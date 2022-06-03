Лукашенко хоче мати при кожній сільраді "народне ополчення": Їх буде небагато. Може, 50 людей
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Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, пропонує, щоб створюване ним "народне ополчення" складалося з груп приблизно із 50 осіб при кожній сільраді.
Про це повідомляє білоруське державне інформагентство "Белта", інформує Цензор.НЕТ.
Лукашенко вважає, що особи, які будуть входити у "народне ополчення", повинні володіти основною зброєю. Він підкреслив, що "справжній чоловік повинен вміти за необхідності захистити свою сім’ю".
"І я подумав, що нам про всяк випадок треба при кожній сільській раді мати ось це народне ополчення, групу людей. Їх буде небагато. Може, 50 людей. Але вони теж повинні мати свою зброю десь на складі. Ми їх кличемо на навчання – вони візьмуть свої автомати (переважно автомат, гранатомет, пістолет), щоб могли захистити свій дім", - зазначив білоруський диктатор.
Будь ласка, зачекайте...
Бульбаші - козли. Тещу задовбали ТЛФ дзвінками, не повірите, по м.Луцьку 214.02.22 р. били не кацапи з території РБ, а кляті ОМЕРИКАНЦІ 6 флоту США. І Це на повному сер"йозі. Тьху гниди.
дебіли просто, нє?
Тут тещу і порвало. Весела бабулька видала на чистій білоруській мові кучу матюків. У бомбосховищи усі притихли. Потім ржали, що ті коняки..
Отакі вони ... Доречі, йго сина мєнта побили сильно. Нога та руця зламані.
Тещин вердікт - "не хочн на Волині здохнути".
Это все? Я рассчитывал на что-то более безумное от папаши. Что-то он сдуваться начал.
Питання тільки кого і від кого обороняти.
Ходять чутки, що пуйло жме його вводити війська, а він крутиться.
Якщо рашка луку придавить - знайдуться(або москалі знайдуть) генерали, які поведуть війська в Україну.
Це не значить, що кривавий диктатор хорошим став, але .... мутновата історія.
Все можливо.
Обох повісить на подвійному фонарному стовпі!
Хором!
А решение принял правильное
А у нас год бегали с теробороной /а воз. был и ныне там /
Этим делом должны были заняться специалисты военкоматы
А то от призыва до призыва протирают штаны
І у нас є алкаші ...
Питання - хто вони по національності ... і скільки їх %
ТТупость!