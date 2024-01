У США пропонують підвищити податки для тих, хто веде бізнес у Росії та Білорусі: Законопроєкт зареєстрували у Конгресі

У Конгресі США зареєстрували законопроєкт про підвищення податків для тих, хто веде бізнес у Росії та Білорусі.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Авторами законопроєкту під назвою "The Support Ukraine Through Our Tax Code Act" ( "Закон про підтримку України через Податковий Кодекс") стали конгресмени Джаред Голден, Дон Бекон, Салуд Карбахаль, Джім Берд та Адам Кінзінгер. Вони входять до двопартійного обєднання "За країну" , створеного конгресменами-ветеранами, який вже не раз виступав за більшу підтримку Україні та надання їй більше озброєння.

"Законопроєкт передбачає, що діяльність компанії у Росії та Білорусі буде прирівняна до діяльності компанії у Північній Кореї, Ірані, Сирії та Кубі, що автоматично означатиме значне збільшення податків для цих компаній", - зазначив парламентар.

"Війна Росії не може і не повинна фінансуватися податками, які сплачують американські компанії", - йдеться у спільній заяві конгресменів.

"Це політика здорового глузду: якщо компанія вирішує вести бізнес в Росії - і, відповідно, сплачувати податки, фінансуючи її військову машину - американський народ не повинен сплачувати рахунки таких компаній".

Також, за словами Железняка, аналогічний законопроєкт внесений і у Сенаті Головою фінансового комітету Сенату США Роном Уайденом та членом фінансового комітету Робом Портманом.

