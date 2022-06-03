Це Росія розв'язала війну, не варто фокусуватись на відповіді України, - посол США Брінк

Росія у насильницький спосіб змінила кордони України, тож основна увага має бути зосереджена на цьому, а не на відповіді України на дії загарбників.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я щоразу повертаюся до того, що це Росія атакувала Україну, тому питання не в тому, що Україна робить у відповідь на цю атаку. Ми мусимо сфокусуватися на тому, що це атака Росії проти суверенної держави, а проблема, з якою ми маємо справу зараз, - це насильницька зміна кордонів. Тому основне питання для мене не в тому, що робить Україна, а в тому, що робить Росія, і за цим стежить увесь світ", - зазначила дипломат.

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