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100 днів повномасштабного вторгнення: Кадиров із Шойгу вирішили проводити "спецоперацію" "у більш прискореному темпі"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шойгу,кадиров

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров під час зустрічі із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу вирішили "прискорити" темпи війни в Україні.

Про це Кадиров повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми предметно обговорили питання проведення спецоперації щодо денацифікації та демілітаризації в Україні, визначили подальші шляхи взаємодії. Сергій Кужугетович визначив нові завдання, які передбачають покращення подальшої тактики. Вжиті заходи дозволять у рази підвищити ефективність наступальних маневрів, що сприяє проведенню спецоперації у більш прискореному темпі", - запевняє Кадиров.

За словами Кадирова, Шойгу подякував кадировцям за "вагомий внесок" у війні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадиров оголосив набір найманців на війну в Україні - обіцяє 300 тисяч рублів

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+57
обісрані мавпи. покуй на вас і шо ви там рішили.
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03.06.2022 12:33
+31
обох терміново прискорити на концерт кобзона!!!
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03.06.2022 12:34
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обісрані мавпи. покуй на вас і шо ви там рішили.
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03.06.2022 12:33 Відповісти
Тік-токів буде збільшено. Світ від сміху обсереться і війна скінчиться
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03.06.2022 12:52 Відповісти
эт руZZкие
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03.06.2022 13:21 Відповісти
"Когда нас в бой пошлёт товарищ Хутин
Фанерный маршал в бой нас поведёт! "
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03.06.2022 13:27 Відповісти
Орки всі будуть в землі!
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03.06.2022 12:34 Відповісти
обох терміново прискорити на концерт кобзона!!!
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03.06.2022 12:34 Відповісти
один клоун аленевод вод второй тиктокерный блогер
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03.06.2022 12:34 Відповісти
Если присмотрется, то он еще и на лабутенах
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03.06.2022 13:00 Відповісти
читай ,ботяра, між рядками,-радились як врятувати свої дупи.
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03.06.2022 12:40 Відповісти
Трактуй как очередное,ежедневное твое унижение.Опять будешь послан на *** с сайта
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03.06.2022 12:47 Відповісти
Ускориться это значит приказать всем оркам застрелиться самим?
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03.06.2022 12:35 Відповісти
Ну как минимум-начать активнее прыгать на бутылках.
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03.06.2022 12:42 Відповісти
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03.06.2022 12:48 Відповісти
дон, дигидиги дон дон дон, дон дон дигидиги дон
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03.06.2022 12:36 Відповісти
Ню-ню. Зараз чарівного порошку занюхають - і все враз покращиться, підвищиться, прискориться - а може навіть і демілітаризується
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03.06.2022 12:36 Відповісти
Хорошая новость, тупее советника для шойгу не найти.
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03.06.2022 12:36 Відповісти
два дЕбила
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03.06.2022 12:37 Відповісти
Будуть захоплювати ротом набагато швидше та глибше...
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03.06.2022 12:37 Відповісти
Без нагляду Уйла домовляються і навіть не ховаються.
Це ПОГАНИЙ ЗНАК... для Уйла!
Напевно лікарі йому не багато часа залишили.
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03.06.2022 12:37 Відповісти
Так дивно.
Раніше кадиров напряму до путіна заходив,
а тут .... "што-то пашло нє так"...
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03.06.2022 13:46 Відповісти
А где сам карлик, который обьявил спецоперацию, а эти существа проводят ее ускорение, но уже без него. Взавтра димон заявит о денацификации Парагвая и демилитаризации Бангшладеш..
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03.06.2022 12:38 Відповісти
это шо сейчас было измена ?
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03.06.2022 12:38 Відповісти
🤣🤣🤣
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03.06.2022 12:41 Відповісти
А почему про шайтанов ничего не сказал? Приболел?
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03.06.2022 12:39 Відповісти
Неужели сами в атаку пойдут ? Психическую ?
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03.06.2022 12:39 Відповісти
Психанули оба)))
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03.06.2022 12:58 Відповісти
Ім там що,частину мізків видоляють.
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03.06.2022 12:39 Відповісти
Ага, как в том анекдоте, когда полковнику дали генерала во время операции на мозге, он спрыгнул с операционного стола и побежал.
- Товарищ полковник, а мозги!?
- А нахрен они мне теперь нужны!.
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03.06.2022 12:52 Відповісти
Під носом зійшло, а в голові й не сіялось...
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03.06.2022 12:39 Відповісти
Давай бородатая Обезьяна ставь ролики своих тиктокеров на х2
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03.06.2022 12:39 Відповісти
Скоростная утилизация
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03.06.2022 12:39 Відповісти
А казали за 3 дні до Києва.
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03.06.2022 12:40 Відповісти
Ну то что на рабссее уже готовых инвалидов начали призывать мы уже знаем. А теперь что будет за ускорение? Жмурами с помощью катапульты территорию Украины забрасывать?
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03.06.2022 12:40 Відповісти
Зустрілися два убогі "баєвиє" 3,14дараси, та одне-одному відсмоктали...
Шо одне неслуживший "міністр", шо друге - бородате, тупориле, вівцейобле "тік-токове" гівностворіння...
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03.06.2022 12:40 Відповісти
Кожугетович в конце сказал *ахмед сила* и Чечня ето круто* или нет?
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03.06.2022 12:41 Відповісти
Он сказал: "Аллаху полный акбар!"
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03.06.2022 12:48 Відповісти
Наш Генштаб вже про це казав. Будуть ще швидше рівняти з землею міста і села.
РФ найближчим часом може застосувати в Україні "сирійський досвід", - Генштаб ЗСУ Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3345534
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03.06.2022 12:42 Відповісти
Тобто здихати тут будете ще швидше?
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03.06.2022 12:42 Відповісти
аленевод и ****** - это сила 🤣🤣🤣
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03.06.2022 12:44 Відповісти
******* і ******
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03.06.2022 16:26 Відповісти
ахахахахах
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03.06.2022 12:44 Відповісти
дВА, истинно руцьких, дебила - это сила !!!!
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03.06.2022 12:44 Відповісти
Давно пора застрелиться.
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03.06.2022 12:47 Відповісти
де ж стільки набрати пакетів для сміття з Кацапстану?
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03.06.2022 12:49 Відповісти
уроди
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03.06.2022 12:49 Відповісти
Сказ о том как бурят и чечен русских защищали зачищали.
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03.06.2022 12:49 Відповісти
Вони можуть приймати будь-які рішення.
Одне "але"...
Спецоперації тривалістю 100 і більше днів, в принципі, бути не може. Сперцоперація, це 3-5 днів, тиждень максимум два. Все, що більше за це, вже війна.
Ось і здобули те, що не чекали. Хотіли "маленьку і переможну "войнушку", а отримали довгий, затяжний, кривавий конфлікт, з якого, швидше за все, живими не виберуться ні Шойгу, ні Кадиров, ні Путін, ні сама Росія.
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03.06.2022 12:53 Відповісти
Жаль, в эту компашку добавить бы еще Захерченка, так и Англию завоевали бы уже как таковую.
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03.06.2022 12:55 Відповісти
Це доповідь Вєлікаму Еміру про діла на фронті. ***** капєц.
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03.06.2022 12:56 Відповісти
Чого отой наш Зеля не оголосив контртерористичну спецоперацію проти рашистсько-нациських воєнних формувань???
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03.06.2022 12:57 Відповісти
Два А Х У Е Н Н Ы Х военных стратега.
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03.06.2022 13:00 Відповісти
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03.06.2022 13:01 Відповісти
Може і правда
Але незалежна Чечня - це держава , за яку воював Басаєв , Дудаев , батальйон імені Шейха Мансура та інші ...
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03.06.2022 17:38 Відповісти
хотят ускорить утилизацию кацапов до 1000 в день
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03.06.2022 13:03 Відповісти
Пока что у нас нечем ускорить утилизацию кацапского и кадыровского войска, ждем новых поставок вооружения. А если эти два клоуна решили процесс ускорить, могу дать совет- половину тех, которых они планируют отправить в Украину для уничтожения, кокнуть на своей территории, быстрей дело будет. Тем более, что одному из них убивать русню на привыкать, он хвастался, что начал этим заниматься еще в 16 лет.
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03.06.2022 13:27 Відповісти
Овцейоб, сними женские берці та краще вдінь панчохи з підв"язками для бурятів. Мавпа гон .. ДОН...ДОН.
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03.06.2022 13:07 Відповісти
Два дебила это страшная сила...
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03.06.2022 13:09 Відповісти
Технічно це можливо)
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03.06.2022 13:10 Відповісти
Два істінно рускіх !
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03.06.2022 13:10 Відповісти
Фишка рабZeи проста...призвав 65 летних пацанов путлер решил взять Киев за три часа.. типа в турборежиме Zeлемойской команды...
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03.06.2022 13:15 Відповісти
Лерочка с Машерочкой.
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03.06.2022 13:25 Відповісти
Шойгу, смотри, чтобы кадырка не натёр тебе очко, если будете в "более ускоренном темпе"...
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03.06.2022 13:30 Відповісти
бидло починає задавати питання, "ну скока уже можна?" їм подобаєтся махати прапорцями дрочити на "вяликую пабеду дидоф" та ненавидіти хохлів у інтернетах, а не отримувати тушняк у цинку замість своїх синочків та біднішати з кожним днем через санкції.

відповіді не має ані шойгуй ані ****** тому роблять фінт вухами:

залишилось ********!
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03.06.2022 13:34 Відповісти
даешь еще больше роликов для тик тока
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03.06.2022 13:38 Відповісти
Тувинец Шойгу и Кавказец Дон-Гон-дон сошлись на мнении, что росиян нужно утилизировать в "ускоренном темпе", а ВСУ придаст им ускорение пинком под зад)))
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03.06.2022 13:50 Відповісти
А що, Рамзанка Диров вже перша людина на Московіїї????? Йому звітує мінистр нападу????? А де Пуйло Перший???
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03.06.2022 14:03 Відповісти
Два дебіла-єта сіла! Йух вам по всіх ваших кацапських мордах.
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03.06.2022 14:11 Відповісти
Ой, а чего они там делает? Неужели ***** изменяет?
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03.06.2022 14:30 Відповісти
Легко! Чем быстрее оба (а лучше - втроём!) сдохнут, тем быстрее всё закончится!
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03.06.2022 14:30 Відповісти
дон дон, ****** гондон, дон дон.....
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03.06.2022 14:32 Відповісти
Когда то писал Кадырову под его посты в телеграмме ТРУС и ПОЗОР.
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03.06.2022 14:32 Відповісти
за дітей Українських треба прискорити відповідальність
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03.06.2022 14:33 Відповісти
Овцейоппп і тундра
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03.06.2022 14:44 Відповісти
встреча Цезаря с Наполеоном, во время пересменки у санитаров
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03.06.2022 14:55 Відповісти
а памперси вже одягли мавпенятки? Бо від швидкості з вас добре потече
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03.06.2022 15:02 Відповісти
Господи, какие же они жалкие. Уроды.
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03.06.2022 15:43 Відповісти
До того вони обсирались три рази на добу,а зараз почнуть п'ять.
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03.06.2022 17:37 Відповісти
 
 