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Стефанчук закликав Шольца дати Україні БТР Marder і танки Leopard: "Нам потрібна сучасна зброя"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

стефанчук,шольц

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук у п’ятницю зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Берліні та закликав його збільшити військову підтримку Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Під час зустрічі Стефанчук закликав Шольца надати Україні сучасну німецьку зброю для стримування російської агресії.

"Звісно, нам передусім потрібна сучасна зброя. Ми також можемо битися старою зброєю зі старих запасів, але нова зброя більш ефективна. Тож ми очікуємо і (бронетранспортери) Marder, і (танки) Leopard", - сказав Стефанчук.

Він також привітав заяви німецького канцлера про постачання Україні важкого озброєння, але наголосив, що вони мають бути прискорені.

"Щодня в Україні гинуть 100 людей і 500 зазнають поранень. Тож було б добре, якби час… між ухваленням рішення і реальним постачанням зброї був максимально скорочений", - наголосив спікер ВР.

У межах візиту до Берліна голова Верховної Ради також має зустрітися з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Читайте: Україна не погодиться на заморожений конфлікт і поступку територіями, - Стефанчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Тю, а хіба не заради цирку у 2019 році обрали клоунів

А ми - попереджали.

ДумайТЕ!
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03.06.2022 13:46
+12
Шольц у відповідь збільшить обіцянки...
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03.06.2022 13:41
+10
Мудрий нарід вибрав гавнокомандувача великого Зе і бабу Беню в подарунок. Будемо воювати асфальтом.
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03.06.2022 13:46
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Шольц у відповідь збільшить обіцянки...
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03.06.2022 13:41 Відповісти
До размера Стефанчука...
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03.06.2022 16:56 Відповісти
ооо...Шольц воочию убедился (глядя на эту гору жира) что у Украины слегка завышенные требования... Германии отаких не прокормить ))))
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03.06.2022 13:42 Відповісти
Я звичайно непроти щодо агресії у бік слуг

Але хочу зауважити , що Стефантчук з них - найбільш адекватний

При наймі не саботував самміт НАТО , як Ze-кодло
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03.06.2022 13:45 Відповісти
але дуже хворобливий... бо така надмірна вага (ожиріння) - це цукровий діабет, забиті судини, жирова печінка, нещасні нирки і жовчний (з піском і камінням), а також варікоз тому подібне...
розумово він адекватний...але лікуватися треба уважно і терміново...
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03.06.2022 13:53 Відповісти
Нет разницы в сортах говна. Колыван такой же патриот и защитник Украины как и зеледент.
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03.06.2022 15:14 Відповісти
Побриться человеку некогда, но на покушать явно времени хватает)
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03.06.2022 13:49 Відповісти
это точно ...ну и рожа у него противная
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03.06.2022 15:07 Відповісти
Та не дасть він Мардер нам. Дасть його грекам, а нам БМП-1. Що то що то мотлох, але на БМП-1 хоч не треба навчатися і запчастини є. Ну а танки він дасть лише тоді, коли їх дадуть американці. Він так і казав. Мудак лисий.
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03.06.2022 13:42 Відповісти
Та там леопарди перші. Зараз це танком важко назвати.
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03.06.2022 13:46 Відповісти
проти Т-62 Лепардик-1 сто очков впєред дасть

а якщо серьозно, то в останній модифікації цілком боєзнатна машина
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03.06.2022 13:51 Відповісти
Леопарды первыми получит Польша. Они нам уже кучу Т72 прислали, в замен им обещали оружие посовременнее. А Мародёры уходят грекам вместо того старья, что посылают нам - БМП1 древних годов.
Европа перевооружения за наш счёт.
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03.06.2022 14:51 Відповісти
може вже досить цього цирку?
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03.06.2022 13:43 Відповісти
Тю, а хіба не заради цирку у 2019 році обрали клоунів

А ми - попереджали.

ДумайТЕ!
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03.06.2022 13:46 Відповісти
Так, вибрали клоуна, а бажають, щоб він був політичним діячем. Візьміть свої ракети, САУ "Богдана", проекти яких заморозили у 2019 році і все витратили на дороги.
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03.06.2022 14:05 Відповісти
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03.06.2022 13:43 Відповісти
Та вже ж прибула
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03.06.2022 13:48 Відповісти
Мудрий нарід вибрав гавнокомандувача великого Зе і бабу Беню в подарунок. Будемо воювати асфальтом.
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03.06.2022 13:46 Відповісти
З окопу воюєш чи з дивану?
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03.06.2022 13:58 Відповісти
а це шоб ви бидляки не забували чого по підвалах сидите,ви ж в голову тільки жрете,а тепер навчились про дивани ************
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03.06.2022 21:31 Відповісти
Вибрав мудрий наріт собі вирок. І навіть під час війнни оті 72 % хочпоржавших , так і не зрозуміли що вони в кишені ігорявалєріча. Горбатого ......
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03.06.2022 14:17 Відповісти
Теперь может и даст...это ж не фотки ,а страх какой то -такое впечатление,что тот стефанчук уже пять таких шольцев сожрал только что
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03.06.2022 13:48 Відповісти
Шольц, глянь на його слугівську пузяку і дай БТРи, а то Стефанчук тебе з'їсть!
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03.06.2022 13:49 Відповісти
он в не один не влезет что есть в бундесвере
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03.06.2022 14:13 Відповісти
ще один закликатєль
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03.06.2022 13:49 Відповісти
А Цензор сьогодні писав, що Порошенко теж закликає надати зброю. Чи Петя-"це другоє' ?
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03.06.2022 14:19 Відповісти
Порошенко до війни вимагав ВР і Стефанчука особисто преразподілити бюджет на користь армії, а його стефанчуки та інші тільки оббріхували та висміювали!
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03.06.2022 14:32 Відповісти
Стефанчук: "нам необходимо современное вооружение". Так что ВРУ сделала за последние 3 года в этом направлении? Хотя по чесноку, этот вопрос надо задавать ВСЕМ созывам этого сказочного органа нашей недовласти
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03.06.2022 13:49 Відповісти
Как что? Бюджет пилила, и бабло крала. Не вся ВР конечно, но ЗЕлёные в этом особо отметились.
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03.06.2022 13:53 Відповісти
Шольц заверил Стефанчука, он, Шольц, передаст. Впрочем и Стефанчук передаст. Он передаст, как и все ЗЕленые.
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03.06.2022 13:51 Відповісти
І тут Шольц раптом заговорив українською: «Шо, шо, я вас дуже погано чую…, з Україною завжди зв'язок поганий! Передзвоніть мені пізніше.»
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03.06.2022 13:55 Відповісти
не стыдно просить тем кто просрал военные программы страны
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03.06.2022 13:55 Відповісти
Як на мене,то ці дєятєлі один одного варті...
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03.06.2022 13:56 Відповісти
Галина Штельмах

21 ч. ·

Текст не мій і російською, але цікавий до неможливості, - Алла Комарова

Давайте я вам лучше расскажу про Германию. Тут я смотрю в Украине все ломают голову: почему Шольц так странно себя ведет? Вроде у него есть полная поддержка бундестага, огромное сочувствие и солидарность с Украиной немецкого народа, пресса настаивает на массированных поставках тяжелого вооружения украинской армии. То есть у него полный карт-бланш. А он тянет резину. Его объяснения уже ничего кроме смеха не вызывают. И вообще (особенно из Украины) ситуация выглядит дико.

Но здесь, в Германии, пресса, в целом уже объяснила, почему он так странно и, я бы даже сказал, самоубийственно себя ведет.

Сейчас попытаюсь кратко изложить в чем суть дела. Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.

Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.

Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.

Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.

В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.

Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.

А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.

Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.

Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит.

Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...

Короче у нас тут весело и мы смотрим с оптимизмом на перспективы поставок тяжелого вооружения в Украину.

© Альфред Кох
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03.06.2022 13:57 Відповісти
Недавайте , бо воно їх проковтне!
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03.06.2022 13:58 Відповісти
Под асфальтом искать не пробовал?
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03.06.2022 14:04 Відповісти
Вони ще не віддали те що обіцяли Польщі, Чехії, в обмін на техніку Україні.
Словенії теж. І Греція на черзі
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03.06.2022 14:11 Відповісти
стукните жиртреста по морде мардер бмп а не бтр
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03.06.2022 14:12 Відповісти
А DW пише ось що : "Україна потребує ********* озброєння і закликає Берлін не зволікати з постачанням танків Leopard і бойових машин піхоти Marder, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час візиту до Німеччини, який розпочався 2 червня і триває в п'ятницю. Звичайно, нам перш за все потрібна ******* зброя. Ми можемо боротися та оборонятися і старою зброєю зі старих запасів, але нова зброя - ефективніша. Саме тому ми очікуємо як Marder, так і Leopard", - сказав він після зустрічі з депутатами Бундестагу." Але ж сєкта антизелених все одно знайде прой.би зелених, навіть якщо журналісти неправильно передрукували ))
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03.06.2022 14:31 Відповісти
Петруха Столыпин в далееком в 1909 году...дабы угодить Кайзеру Вильгельму обещал накормить братана украинским хлебом...Петруха был родом из Дрездена...
По иронии судьбы Петруху застрелили в Киеве...труп этого негодяя сегодня лежит в Киево-Печерской Лавре...можно продать или выменять...
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03.06.2022 14:19 Відповісти
Та нету у Шольца никакого оружия. Германская армия - это фейк, такой же, как и российская армия вторая в мире.
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03.06.2022 14:23 Відповісти
Зброя у Німеччині -на складах виробників...

торгують зі всім світом..

але..Була відома "миролюбна політика Меркель ...

В спорах вокруг экспорта вооружений германская оборонная промышленность пригрозила федеральному правительству перенести производство за границу. "Либо мы будем продолжать сокращать производство и вместе с ним - рабочие места, либо уйдем за границу", - заявил в субботу, 20 сентября,2014, в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung председатель правления концерна Rheinmetall, глава союза оборонной промышленности в Германии Армин Паппергер (Armin Papperger). По его словам, все крупнейшие предприятия отрасли размышляют о том, смогут ли они впредь оставаться в ФРГ. "Если моя страна ничего у меня не покупает и одновременно говорит, что я не имею права экспортировать, то так мне долго не продержаться", - сказал предприниматель.

Ранее министр экономики Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) ввел жесткие ограничения на экспорт вооружений, отмечает агентство Reuters. Он обосновал принятое решение напряженной ситуацией на Ближнем Востоке и конфликтом на Украине. В то же время на недавней встрече с представителями оборонной промышленности министр пообещал оказать поддержку. В частности, планируется выдавать разрешения на экспорт продукции, используемой главным образом в невоенных целях, а также запасных частей.
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03.06.2022 15:04 Відповісти
ВСУ и от устаревшей Бундесверовской техники не откажется,не то сейчас время,что-бы оружием перебирать..Только канцлер и ее почему-то прижимает
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03.06.2022 14:25 Відповісти
Закликав надсуттєво.... Де результати???
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03.06.2022 14:30 Відповісти
У Шольца треба запитати. Україна його не може примусити.
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03.06.2022 14:39 Відповісти
Шольц лучше бы ничего не обещал. Передать Греции современные машины , а нам после греков бмп1, которым по 30-40 лет. Это выглядит как передача использованных презервативов. Представляете эту технику после греков?
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03.06.2022 14:53 Відповісти
а знову " путінська шобла " "розганяє думку" ,що надані БМП -1 -гівно...

хоча греки не скаржились, і вони були модернізовані вже ФРН після розпаду СССР...
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03.06.2022 14:58 Відповісти
це мардер ******* бмп?серьозно?)))
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03.06.2022 21:35 Відповісти
Ми також можемо битися старою зброєю зі старих запасів ...

"старі запаси " зброї України

а)у більшості вичерпано ,вичерпуються запаси і колишніх країн "варшавського договору"..

б) частково знищено у часи Порошенко(склади ***********-важко сказати -диверсанти,чи щоб списати недостачу...).

в) частково робомблені російськими ракетами ((
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03.06.2022 14:56 Відповісти
Він також привітав заяви німецького канцлера про постачання Україні важкого озброєння, але наголосив, що вони мають бути прискорені.

Обіцянки Шольца "з листопада " необхідно конкретизувати запитанням -ЯКОГО РОКУ ?
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03.06.2022 15:00 Відповісти
Чем "Мардер" лучше БМП 1,2 : более мощное бронирование , более мощньій двигатель , плюс немецкое качество . Не может плавать , зато в бою обеспечивает защиту єкипажа и десанта в разьі єффективнее . То , что нужно для наших мотострелков !
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03.06.2022 15:06 Відповісти
"...але лікуватися треба уважно і терміново" (С) - Стефантчук, Смешко, Чубаров
- Жерты меньше надоть, - подумала Демусика (возражение)
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03.06.2022 15:37 Відповісти
Чомусь до 24.02.2022 р.-"Вам треба було-шашлики без паніки"
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03.06.2022 16:05 Відповісти
Чуеш, свиня, а де "Оплоти"? Вони мали поступати у ЗСУ з 2020 року, після завершення контракту з Таіландом.
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03.06.2022 23:03 Відповісти
 
 