УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15406 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
8 422 30
Енергоатом (446) атомна енергетика (171) Міненерго (362)

Україна домовилася з Westinghouse про будівництво не 5, а 9 атомних енергоблоків та про постачання палива

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

енергоатом

Державне підприємство НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse Electric Company домовились про будівництво нових енергоблоків АЕС та збільшення обсягів постачання ядерного палива.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та президент Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали 3 угоди про посилення співпраці.

"Буде збільшено кількість енергоблоків АЕС, що будуватимуться за технологією АР1000 в Україні, з 5 до 9. Це реактори нового покоління з кращими в галузі експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати в режимі маневрування", - йдеться в повідомленні Міненерго.

Також сторони домовилися про збільшення обсягів постачання американського ядерного палива для потреб усіх українських АЕС.

Читайте: Деякі міжнародні партнери пропонували Україні передати Запорізьку АЕС під російський контроль, - Зеленський

"Йдеться про забезпечення паливом наявних енергоблоків і тих, які будуть побудовані в Україні в рамках співпраці. Паливо постачатиметься з виробничого майданчика Westinghouse у Швеції", - розказали у міністерстві.

Крім того, компанії підтвердили намір створити інженерно-технічний центр Westinghouse в Україні. Він займатиметься супроводом будівництва та експлуатації енергоблоків АР1000 в Україні, а також майбутньою програмою виведення з експлуатації енергоблоків українських АЕС.

Також читайте: Однією з причин нападу на Україну могла бути поступова втрата Росією українського ринку ядерного палива, - The Wall Street Journal

Зараз в енергосистемі України є 15 діючих атомних енергоблоків на 4 АЕС.

З початком війни у лютому 2022 року Україна повністю відмовилась від російського ядерного палива.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
у вас в лапландії ще є інтернет?
показати весь коментар
03.06.2022 12:35
+11
Зразу видно запоребрикового, вони чомусь думають якщо в них мусора катують людей і садять на бутилку, чиновники їх грабують, а фірми-виконавці робіт крадуть бюджет і нічого не роблять, то в усьому світі так само. Ще й під VPN з Нідерландів пише.
показати весь коментар
03.06.2022 12:41
+9
Якщо така солідна компанія готова вкласти мільярди вічнозелених, то у нашої країни добрі перспективи.
Цікаво, що заспівають Подоляк з Арестовичем, та з нетерпінням буду чекати крутого відосіка від найвеличнішого.
показати весь коментар
03.06.2022 12:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у вас в лапландії ще є інтернет?
показати весь коментар
03.06.2022 12:35 Відповісти
Зразу видно запоребрикового, вони чомусь думають якщо в них мусора катують людей і садять на бутилку, чиновники їх грабують, а фірми-виконавці робіт крадуть бюджет і нічого не роблять, то в усьому світі так само. Ще й під VPN з Нідерландів пише.
показати весь коментар
03.06.2022 12:41 Відповісти
Зацепило?
Да?😉
показати весь коментар
03.06.2022 12:41 Відповісти
Це так у вас у парашці гроші на армію "растворяются" )) В Україні все трошки по іншому, що і довела повну неспроможність "другої армії світу"... Так що смокчи мовчки
показати весь коментар
03.06.2022 12:48 Відповісти
Откуда столько ботов повылезало?
показати весь коментар
03.06.2022 12:52 Відповісти
Поня какой подлец украл у тебя мозги?
показати весь коментар
03.06.2022 13:01 Відповісти
це дуже добре... але поки що є дуже велика загроза для вже збудованих... шось тут треба робити..
показати весь коментар
03.06.2022 12:41 Відповісти
Найвеличніший і їх здасть.
показати весь коментар
03.06.2022 12:44 Відповісти
Якщо така солідна компанія готова вкласти мільярди вічнозелених, то у нашої країни добрі перспективи.
Цікаво, що заспівають Подоляк з Арестовичем, та з нетерпінням буду чекати крутого відосіка від найвеличнішого.
показати весь коментар
03.06.2022 12:46 Відповісти
если кто в курсе поясните про манёвренность, раньше сообщали о блоках 300МВт, эти я понял 1000 и впервые слышу про манёвренность таких мощностей
показати весь коментар
03.06.2022 12:52 Відповісти
Про 300МВт навряд чи мова могла йти.
Маневреність, це вони мабуть мають на увазі в режимі регулювання потужності.
такі експерименти робили в Україні на існуючих блоках, працює, але ... якось ...
НАскільки в вестінгауза це добре зроблено не знаю.
Регулювання потужності потрібно для регулювання потужності при різних навантаженнях. Наприклад, день-ніч.
Для регулювання в Україні є гідроакумулююча ЕС.
Вночі(навантаження на систему мале) насоси качають воду наверх, а вдень ця вода падає та виробляє енергію (можу в деталях помилятися, але призначення таке).
показати весь коментар
03.06.2022 13:33 Відповісти
Чому б не збудувати завод по збагаченню у нас а не везти з Швеції?Раніше ніби про це була домовленість?
показати весь коментар
03.06.2022 13:01 Відповісти
тому що у нас є руда. Навіщо її везти за тисячі км?
показати весь коментар
03.06.2022 13:04 Відповісти
ну да! была бы не плохая цель для ракеты козломордых
показати весь коментар
03.06.2022 13:13 Відповісти
Сподіваюсь не не взаміну "про.баної" (с) АЕС?
показати весь коментар
03.06.2022 13:01 Відповісти
Це чудово. Жаль що ЗАЕС просрали тимчасово і поки що немає можливості там зробити те саме.
показати весь коментар
03.06.2022 13:04 Відповісти
На ЗАЭС вже давно Westinghouse, і там постійні відключення і позачергові обслуговування. Ці ТВЕЛ не зовсім сумісні з радянськими АЕС. Патріотизм добре, але і безпека не зайве.
показати весь коментар
03.06.2022 15:02 Відповісти
Зачем тогда Кучма тушил энергоблоки ЧАЕС?
показати весь коментар
03.06.2022 13:07 Відповісти
Щоб москалям руде поле було в "справному стані".
показати весь коментар
03.06.2022 13:34 Відповісти
Весь прогрессивный мир ищет новые экологически чистые способы добычи электроэнергии, а атомные электростанции строить у нас? Веселая перспектива, особенно имея такого неадекватного соседа, имеющего патологическую тягу к ядерному катаклизму. Зепудалы, хватит превращать Украину в ядерную помойку.
показати весь коментар
03.06.2022 13:16 Відповісти
На атомные станции переходят все. Германия тоже скоро отменит своё решение избавиться от АЭС. Ближайшие 100 лет лучше и экологичнее атомных станций вряд ли что-то появится.
показати весь коментар
03.06.2022 13:38 Відповісти
Пока Германия отменяет запрет на добычу угля. Про АЭС ни слова.
У нас тоже строительства не будет до полной победы, ибо только идиот будет строить станции, которые в зоне военных действий. Ждём окончания войны.
показати весь коментар
03.06.2022 14:47 Відповісти
Atomnije stancii samie ekologichnee...
показати весь коментар
03.06.2022 13:41 Відповісти
За екологічні види енергії ми платимо дуже дорого, і їх дуже мало.
Прийнятими "суперзаконами" за зелену енергію платять олігархам наприклад по 5 гривень, за атомну державній АЕС по 1грн. (Числа образні).
На рахунок чистий-грязний: у всьому світі мору атомних реакторів.
Радіоактивний фон в містах атомщиків зазвичай не більший ніж в Києві, головне нормально експлуатувати і не робити тупих експериментів, які робили на чорнобилі комуняки.
Теплові блоки коптять дуже багато викидів.
показати весь коментар
03.06.2022 13:41 Відповісти
О боги, ви перед тим як писати хоч трошки досліджуйте питання!
Чистіше за атомну енергії нема і не буде...
показати весь коментар
03.06.2022 13:45 Відповісти
Дешева енергія від АЕС Україні потрібна як повітря, Ахметка тут вже намутив зі своє
Зеленою енергетикою що в прямому що в переносному сенсі
показати весь коментар
03.06.2022 14:11 Відповісти
а Запорізьку АЕС звільняти думаєте
показати весь коментар
03.06.2022 15:51 Відповісти
"Two reactors will be constructed at the Khmelnytskyi Nuclear Power Plant, with the Chyhyryn site being a contender to receive at least two reactors. Construction is planned to begin once the 2022 Russian invasion of Ukraine has concluded." если что это оф.заявление Westinghouse (ядерщики не балаболы)
показати весь коментар
03.06.2022 16:44 Відповісти
 
 