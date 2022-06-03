Стефанчук закликав Шольца дати Україні БТР Marder і танки Leopard: "Нам потрібна сучасна зброя"
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Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук у п’ятницю зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Берліні та закликав його збільшити військову підтримку Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Під час зустрічі Стефанчук закликав Шольца надати Україні сучасну німецьку зброю для стримування російської агресії.
"Звісно, нам передусім потрібна сучасна зброя. Ми також можемо битися старою зброєю зі старих запасів, але нова зброя більш ефективна. Тож ми очікуємо і (бронетранспортери) Marder, і (танки) Leopard", - сказав Стефанчук.
Він також привітав заяви німецького канцлера про постачання Україні важкого озброєння, але наголосив, що вони мають бути прискорені.
"Щодня в Україні гинуть 100 людей і 500 зазнають поранень. Тож було б добре, якби час… між ухваленням рішення і реальним постачанням зброї був максимально скорочений", - наголосив спікер ВР.
У межах візиту до Берліна голова Верховної Ради також має зустрітися з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Будь ласка, зачекайте...
Але хочу зауважити , що Стефантчук з них - найбільш адекватний
При наймі не саботував самміт НАТО , як Ze-кодло
розумово він адекватний...але лікуватися треба уважно і терміново...
а якщо серьозно, то в останній модифікації цілком боєзнатна машина
Европа перевооружения за наш счёт.
А ми - попереджали.
ДумайТЕ!
21 ч. ·
Текст не мій і російською, але цікавий до неможливості, - Алла Комарова
Давайте я вам лучше расскажу про Германию. Тут я смотрю в Украине все ломают голову: почему Шольц так странно себя ведет? Вроде у него есть полная поддержка бундестага, огромное сочувствие и солидарность с Украиной немецкого народа, пресса настаивает на массированных поставках тяжелого вооружения украинской армии. То есть у него полный карт-бланш. А он тянет резину. Его объяснения уже ничего кроме смеха не вызывают. И вообще (особенно из Украины) ситуация выглядит дико.
Но здесь, в Германии, пресса, в целом уже объяснила, почему он так странно и, я бы даже сказал, самоубийственно себя ведет.
Сейчас попытаюсь кратко изложить в чем суть дела. Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.
Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.
Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.
Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.
В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.
Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.
А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.
Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.
Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит.
Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...
Короче у нас тут весело и мы смотрим с оптимизмом на перспективы поставок тяжелого вооружения в Украину.
© Альфред Кох
Словенії теж. І Греція на черзі
По иронии судьбы Петруху застрелили в Киеве...труп этого негодяя сегодня лежит в Киево-Печерской Лавре...можно продать или выменять...
торгують зі всім світом..
але..Була відома "миролюбна політика Меркель ...
В спорах вокруг экспорта вооружений германская оборонная промышленность пригрозила федеральному правительству перенести производство за границу. "Либо мы будем продолжать сокращать производство и вместе с ним - рабочие места, либо уйдем за границу", - заявил в субботу, 20 сентября,2014, в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung председатель правления концерна Rheinmetall, глава союза оборонной промышленности в Германии Армин Паппергер (Armin Papperger). По его словам, все крупнейшие предприятия отрасли размышляют о том, смогут ли они впредь оставаться в ФРГ. "Если моя страна ничего у меня не покупает и одновременно говорит, что я не имею права экспортировать, то так мне долго не продержаться", - сказал предприниматель.
Ранее министр экономики Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) ввел жесткие ограничения на экспорт вооружений, отмечает агентство Reuters. Он обосновал принятое решение напряженной ситуацией на Ближнем Востоке и конфликтом на Украине. В то же время на недавней встрече с представителями оборонной промышленности министр пообещал оказать поддержку. В частности, планируется выдавать разрешения на экспорт продукции, используемой главным образом в невоенных целях, а также запасных частей.
хоча греки не скаржились, і вони були модернізовані вже ФРН після розпаду СССР...
"старі запаси " зброї України
а)у більшості вичерпано ,вичерпуються запаси і колишніх країн "варшавського договору"..
б) частково знищено у часи Порошенко(склади ***********-важко сказати -диверсанти,чи щоб списати недостачу...).
в) частково робомблені російськими ракетами ((
Обіцянки Шольца "з листопада " необхідно конкретизувати запитанням -ЯКОГО РОКУ ?
- Жерты меньше надоть, - подумала Демусика (возражение)