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Моравецький про сто днів війни: Відсутність поразки Росії слід розцінювати як її часткову перемогу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,орки,окупанти,окупація,арміярф

Те, що Росія за 100 днів війни ще не програла у війні проти України, частково можна розцінювати як її перемогу.

Про це заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький у гостьовій статті для видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Сто днів слави України – це водночас сто днів великої невизначеності. Кожен день українці повинні запитувати себе, чи можуть вони справді розраховувати на вільну та демократичну Європу", - зазначив у статті Моравецький.

Він підкреслив, що за 100 днів війни було багато символічних жестів і багато європейських політиків відвідали Київ.

"Проте війна триває. Навіть якщо Україна зберегла Київ і Харків та завадила Путіну досягти своїх стратегічних цілей: Росію не можна вважати такою, що програла. При цьому той факт, що Росія ще не програла, слід розцінювати як її часткову перемогу", - вважає польський прем’єр.

За словами Моравецького, це не звичайна війна, агресія Росії проти України - "це жах, який викликає всіх демонів 20 століття".

"Росія здійснює геноцид в Україні. Російська пропаганда відкрито говорить про деукраїнізацію, про знищення української національної еліти, щоб позбавити цілу націю її самобутності. Це нагадує найгірші практики сталінізму", - зазначив глава польського уряду.

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Водночас, на думку Моравецького, страждання України "все ще оточує стіна байдужості".

"Історія повторюється на наших очах. Надто багато спільного, щоб ми могли його ігнорувати. З одного боку, це злочини, відомі нам з історії тоталітарних систем. З іншого боку, це мужність і рішучість нації, яка чинить опір агресору. З іншого боку, нерішучість Європи призводить до пасивності та байдужості. Після 100 днів війни в Україні її результат ще не вирішений. Нам давно настав час вірити в перемогу так само сильно, як Україна", - написав Матеуш Моравецький.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
І ця "часткова перемога" стала можлива тільки через зелених зрадників...
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03.06.2022 12:53
+20
Моравецький наголошує щоб світ не розслаблявся поки тушка пуйла і компанії не буде гойдатися на гіляці
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03.06.2022 13:02
+10
Росія, країна яка увібрала в себе все найгірше: фашизм, більшовизм, і "жизнь по понятіям"- має бути розвалена! Всі вільні країни мають внести свій внесок у цю героїчну і благородну справу.
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03.06.2022 13:10
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03.06.2022 12:52 Відповісти
І ця "часткова перемога" стала можлива тільки через зелених зрадників...
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03.06.2022 12:53 Відповісти
не тільки, у нас ще опзж, шарікі, і ще вагон і візочок, когось годують русскіє, когось українські олігархи, тобто це все лайно ще й за наші гроші.
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03.06.2022 13:26 Відповісти
Здавалося б до чого тут "зелені зрадники" до слабодухої Європи. А точніше до деяких європейських країн.
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03.06.2022 13:45 Відповісти
Атрицательная ****** Троллоляк отжег конечно
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03.06.2022 12:55 Відповісти
Моравецький наголошує щоб світ не розслаблявся поки тушка пуйла і компанії не буде гойдатися на гіляці
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03.06.2022 13:02 Відповісти
Росія, країна яка увібрала в себе все найгірше: фашизм, більшовизм, і "жизнь по понятіям"- має бути розвалена! Всі вільні країни мають внести свій внесок у цю героїчну і благородну справу.
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03.06.2022 13:10 Відповісти
Странный какой-то месседж ...
Если объективно сравнивать Украину и Мордор по ресурсным возможностям, то уместнее сказать, что это Украина побеждает, т.к. за 100 дней не проиграла Мордору.
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03.06.2022 13:11 Відповісти
Не знаю...В принципі, якщо мінімальними цілями путлера на сьогодні є Херсонщина, Запоріжжя і Донбасс (тобто сухопутний коридор в Крим та Приазов'я) - то маленьку перемогу він таки здобув. Але чи втримає - це вже від нас та Заходу залежить...
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03.06.2022 13:18 Відповісти
Ну вы даёте - 15% территории - это мало? На вас никаких волостей не напасешся.
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03.06.2022 13:41 Відповісти
та звісно ж не мало...
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03.06.2022 15:17 Відповісти
ага, скажить це німцям, вони будуть ще три роки зброю висилати, та як би вони її вручну робили.
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03.06.2022 13:28 Відповісти
У путіна на Шольца є компромат. Альфред Кох розповів.
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03.06.2022 13:41 Відповісти
Ну, головний меседж тут не в тому, хто переможець, а в тому хто ховає голову в дупі. Те, про що говорить Моравецький: Московія ще борсається з вини європейців.
Полякам це, нагадує 1939 і те, як їм заборонили нарощувати та озброювати військо бо "Гітлер нападе". Полякам зараз викликає настороженість пасивність Європи бо, поляки можуть бути наступними і Європа не допоможе їм.
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03.06.2022 13:32 Відповісти
Раз так, то поляки самі мали б потроху виходити на поле бою. Це був би добрий досвід для їхнього війська. Можливо, невдовзі це й станеться.
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03.06.2022 13:39 Відповісти
Не станется, бо НАТО не дозволить.
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03.06.2022 13:47 Відповісти
Думаю що, поляки та балти не дуже цьому вірять. Тому і докладають таких зусиль в допомозі Україні.
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03.06.2022 14:28 Відповісти
Мільйон депортованих українців невдовзі змушені будуть працювати на кацапердію. Це велика цифра.
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03.06.2022 13:38 Відповісти
Більше того, з часом їх мобілізують.
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03.06.2022 14:29 Відповісти
Деякі гейропейські політикани дуже переживають за обличчя пуйла, а може навпаки потрібно зняти з нього штани і відлупити нагайкою по голій с..ці? Він це сприйме належним чином.
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03.06.2022 13:31 Відповісти
А якже тоді вести бізнес? Захід без цього не може. Занадто солодкий пиріг на рашці.
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03.06.2022 13:34 Відповісти
"Перемогти", захопивши частини донбасу, Запоріжжя, херсонщини, крим, це радість для тупих і дурних кацапів... "перемога", яка тягне за собою втрату мордорської державності - піррова перемога, може це і є кацапська радість???
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03.06.2022 13:42 Відповісти
Частково п.Моравецький має рацію. Раху ще ні разу по настоящему не взіпали - в воєнному, економічному і політичному сенсі. Купа всяких ******* кочегарят за раху, інших іпе що вони відступлять від якихось сраних вигідних для ***** принципів. Через нестачу зброі ми потерпаємо від москальських ракет і авіаціі. Всі думають як залишитись зкраю, ***** думає як усіх передушити поодному
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03.06.2022 15:20 Відповісти
сто днів війни: Відсутність поразки Росії слід розцінювати як її часткову перемогу Джерело: https://censor.net/ua/n3345697
Раша - як той старичок - ще хоче , але вже не може
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03.06.2022 17:46 Відповісти
Правду каже. Його теж дістало оте постійне гундосіння Зеленського - " це вже перемога-а-а ", яким він хоче вичавити з народу згоду на договорнячок з ******
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03.06.2022 23:38 Відповісти
 
 