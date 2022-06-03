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У США пропонують підвищити податки для тих, хто веде бізнес у Росії та Білорусі: Законопроєкт зареєстрували у Конгресі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сша,конгрес

У Конгресі США зареєстрували законопроєкт про підвищення податків для тих, хто веде бізнес у Росії та Білорусі.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Авторами законопроєкту під назвою "The Support Ukraine Through Our Tax Code Act" ( "Закон про підтримку України через Податковий Кодекс") стали конгресмени Джаред Голден, Дон Бекон, Салуд Карбахаль, Джім Берд та Адам Кінзінгер. Вони входять до двопартійного обєднання "За країну" , створеного конгресменами-ветеранами, який вже не раз виступав за більшу підтримку Україні та надання їй більше озброєння.

"Законопроєкт передбачає, що діяльність компанії у Росії та Білорусі буде прирівняна до діяльності компанії у Північній Кореї, Ірані, Сирії та Кубі, що автоматично означатиме значне збільшення податків для цих компаній", - зазначив парламентар.

"Війна Росії не може і не повинна фінансуватися податками, які сплачують американські компанії", - йдеться у спільній заяві конгресменів.

"Це політика здорового глузду: якщо компанія вирішує вести бізнес в Росії - і, відповідно, сплачувати податки, фінансуючи її військову машину - американський народ не повинен сплачувати рахунки таких компаній".

Також, за словами Железняка, аналогічний законопроєкт внесений і у Сенаті Головою фінансового комітету Сенату США Роном Уайденом та членом фінансового комітету Робом Портманом.

Читайте: Пропоную запровадити для РФ спеціальний податок "на війну", - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Это говнокварталу на заметку.
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03.06.2022 12:28 Відповісти
тільки за - до рівня прибутку.
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03.06.2022 12:28 Відповісти
+
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03.06.2022 12:30 Відповісти
цікаво а у нашій Верховній раді щось є на цю тему? чи це вдарить по інвестиціям ?
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03.06.2022 12:37 Відповісти
Слуги могли б теж запустити такий законопроект і тоді компанії Зеленського хоч щось платили з "кривавих" грошей зароблених в Рашці і в бюджет України. Але ні, краще запускати ху*ню з розряду "право на розстріл офіцерами військовослужбовців". бо це у цих підерів якраз на часі.
Так не довго і до закону про "5 колосків" дійдемо.
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03.06.2022 12:45 Відповісти
"Слуги могли б теж запустити такий законопроект" - не могли. Такий закон вже прийняв Порошенко.
Чи ні?
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03.06.2022 14:19 Відповісти
Ні, він сам сплачував податки на московіі під час війни
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03.06.2022 20:05 Відповісти
Коли настане час візового режиму із сатаністами і повна заборона чоловікам на в'їзд без виключення???
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03.06.2022 17:58 Відповісти
 
 