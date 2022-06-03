УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14481 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
325 0
Дніпропетровщина (2356) енергетика (1649) Донецька область (5695) електроенергія (1906) ДТЕК (547)

За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 55 тисяч родин на Донеччині та Дніпропетровщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За минулу добу енергетики повернули світло для майже 55 тисяч родин у 33 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської області.

  Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, інформує Цензор.НЕТ.

За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 55 тисяч родин на Донеччині та Дніпропетровщині 01

 "2 червня енергетикам вдалося подати світло у 27 населених пунктів Донеччини. За добу знову зі світлом оселі 49 865 родин у Краматорському, Бахмутському та Покровському районах", - повідомили в компанії.

Без світла залишається 331 населений пункт Донецької області. Найскладніші напрямки – Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський.

"Ситуація в регіоні, особливо на півночі, ускладнюється, що призводить до усе частіших пошкоджень обладнання та ліній електропередач. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти", - зазначають у компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова збільшити експорт електроенергії в ЄС, - глава ДТЕК Тімченко

Також 2 червня енергетики усували пошкодження мереж внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині. Через пошкодження електроліній в наслідок ворожого обстрілу, сталося відключення електроенергії у 6 населених пунктах у Криворізькому районі. Аварійні бригади оперативно повернули світло в 5050 будинків.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 