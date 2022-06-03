Фінляндію і Швецію не приймуть до НАТО на червневому саміті Альянсу, - МЗС Польщі
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НАТО не зможе прийняти Фінляндію та Швецію до складу Альянсу на майбутньому саміті в червні.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Коли йдеться про прийом до НАТО нових членів, це набагато більш довгостроковий процес. Це не так швидко і не так просто. Це займе мінімум кілька місяців", - уточнив він.
При цьому представник МЗС Польщі вважає, що Туреччина не зможе заблокувати членство Фінляндії та Швеції. На його думку, Анкара висуне умови, тому НАТО продовжує вести переговори.
Нагадаємо, у травні Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Вони сподівалися, що це буде швидкий процес, але Туреччина, давній член Альянсу, виступила проти членства Швеції і Фінляндії на тій підставі, що вони підтримують групи, яких вона вважає терористами.
У зв'язку з цим, НАТО скликає зустріч дипломатів Туреччини, Швеції та Фінляндії.
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То ж я не розумію, до чого це стьоб в бік НАТО?
Чому цього в НАТО не хочуть зрозуміти. Ну це ж не складно.
Если причина в том, что там есть организации которые не нравятся эрдогану, легализуйте их в других странах. И задайте вопрос?
Вы выходите из НАТО!