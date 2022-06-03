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Росія (47208) санкції (6842) технології (202)

Російський технобізнес сильно постраждав від санкцій, замінити своїм не вийде, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

чип

Російські компанії зіткнулись з технологічною кризою через санкції Заходу - через них виникла серйозна нестача напівпровідників, електричного та компʼютерного обладнання, які потрібні для дата-центрів у країні.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість найбільших світових виробників мікросхем, включаючи Intel, Samsung, TSMC і Qualcomm, повністю зупинили бізнес в Росії після того, як США, Великобританія та Європа запровадили експортний контроль на продукти з використанням мікросхем, виготовлених або розроблених у США чи Європі. Це призвело до дефіциту більших, бюджетних мікросхем, які використовуються у виробництві автомобілів, побутової техніки та військової техніки. Поставки більш досконалих напівпровідників, які використовуються в передовій побутовій електроніці та ІТ-обладнанні, також були різко скорочені. І здатність країни імпортувати іноземні технології та обладнання, що містить ці чипи, включаючи смартфони, мережеве обладнання та сервери даних, була різко обмежена", - пише FT.

"Всі шляхи постачання від серверів до комп’ютерів до iPhone, все — зникло", — сказав один із керівників виробників чипів.

 Оскільки РФ не може експортувати велику частину своєї сировини, імпортувати критично важливі товари або отримати доступ до світових фінансових ринків, економісти очікують, що валовий внутрішній продукт Росії цього року скоротиться на 15 відсотків.

"Контроль за експортом технологій "подвійного використання", які можуть мати як цивільне, так і військове застосування, наприклад мікрочипи, напівпровідники та сервери, ймовірно, матиме одні з найбільш серйозних і довготривалих наслідків для економіки Росії. Найбільші телекомунікаційні групи країни не матимуть доступу до обладнання 5G, а продукти хмарних обчислень від "Яндекса" та "Сбербанку", найбільшого російського банку, будуть намагатися розширити свої послуги центрів обробки даних", - йдеться у матеріалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тайвань заборонив експорт чипів до РФ та Білорусі

Зазначається, що в Росії є декілька вітчизняних компаній, що випускають чипи, а саме АТ "Мікрон", MCST і Baikal Electronics, проте вони покладалися на імпорт значної кількості готових напівпровідників від іноземних виробників, таких як SMIC в Китаї, Intel в США та Infineon в Німеччині. MCST і Baikal в основному покладалися на ливарні заводи на Тайвані та в Європі для виробництва чіпів.

"Цього місяця Росія запровадила схему імпорту, згідно з якою компаніям дозволяється "паралельно імпортувати" обладнання, включаючи сервери, автомобілі, телефони та напівпровідники, з довгого списку компаній без згоди власника торгової марк чи авторських прав", - повідомляють у FT.

Зазначаэться, що РФ історично могла покладатися на несанкціоновані ланцюги постачання "сірого ринку" для забезпечення певним технологічним і військовим обладнанням, купуючи західну продукцію у торгівельних посередників в Азії та Африці через брокерів. Але глобальна нестача чипів та важливого ІТ-обладнання означала, що навіть ці канали стали недоступними.

"Деякі компанії організували поставки з Казахстану. Деякі китайські компанії другого рівня готові до постачання. На російських складах є запас комплектуючих... але це не той обсяг, який їм потрібен, він не стабільний, а ціни виросли як мінімум вдвічі", – сказав керівник Інституту інтернет-досліджень Карен Казарян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шостий пакет санкцій ЄС передбачає відключення від SWIFT Сбербанку, Московського кредитного банку, Россільгоспбанку та Білоруського банку розвитку та реконструкції

Російські чиновники також досліджували перенесення виробництва на ливарні заводи в Китаї, але мало доказів того, що Пекін надасть дозвіл. Виконавчий директор одного з виробників чіпів заявив, що "якщо говорити про споживчу електроніку, телефони, компʼютери і сервери, то у більшості випадків виробники за межами Росії не постачають такі товари в РФ, навіть коли мікросхеми в цих продуктах належать Китаю".

Він додає, що, попри небажання Сі Цзіньпіна засуджувати війну в Україні, кілька китайських компаній вирішили припинити продаж своїх смартфонів до Росії. Ці компанії побоялися, що бездіяльність вплине на їхні бренди, і їх не переконало навіть те, що таку електроніку не включали у санкції, щоб не карати російських споживачів безпосередньо.
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Топ коментарі
+4
Своє у лпаптнікав тільки лайно яке дуже смердить на увесь світ...
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03.06.2022 13:17
+4
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03.06.2022 13:19
+4
Наскільки знаю, розробник тетрісу при першій можливості переїхав з СРСР до США, то навіть і цього не буде ))
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03.06.2022 13:22
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Своє у лпаптнікав тільки лайно яке дуже смердить на увесь світ...
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03.06.2022 13:17 Відповісти
тому їм конче було необхідно захопити Україну, бо у нас і хліб родиться і креатив, і з технікою не проблема, тільки б олігархів позбавитися і у нас були би розвинуті високі технології як в Японії, наші радіотехніки одні з самих ліпших.
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03.06.2022 13:21 Відповісти
не олігархів треба позбутися - а довбойобів шо голосують по-приколу! тоді олігархи зникнуть автоматично!
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03.06.2022 16:27 Відповісти
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03.06.2022 13:19 Відповісти
Наскільки знаю, розробник тетрісу при першій можливості переїхав з СРСР до США, то навіть і цього не буде ))
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03.06.2022 13:22 Відповісти
on prodal svoju igru amerikancam
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03.06.2022 13:33 Відповісти
в кацапів тепер оцк тетрісом буде.
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03.06.2022 18:02 Відповісти
Ті люди, які створили виробництво єс-ок, давно всі померли або в старечому маразмі. Причому більшість з них померли вже працюючи в компаніях "заходу".
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03.06.2022 19:42 Відповісти
Ой біда... Як же телевізори будуть виготовляти?
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03.06.2022 13:20 Відповісти
Буде по одному телевізору на село. Стоятиме в клубі. Регулярне переглядання стане обов"яковим - 3 години/добу. Хто не дивитиметься - відразу в ГУЛАГ
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03.06.2022 13:50 Відповісти
ніяк..у вікно дивитися будуть
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03.06.2022 18:04 Відповісти
ниче, привыкнут...
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03.06.2022 13:22 Відповісти
Счёты, телеги и велосипеды и пусть кацапы не жалуются. А без телефонов и телевизоров обойдутся. Письма ещё никто не отменял
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03.06.2022 13:24 Відповісти
Усі оці Financail Times ніяк не можуть допетрати своїми семітськими мозгами, що капусно-боярним кацапам просто насрать на якусь там економіку! Це у мозку американця, якщо він загубив якісь там індекси, і тим самим полиняв на тисячі доларів - катастрофа! А у придурошних кацапів немає нічого - ЗЛИДОТА срана. То яка різниця, що там щось десь у Мацквє з якоюсь економікою.
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03.06.2022 13:27 Відповісти
Нема чіпів - нема електроніки "прикладної". Нема електроніки - немає засобів зв'язку (повне перехоплення аналогових засобів), РЕБ (неможливість впливати на зв'язок супротивника), систем фільтрації сигналів/зображень (всі нічники/тепловізори - гудбай), немає прицілів, немає систем управління вогнем, немає БПЛА (оперативна корекція арти та взагалі аеро-розвідка - гудбай).

І так, як зараз на Т-72 з активно-динамічним захистом треба 1 джавелін чи 5+ "мух" (РПГ-18 з 1970х), а на Т-62 потрібно 1-3 "мухи" - бо ні захисту, ні хєра, одна іржава броня, то і в процесі технологічної деградації "страшні" кацапські БТГр будуть потребувати для нейтралізації в рази менше зброї та зусиль.

Так, збережеться можливість пуляти чимось типу Р-21 (якщо зберіглося виробництво чипів з 60х років, в чому теж є сумніви). А взагалі-то - тільки з калашами проти ******** армії.
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03.06.2022 19:50 Відповісти
Головне, щоб за дотриманням цих санкцій хтось слідкував. А то санкції-санкції-санкції, а потім раптом: "Більшість техніки РФ містить компоненти зі США чи ЄС, - американці, які досліджували трофеї ЗСУ"!
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03.06.2022 13:32 Відповісти
В США багатий досвід застосування санкцій. Відповідні органи в них є. Приклад існування і розпаду совка вам нічого не каже? Все, що було в совка "високотехнологічного" - було отримано тільки каналами промислового шпигунства. Але навіть те, що могли отримати легально - не здатні були реально дублювати.

Наприклад: єдину лінію виробництва автоматичних пральних машин, куплену легально в Італії, так і не змогли повторити. Тому автоматичних пралок в совка не було, окрім дрібних партій "Вятка-автоматів" з тієї самої, первинної лінії. Чи ви думаєте, чого це мародери пруть пральні машинки на танках з України? Бо навіть попри 30 років "капіталізму" - автоматична пральна машина в рашці - ознака "багатства"...
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03.06.2022 19:56 Відповісти
пока на параше не перевелись сусанины, с полупроводниками там проблем не будет ))
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03.06.2022 13:45 Відповісти
що до срепних мск і спб, то воно там неочень-то нас_рать. що до іншого болотного сранародонаселения, то на них дійсно пакакать, усім, внутри и за пределами
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03.06.2022 13:57 Відповісти
НАЩО КИТАЮ СИЛЬНИЙ ВАСАЛ І СЛУГА У ВИГЛЯДІ МАСКВИ - ДЕРЕБАНИТИ СИБІР
І КОРИСНІ КОПАЛИНИ паРАШИ ПРОСТІШЕ КОЛИ ЦЯ ШЛЬОНДРА СТАНЕ ЗОВСІМ
НЕМІЧНОЮ
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03.06.2022 14:07 Відповісти
В 2008 році рашка купила у компанії AMD розібрану виробничу лінію процесорів 90-130нм, з одного з німецьких заводів, на якій вироблялись свого часу перші процесори Athlon.

В результаті: за 14 років рашка так і не змогла правильно підготувати виробничі приміщення для роботи цієї лінії. Всі новини про "все наладили і почали пробне виробництво в 2016 році але злі США наклали санкції і все стало нерентабельне" - просто брехня. Нічого не наладили і не виробляли. За мікросхеми, які ніби-то випускались Ангстремом на цій лінії видавались якісь лабораторні зразки 250 нм (бо неможливо випускати 250 нм мікросхеми на автоматичній лінії, призначеній для випуску 90-130 нм, бо для переоснащення - потрібна участь висококваліфікованих інженерів та запчастини виробника обланнання - компанії ASML. Звісно, ніхто ніяких переоснащень не робив в 2016 році).

Наскільки мені відомо - це обладнання досі гниє на складах в Німеччині.
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03.06.2022 20:04 Відповісти
 
 