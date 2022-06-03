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Новини За кордоном
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НАТО (5132) Польща (5156) Фінляндія (764) членство в НАТО (1407) Швеція (650)

Фінляндію і Швецію не приймуть до НАТО на червневому саміті Альянсу, - МЗС Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато

НАТО не зможе прийняти Фінляндію та Швецію до складу Альянсу на майбутньому саміті в червні.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Коли йдеться про прийом до НАТО нових членів, це набагато більш довгостроковий процес. Це не так швидко і не так просто. Це займе мінімум кілька місяців", - уточнив він.

При цьому представник МЗС Польщі вважає, що Туреччина не зможе заблокувати членство Фінляндії та Швеції. На його думку, Анкара висуне умови, тому НАТО продовжує вести переговори.

Нагадаємо, у травні Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Вони сподівалися, що це буде швидкий процес, але Туреччина, давній член Альянсу, виступила проти членства Швеції і Фінляндії на тій підставі, що вони підтримують групи, яких вона вважає терористами.

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У зв'язку з цим, НАТО скликає зустріч дипломатів Туреччини, Швеції та Фінляндії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
турки чимось страдають
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03.06.2022 14:22
+12
Для нас срані угорці, для Фінляндії і Швеції - срані турки.
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03.06.2022 14:23
+4
********* мочитись ...
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03.06.2022 14:52
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Ната ***** забоялась?
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03.06.2022 14:20 Відповісти
турки чимось страдають
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03.06.2022 14:22 Відповісти
Турки вирішили щось виторгувати..
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03.06.2022 15:06 Відповісти
Турки "страдають" муйнею: вони так само окупували шмат Кіпру, як кацапстан -- наш крим, тому й не в ЄС досі...
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03.06.2022 16:09 Відповісти
В НАТО рішення приймаються одноголосно. Як і на Радбезі ООН.

То ж я не розумію, до чого це стьоб в бік НАТО?
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03.06.2022 14:52 Відповісти
Для нас срані угорці, для Фінляндії і Швеції - срані турки.
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03.06.2022 14:23 Відповісти
сейчас кремлевские сатанисты крылья расправят и начнут мочить Украину с большим пристрастиям так припишут себе победу над НАТОй
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03.06.2022 14:25 Відповісти
********* мочитись ...
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03.06.2022 14:52 Відповісти
Нато,як завжди, в своєму репертуарі...
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03.06.2022 14:28 Відповісти
Для чого був цей тупий коментар?!
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03.06.2022 15:41 Відповісти
Европа не смогла ? Не захотела. Что говорить об Украине.
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03.06.2022 14:43 Відповісти
говори как тебе сидится на бутылке, чучелко лишнехромосомное
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03.06.2022 16:13 Відповісти
От не любили запорізькі козаки турків. Тепер розумію чому.
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03.06.2022 15:05 Відповісти
Ніякої зради. Їм одразу сказали, що приймуть до кінця цього року. Ніхто в червні і не збирався.
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03.06.2022 15:33 Відповісти
Ви краще виключіть зі свого складу Угорщину і починайте нарешті працювати, а то ви ще скоріше розвалитесь чим россія.
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03.06.2022 16:03 Відповісти
Турки молодцы не прогнулись. Фины и шведы пусть встают в очередь, за Украиной.
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03.06.2022 16:09 Відповісти
нет никаких "турки молодцы"! там диктатура Эрдогана
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03.06.2022 16:14 Відповісти
Туреччина врятувала свій туристичний сезон. От закінчиться сезон, турки зберуть грошики (останні?) з рашкованів, тоді і можна буде зняти всі питання про вступ Фінляндії і Швеції до НАТО. Всі будуть задоволені.
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04.06.2022 00:30 Відповісти
Чим довше будуть тягнути, тим збільшується ймовірність того, що кацапи можуть нак....ти у тих країнах. І тоді їх не приймуть , бо буде заморожений конфлікт у них.
Чому цього в НАТО не хочуть зрозуміти. Ну це ж не складно.
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03.06.2022 16:19 Відповісти
Тим країнам гарантована безпека від США до вступу в нато
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03.06.2022 17:22 Відповісти
Ось наглядний приклад,коли в союзі багато членів і недосконалий статут. Кожен знаходить якусь причину і починає морочити всім голову.І ніхто нічого не може з цим зробити.Потрібне термінове рішення-а його нема.І для чого тоді такий союз потрібен? На Україну вчергове якесь ***** нападе,а ми будемо чекати поки якийсь "орбан" свою згоду на захист дасть? Краще вже утворити нове об'єднання з перевіреними друзями.
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03.06.2022 17:06 Відповісти
Вообще проблем не вижу причин, не принимать в НАТО Швецию и Финляндию.
Если причина в том, что там есть организации которые не нравятся эрдогану, легализуйте их в других странах. И задайте вопрос?
Вы выходите из НАТО!
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03.06.2022 18:58 Відповісти
 
 