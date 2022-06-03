Лукашенко хоче мати при кожній сільраді "народне ополчення": Їх буде небагато. Може, 50 людей

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, пропонує, щоб створюване ним "народне ополчення" складалося з груп приблизно із 50 осіб при кожній сільраді.

Про це повідомляє білоруське державне інформагентство "Белта", інформує Цензор.НЕТ.

Лукашенко вважає, що особи, які будуть входити у "народне ополчення", повинні володіти основною зброєю. Він підкреслив, що "справжній чоловік повинен вміти за необхідності захистити свою сім’ю".

"І я подумав, що нам про всяк випадок треба при кожній сільській раді мати ось це народне ополчення, групу людей. Їх буде небагато. Може, 50 людей. Але вони теж повинні мати свою зброю десь на складі. Ми їх кличемо на навчання – вони візьмуть свої автомати (переважно автомат, гранатомет, пістолет), щоб могли захистити свій дім", - зазначив білоруський диктатор.

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