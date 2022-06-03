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Порошенко у Gazeta Wyborcza: Ми дякуємо Заходу за допомогу, але нам її потрібно ще більше

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент України Петро Порошенко подякував Західним партнерам за допомогу, однак наголосив, що її треба ще більше.

Про це він заявив в інтерв'ю Gazeta Wyborcza, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Хочу підкреслити, що Польща загалом є найбільшим прихильником України у Європейському Союзі, за що я хотів би вам дуже подякувати. Дивовижно, але поляки досі не виявляють втоми від цієї ситуації, незважаючи на те, що за спиною є мільйони українців, які втекли від російської агресії та залишили свої домівки, зруйновані російською артилерією", - наголосив він.

Читайте також: "ЄС" - ОП: "Корені повномасштабного вторгнення рашистів слід шукати не у "2015-16", а у 2019-2022, коли західні партнери били в набат"

Порошенко вважає, що ситуація в Україні об’єднала польських політиків.

"Ми раді, що ЄНП використовує весь можливий вплив, щоб проштовхнути шостий пакет санкцій проти Росії, який включає призупинення імпорту нафти з росії (газ має бути в сьомому пакеті). І хоча деякі країни були проти, повірте, на 90 відсотків імпорт цієї нафти буде припинено. Сподіваюся, це буде назавжди. Я також хотів би, щоб російські танкери та інші судна не мали доступу до європейських портів. Це було б хорошою відповіддю на блокування росією наших портів у Чорному морі. Бо нам загрожує продовольча криза, а отже, ще одна міграційна криза у світі", - зазначив п'ятий президент.

За словами Порошенка, треба дати росії чіткий меседж: "якщо ви не перестанете блокувати українські порти, ми зробимо наступні кроки – заблокуємо весь російський комерційний флот і заарештуємо його, як забрали яхти російських олігархів".

Також читайте: Порошенко у Роттердамі: Продовжуємо тиснути на партнерів, щоб Україна отримала статус кандидата в ЄС на найближчому саміті

Лідер "ЄС" також наголосив, що Україна потребує якомога більше важкого озброєння: "Важка артилерія. У Росії все її ще вдесятеро більше, ніж у нас. Нам вдається триматися лише завдяки надзвичайно сильній мотивації та моральному духу наших солдатів, яких немає у росіян. По-друге, потрібні винищувачі, по-третє, ППО, по-четверте, танки, тому що це ключовий елемент наступу. Крім того, на все це потрібні боєприпаси. На Херсонщині у нас ще дуже жорстокі бої. На жаль, росіянам вдалося увійти в Сєверодонецьк, а раніше захопити Ізюм, Попасну. Проте цілі путіна - за три дні завоювати спочатку Київ, а потім Донбас - не досягнуті".

Також він подякував союзникам за допомогу, однак її треба ще більше: "Я б хотів, щоб Польща та інші країни Євросоюзу прийняли акт про ленд-ліз, як у США, який би значно прискорив передачу зброї Україні.

Друге питання - це ухвалення Плану Маршалла, який фінансуватиметься за рахунок арештованих російських активів. Для цього необхідно створити спеціальний фонд. Українську економіку руйнують росіяни. Наші аеропорти, дороги, залізниці, сталеливарні та нафтопереробні заводи пошкоджені. Щоб зупинити війну, ми повинні депутінізувати Росію, а потім і всю Європу. Тому що деякі політики, на жаль, досі отримують токсичну фінансову допомогу від путінської Росії, а деякі компанії ведуть бізнес з Росією і підтримують режим Путіна"..

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Після початку війни ще більше поваги до Пороха. Людина самовіддано працює на благо країни на усіх фронтах, незважаючи на постійні капості з боку різних дегенератів.
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03.06.2022 12:14
+24
є адекватні люди!!!
але дуркаїнському народу покажуть чергову мосійучку і необучаємі проголосують
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03.06.2022 12:10
+15
ви вже поржали? хужє нібудіт?
ви насправді не розуміли що хто голосує за жидя в любій обгортці той голосує за війну?
воістину необучаємі
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03.06.2022 12:30
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є адекватні люди!!!
але дуркаїнському народу покажуть чергову мосійучку і необучаємі проголосують
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03.06.2022 12:10 Відповісти
Дійсно, 92% не таких українців сивочолому гетьману дістались.... Не оцінили.... Чи навпаки, оцінили як є?
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03.06.2022 12:27 Відповісти
ви вже поржали? хужє нібудіт?
ви насправді не розуміли що хто голосує за жидя в любій обгортці той голосує за війну?
воістину необучаємі
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03.06.2022 12:30 Відповісти
От не треба було "прихватизовувати" в 19-му право на патріотизм та обливати гівенцем трохи не таких. Пересрались і з НФ, і з Самопоміччу і ще з добрим десятком -другим партій - то не треба тепер скиглити!

І запам'ятай - немає в Порошенка монополії на любов до України, на патріотизм і тим більше на інші чесноти!
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03.06.2022 12:43 Відповісти
Здуй на фронт, патриот ольгинский.
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03.06.2022 12:44 Відповісти
Тому ти образився і вибрав дурника з телевізора?
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03.06.2022 12:45 Відповісти
На жаль, партія, за яку віддав голос, в парламент не пройшла, тому захисту від дурня немає.
А от чи розчарований я в Зеленському, за якого голосував в другому турі? Ні, бо я не був ним очарованим!
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03.06.2022 12:55 Відповісти
Тобто 2 млн громадян в окупації, десятки тисяч загиблих, мільйони біженців.... тебе ніяк не гребуть? Не муляє? Асфальтом хоч задоволене, неочароване? Тьху, тля.
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03.06.2022 12:59 Відповісти
В нас президент відповідає за асфальт? Чи прем'єр, якого обирає Верховна Рада? Так починай з Яценюка, який першим почав виділяти кошти на дороги.
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03.06.2022 13:03 Відповісти
В течение 2020 года в рамках «Большого строительства» построили 4000 км дорог за 120 млрд гривен, однако в 2018 году на 3800 км дорог потратили 40 млрд гривен - строительство стало дороже в три раза. Поэтому программу нередко стали называть «Велике крадівництво»[8].В 2020 году правоохранительные органы выявили 429 уголовных правонарушений во время выполнения работ в рамках «Большого строительства»[9]. Изучай внимательнее, рашотроллик, https://ru.wikipedia.org/wiki/Большое_строительство
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03.06.2022 13:42 Відповісти
///В нас президент відповідає за асфальт?/// ух ты, как мы заговорили, а Порошенко был во всём виноват, и вас альтернативно одарённый не волновало за, что в принципе у нас по конституции отвечает президент. Но только сейчас другая ситуация, у зелёной плесени монобольшинство в парламенте, "свой" гепрокурор, полностью подконтрольны все силовики, кабмин. Фактически страной руководить ОП. Так, что да, вот теперь президент отвечает и за асфальт, кушайте не обляпайтесь.
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03.06.2022 13:55 Відповісти
ну спасибо вам не "очарованим"...
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03.06.2022 13:01 Відповісти
Не перестаю дивуватись як точно описав Лесь те що відбувається зараз ще три роки тому. Кожне речення в 10.
Якщо народ обирає блазня головнокомандувачем, він хоче, щоб його перемогли - Лесь Подерв'янський
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03.06.2022 12:31 Відповісти
Він нереальний неадекват, бо думае що справа в ВВХ, а не в московитах-новоординцях, які ще гірші за свого вошьдя. А ось про дуркраїнський народ цілком згодний, бо саме цей народ обирае між мародером-олігархом, та слугою мародера-олігарха, а також бьються в істеричному екстазі, хто з їх кумирів-мародерів кращій. Були чесні люди на виборах, але наш мудрий народ обирае найгірших покидьків, ось рузкамірние коллаборасти вибирають для себе цілком розумно - відкритих коллаборастів-українофобів (ОПЗЖопників та іншу новоординську погань типу Пєтушарія), а українці нажаль и до тепер залишаються патріотами-ідіотами, які готові один одному ковтку рвати, за якусь псевдопатріотичну погань.
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03.06.2022 12:32 Відповісти
И кто же эти "чесні люди", имена которых вы так скромно умалчиваете?
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03.06.2022 13:06 Відповісти
що, не бачиш, що це щойнозаряжений ольгінець сере? Придивись, мало того, що в нього літер "є", "ї" на клаві нема - так що переклад транслейтом яндексовим
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03.06.2022 15:03 Відповісти
У паРашкинцев выбор очень прост...


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03.06.2022 12:12 Відповісти
Після початку війни ще більше поваги до Пороха. Людина самовіддано працює на благо країни на усіх фронтах, незважаючи на постійні капості з боку різних дегенератів.
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03.06.2022 12:14 Відповісти
Перед тем, как депутинизуваты Рашу, а потом и Европу, надо для начала, с себя начать, с Украины и всех наших органов власти и правоохранительной системы. Кто там бабло от генерала Беседы получал?...
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03.06.2022 12:15 Відповісти
Хто?
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03.06.2022 12:17 Відповісти
мабуть, медведчук теж міг би багато про це розповісти. але його запитували про інше.
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03.06.2022 12:17 Відповісти
тебе и бутылки из под шампанского хватит...
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03.06.2022 13:03 Відповісти
Одной Параши мало. Надо декуйлозувати Дерьмака, Демченко, Татарова и прочих парашных гнид во власти Украины.
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03.06.2022 12:20 Відповісти
Почати з головного, з зезидента!
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03.06.2022 12:45 Відповісти
Мною названы только трое. До полшестого у меня просто очередь не дошла.
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03.06.2022 12:58 Відповісти
Підтримую всі ініціативи!До перемоги!
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03.06.2022 12:21 Відповісти
Депутінізувати Росію - що за маячня, там 140 млн. путіних, їх всіх не депутінізуєш, краще побудувати забор 100 метровий з пулеметними вишками через кожні 3 км і відстрілювати все що рухається з тієї сторони.
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03.06.2022 12:21 Відповісти
в НАТО треба вступити. за Порошенка це навіть в конституцію внесли. але зекодло наложило на конституцію, на армію, на обороноздатність, на НАТО, на все, до чого дотяглося.
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03.06.2022 12:26 Відповісти
Так, як ви кажете, може не вийде, але треба щось подібне, бо не зможуть зробити як в Німеччині. Щоб Німеччину денацифікувати прийшлося її окупувати і десятки років виховувати. Кацапію треба ізолювати і якось видурити ядерну зброю.
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03.06.2022 12:43 Відповісти
Не видурити,а обміняти на їдло!
Не благодійність,а обмін.
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03.06.2022 12:47 Відповісти
Рашотролли и подляшавки!!! ФАС!!!
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03.06.2022 12:28 Відповісти
уже набігли
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03.06.2022 12:38 Відповісти
"Нам вдається триматися лише завдяки надзвичайно сильній мотивації та моральному духу наших солдатів, яких немає у росіян. По-друге, потрібні винищувачі, по-третє, ППО, по-четверте, танки" - треба було за 5 років свого президентства займатися реформами і виконувати свої безпосередні обовязки, а не набивати кишені, а тепер розказувати, що нам треба.
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03.06.2022 12:30 Відповісти
а нічого що в перші тижні війни каців зупинила армія яку "розікрав" порох коли її небуло.
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03.06.2022 12:32 Відповісти
А може та, яку Зеленський розвалив за три роки?
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03.06.2022 12:44 Відповісти
Не встиг зелупа розвалити ,но дуже питався...за місяць до війни :"я можу,конечно увеличить численность Армии,но это нам не выгодно,т к придется забрать деньги от "большой стройки"
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03.06.2022 12:48 Відповісти
Новий орден "Бонерозвалив".
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03.06.2022 12:48 Відповісти
Боневік вже є?
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03.06.2022 12:53 Відповісти
То чому повноціна ескалація трапилась через 3 роки правліня зе,а не одразу?
Може тому,що у 2019 вісіч отримали б не під Київом,Храковом, Ніколаєвом,захопивши північ та південь,а одразу на кордоні?
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03.06.2022 12:52 Відповісти
То чому війна почалась саме зараз, а не через 2 роки, коли б армія повернулась до стану 14-го. 8 років чекали, а ще рік -два не могли?
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03.06.2022 12:58 Відповісти
Боже - яке ти, блеать, кончене зелене-хуйловське лайно. З фронта **** вещаешь? Де разом з кварталом за Батьківщину б*єшся? Такі кляті уроди, як ти, могут тільки кіздіти за гроші з дивана, та торгувати своєю країною знов тільки за гроші. Тупа, продажна скотина.
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03.06.2022 14:03 Відповісти
Треба було зелелупі готуватися к війні ,про яку він знав,хоча б за рік,а не набивати кішені...тепер твою зелупу жде не прийом параду нашей Перемоги ,а Майдан і трибунал
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03.06.2022 12:45 Відповісти
Нє, ну якщо мислити масштабними категоріями та різними стандартами, то до Порошенка є питання, але ж ви накропали свій пост, бо, скоріше всього є віруючим секти "Барига у 80 раз, Свинарчуки занапастили". А ще прихильником світлого майбутнього Слуг народу, травневих шашликів та непорушної від загрози нападу асфальтної великокрадівницької економіки.
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03.06.2022 12:51 Відповісти
Знов Зелю попердолить.
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03.06.2022 12:31 Відповісти
Знов у подорлярв підгоріло.
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03.06.2022 12:41 Відповісти
Для Zeлемойских коломойского ...Порох что ядерная бимба...
Байденко и Порошенко одна команда с сентября 2014 г...когда Порох произнес речь в Конгрессе США...
Ютьюбе в помощь...крысы мавзолейные... хрюкайте дальше...
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03.06.2022 12:44 Відповісти
а головне, що вони не можуть у своїй голові вкласти одне - пуйло ненавидить Порошенка. чому? вони не ставлять перед собою таке питання навіть. а якщо поставити, то якось так виходить, що зе, ко і пу опиняються на одній стороні, а україна і порошенко - на другій.
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03.06.2022 19:00 Відповісти
 
 