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Це Росія розв'язала війну, не варто фокусуватись на відповіді України, - посол США Брінк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія у насильницький спосіб змінила кордони України, тож основна увага має бути зосереджена на цьому, а не на відповіді України на дії загарбників.
Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я щоразу повертаюся до того, що це Росія атакувала Україну, тому питання не в тому, що Україна робить у відповідь на цю атаку. Ми мусимо сфокусуватися на тому, що це атака Росії проти суверенної держави, а проблема, з якою ми маємо справу зараз, - це насильницька зміна кордонів. Тому основне питання для мене не в тому, що робить Україна, а в тому, що робить Росія, і за цим стежить увесь світ", - зазначила дипломат.
Топ коментарі
+55 Михаил Дужик 7acbc3a9
показати весь коментар03.06.2022 14:20
+35 Mykola Trofimenko
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+30 Владимир Киндрат
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Аааа, так это ж я написал не так давно!
Польщён, польщён.
Но ссылочку на меня можно было бы и обозначить, мы, авторы, очень тщеславные)
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Мерзкая и подлая практика, которая создает впечатление, что Украина вся такая плохая, и то не так, и тут нарушение, а рашка хорошая, ведь о ней ничего не говорят и не пишут.
Мур-мур!
А вообще, давно известно, что ступая на порог дома, в который тебя не приглашали, ты отказываешься от всех прав, включая права на жизнь, защиту и самозащиту, и полностью отдаёшься во власть хозяина дома.