деякі політики, на жаль, досі отримують токсичну фінансову допомогу від путінської Росії, а деякі компанії ведуть бізнес з Росією і підтримують режим Путіна"..

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