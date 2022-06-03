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Це Росія розв'язала війну, не варто фокусуватись на відповіді України, - посол США Брінк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

брінк

Росія у насильницький спосіб змінила кордони України, тож основна увага має бути зосереджена на цьому, а не на відповіді України на дії загарбників.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я щоразу повертаюся до того, що це Росія атакувала Україну, тому питання не в тому, що Україна робить у відповідь на цю атаку. Ми мусимо сфокусуватися на тому, що це атака Росії проти суверенної держави, а проблема, з якою ми маємо справу зараз, - це насильницька зміна кордонів. Тому основне питання для мене не в тому, що робить Україна, а в тому, що робить Росія, і за цим стежить увесь світ", - зазначила дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступна допомога Україні визначатиметься з урахуванням ситуації на полі бою, - посол США

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+55
Правильный подход.
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03.06.2022 14:20
+35
З кожною заявою пані Брінк подобається все більше і більше
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03.06.2022 14:22
+30
Хороша, а головне правильна тьотя
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03.06.2022 14:20
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Правильный подход.
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03.06.2022 14:20 Відповісти
Пані Бріджит, як нам Вас не вистачало. Дякуємо Вам і американському народу за допомогу.
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03.06.2022 17:52 Відповісти
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03.06.2022 21:03 Відповісти
Хороша, а головне правильна тьотя
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03.06.2022 14:20 Відповісти
І красива...
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03.06.2022 15:14 Відповісти
Спільними зусиллями знищимо московську орду!!!)))
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03.06.2022 14:22 Відповісти
почуйте всі !Україна має право захищатись,а не ставати у позу з камасутри.
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03.06.2022 14:22 Відповісти
З кожною заявою пані Брінк подобається все більше і більше
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03.06.2022 14:22 Відповісти
Стала известна реакция МИДа оркостана на эту новость.
В связи с внезапно образовавшимся дефицитом прокладок спикерша МИДа, широко известная в узких кругах под позывным Манька-Аблигация, была вынуждена выражать озабоченность по этому поводу с широко расставленными ногами, чтобы не замочить последнюю оставшуюся пару туфель.
Руководитель ведомства Сергей "конь педальный" Лавров не смог посетить брифинг в связи с возникшей паникой на мировых рынках овса и других фуражных культур.
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03.06.2022 15:16 Відповісти
Красиво сказал! И что-то это мне напоминает...
Аааа, так это ж я написал не так давно!
Польщён, польщён.
Но ссылочку на меня можно было бы и обозначить, мы, авторы, очень тщеславные)
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03.06.2022 23:51 Відповісти
Чудовий посол!
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03.06.2022 14:24 Відповісти
Важко не погодитсь з цією шановною пані.
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03.06.2022 14:25 Відповісти
Поки нарасєє не запалає їхня ізба, толку не буде.
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03.06.2022 14:25 Відповісти
Як і нашої перемоги не буде .
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03.06.2022 15:44 Відповісти
ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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03.06.2022 14:26 Відповісти
Да все американцы прекрасно понимают, куда будут лететь бововна, предоставляемая Украине союзниками. Уверен, их это целиком и полностью устраивает. Просто делают вид для камер, мол не надо, не стреляйте по хрюсиюшке, там же, вероятно, есть люди.
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03.06.2022 14:26 Відповісти
Думаю это обращение к тем лицемерным ублюдкам на западе, которых рашка никуда не допускает, в отличии от Украины, и поэтому они предпочитают только за Украиной с лупой следить и морали читать, типа "Ай-яй-яй, на бедненького российского пленного солдатика голос повысили, из-за этого он получил стресс и после обмена набрал лишний вес" и тд. В то время как русня реально пытает и издевается над пленными без лишних глаз.
Мерзкая и подлая практика, которая создает впечатление, что Украина вся такая плохая, и то не так, и тут нарушение, а рашка хорошая, ведь о ней ничего не говорят и не пишут.
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03.06.2022 15:46 Відповісти
Ще не встигла освоїтись на новому місці роботи, але вже починає мені подобатись!

Мур-мур!
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03.06.2022 14:27 Відповісти
Це нашим керівникам потрібні роки і другий термін щоб освоїтись на новому місці. США призначають людей з незаперечним досвідом та явно не за принципом належності до 95 кв.
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03.06.2022 15:33 Відповісти
Старт отличный ! Это основной принцип и не надо входить в споры с рашистами и их нукерами о том, что там и как Украина уничтожает. Касается и РСЗО всех видов.
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03.06.2022 14:35 Відповісти
Пані посол, відкривайте нарешті візовий відділ.
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03.06.2022 14:36 Відповісти
Тільки но зброю поставили а ти вже тікати зібрався?
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03.06.2022 14:40 Відповісти
Тобто ракетами далеко стріляти офіційно не можна, але рішення по факту буде приймати Україна. Та й добре.
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03.06.2022 14:37 Відповісти
подоляки з агрохіміями і "зе" згодні на границях.України,котрі були до 24 лютого-це їхня перемога над суверенною територією України .
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03.06.2022 14:39 Відповісти
Вже бачу, що вона відкорегувала свою позицію порівняно з тим, що заявляла одразу після приїзду, штибу "кожен пакет допомоги США буде упорядковуватись, ************** від ситуації на полі бою і від розмов з українцями стосовно того, чого вони потребують" А тому остання фраза цієї інфи (їїї цитата) - мене трошки заспокоїла... Касапія має бути розвалена вщент!
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03.06.2022 14:51 Відповісти
Походу ей Украина понравилась.
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03.06.2022 15:33 Відповісти
Як відвідає концерт 95к ще більше вподобає
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03.06.2022 15:37 Відповісти
Як що війна не перекинеться на територію Росії - ніякої нашої перемоги не буде . А будуть постійно гинути мирні мешканці - як це зараз відбувається на Сумщині та Чернігівщині .
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03.06.2022 15:48 Відповісти
А они не переброситься. Никто москву штурмовать не будет.
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03.06.2022 21:01 Відповісти
Наше діло - вигнати "братських" сусідів за парєбрік.
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03.06.2022 16:57 Відповісти
Добре сформульовано.
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03.06.2022 17:22 Відповісти
Правильная позиция по этому вопросу.
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03.06.2022 20:31 Відповісти
А кто фокусируется? Банковая 100%
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03.06.2022 20:36 Відповісти
Хорошо сформулировано.
А вообще, давно известно, что ступая на порог дома, в который тебя не приглашали, ты отказываешься от всех прав, включая права на жизнь, защиту и самозащиту, и полностью отдаёшься во власть хозяина дома.
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03.06.2022 23:54 Відповісти
 
 