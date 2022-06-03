Україна домовилася з Westinghouse про будівництво не 5, а 9 атомних енергоблоків та про постачання палива
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Державне підприємство НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse Electric Company домовились про будівництво нових енергоблоків АЕС та збільшення обсягів постачання ядерного палива.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики, інформує Цензор.НЕТ.
Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та президент Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали 3 угоди про посилення співпраці.
"Буде збільшено кількість енергоблоків АЕС, що будуватимуться за технологією АР1000 в Україні, з 5 до 9. Це реактори нового покоління з кращими в галузі експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати в режимі маневрування", - йдеться в повідомленні Міненерго.
Також сторони домовилися про збільшення обсягів постачання американського ядерного палива для потреб усіх українських АЕС.
"Йдеться про забезпечення паливом наявних енергоблоків і тих, які будуть побудовані в Україні в рамках співпраці. Паливо постачатиметься з виробничого майданчика Westinghouse у Швеції", - розказали у міністерстві.
Крім того, компанії підтвердили намір створити інженерно-технічний центр Westinghouse в Україні. Він займатиметься супроводом будівництва та експлуатації енергоблоків АР1000 в Україні, а також майбутньою програмою виведення з експлуатації енергоблоків українських АЕС.
Зараз в енергосистемі України є 15 діючих атомних енергоблоків на 4 АЕС.
З початком війни у лютому 2022 року Україна повністю відмовилась від російського ядерного палива.
Будь ласка, зачекайте...
Да?😉
Цікаво, що заспівають Подоляк з Арестовичем, та з нетерпінням буду чекати крутого відосіка від найвеличнішого.
Маневреність, це вони мабуть мають на увазі в режимі регулювання потужності.
такі експерименти робили в Україні на існуючих блоках, працює, але ... якось ...
НАскільки в вестінгауза це добре зроблено не знаю.
Регулювання потужності потрібно для регулювання потужності при різних навантаженнях. Наприклад, день-ніч.
Для регулювання в Україні є гідроакумулююча ЕС.
Вночі(навантаження на систему мале) насоси качають воду наверх, а вдень ця вода падає та виробляє енергію (можу в деталях помилятися, але призначення таке).
У нас тоже строительства не будет до полной победы, ибо только идиот будет строить станции, которые в зоне военных действий. Ждём окончания войны.
Прийнятими "суперзаконами" за зелену енергію платять олігархам наприклад по 5 гривень, за атомну державній АЕС по 1грн. (Числа образні).
На рахунок чистий-грязний: у всьому світі мору атомних реакторів.
Радіоактивний фон в містах атомщиків зазвичай не більший ніж в Києві, головне нормально експлуатувати і не робити тупих експериментів, які робили на чорнобилі комуняки.
Теплові блоки коптять дуже багато викидів.
Чистіше за атомну енергії нема і не буде...
Зеленою енергетикою що в прямому що в переносному сенсі