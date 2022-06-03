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100 днів повномасштабного вторгнення: Кадиров із Шойгу вирішили проводити "спецоперацію" "у більш прискореному темпі"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров під час зустрічі із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу вирішили "прискорити" темпи війни в Україні.
Про це Кадиров повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми предметно обговорили питання проведення спецоперації щодо денацифікації та демілітаризації в Україні, визначили подальші шляхи взаємодії. Сергій Кужугетович визначив нові завдання, які передбачають покращення подальшої тактики. Вжиті заходи дозволять у рази підвищити ефективність наступальних маневрів, що сприяє проведенню спецоперації у більш прискореному темпі", - запевняє Кадиров.
За словами Кадирова, Шойгу подякував кадировцям за "вагомий внесок" у війні.
Топ коментарі
+57 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар03.06.2022 12:33
+31 Ігор Чушак
показати весь коментар03.06.2022 12:34
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Будь ласка, зачекайте...
Фанерный маршал в бой нас поведёт! "
Це ПОГАНИЙ ЗНАК... для Уйла!
Напевно лікарі йому не багато часа залишили.
Раніше кадиров напряму до путіна заходив,
а тут .... "што-то пашло нє так"...
- Товарищ полковник, а мозги!?
- А нахрен они мне теперь нужны!.
Шо одне неслуживший "міністр", шо друге - бородате, тупориле, вівцейобле "тік-токове" гівностворіння...
РФ найближчим часом може застосувати в Україні "сирійський досвід", - Генштаб ЗСУ Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3345534
защищализачищали.
Одне "але"...
Спецоперації тривалістю 100 і більше днів, в принципі, бути не може. Сперцоперація, це 3-5 днів, тиждень максимум два. Все, що більше за це, вже війна.
Ось і здобули те, що не чекали. Хотіли "маленьку і переможну "войнушку", а отримали довгий, затяжний, кривавий конфлікт, з якого, швидше за все, живими не виберуться ні Шойгу, ні Кадиров, ні Путін, ні сама Росія.
Але незалежна Чечня - це держава , за яку воював Басаєв , Дудаев , батальйон імені Шейха Мансура та інші ...
відповіді не має ані шойгуй ані ****** тому роблять фінт вухами:
залишилось ********!