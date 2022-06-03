УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14428 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 456 31
Білорусь (5968) війна (56406) Лукашенко (2309) ополчення (9)

Лукашенко хоче мати при кожній сільраді "народне ополчення": Їх буде небагато. Може, 50 людей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, пропонує, щоб створюване ним "народне ополчення" складалося з груп приблизно із 50 осіб при кожній сільраді.

Про це повідомляє білоруське державне інформагентство "Белта", інформує Цензор.НЕТ.

Лукашенко вважає, що особи, які будуть входити у "народне ополчення", повинні володіти основною зброєю. Він підкреслив, що "справжній чоловік повинен вміти за необхідності захистити свою сім’ю".

"І я подумав, що нам про всяк випадок треба при кожній сільській раді мати ось це народне ополчення, групу людей. Їх буде небагато. Може, 50 людей. Але вони теж повинні мати свою зброю десь на складі. Ми їх кличемо на навчання – вони візьмуть свої автомати (переважно автомат, гранатомет, пістолет), щоб могли захистити свій дім", - зазначив білоруський диктатор.

Читайте також: Білорусь перекидає військову техніку до кордону з Україною. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Ніт. Намагатимуться на Волинь за шмотками поїхати.
Бульбаші - козли. Тещу задовбали ТЛФ дзвінками, не повірите, по м.Луцьку 214.02.22 р. били не кацапи з території РБ, а кляті ОМЕРИКАНЦІ 6 флоту США. І Це на повному сер"йозі. Тьху гниди.
показати весь коментар
03.06.2022 15:12
+9
Смотри что Лука чтобы они тебя самого не удавили мразь ты
показати весь коментар
03.06.2022 15:09
+7
Картофельное ополчение.
показати весь коментар
03.06.2022 15:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Полицаи?
показати весь коментар
03.06.2022 15:07 Відповісти
Ніт. Намагатимуться на Волинь за шмотками поїхати.
Бульбаші - козли. Тещу задовбали ТЛФ дзвінками, не повірите, по м.Луцьку 214.02.22 р. били не кацапи з території РБ, а кляті ОМЕРИКАНЦІ 6 флоту США. І Це на повному сер"йозі. Тьху гниди.
показати весь коментар
03.06.2022 15:12 Відповісти
реально не віриться, що якесь таким може марити
дебіли просто, нє?
показати весь коментар
03.06.2022 15:40 Відповісти
Двоюрідний брат. 9-го березня, теща сиділа у бомбосховищі, а то падло дзвонило і казало дослівно " смотри, что б твой зять и внук не пошли воевать, вдруг с моим сіном встретятся".
Тут тещу і порвало. Весела бабулька видала на чистій білоруській мові кучу матюків. У бомбосховищи усі притихли. Потім ржали, що ті коняки..
Отакі вони ... Доречі, йго сина мєнта побили сильно. Нога та руця зламані.
Тещин вердікт - "не хочн на Волині здохнути".
показати весь коментар
03.06.2022 15:58 Відповісти
Картофельное ополчение.
показати весь коментар
03.06.2022 15:08 Відповісти
Смотри что Лука чтобы они тебя самого не удавили мразь ты
показати весь коментар
03.06.2022 15:09 Відповісти
А вдруг своё оружие против Бульбофюрера направят?.. Тут у усатого таракана жёсткая дилемма: и свой пипл может на помоечку вынести и бункерный поджимает со своими неадекватными "брасткими" объятиями. Приходится крутится, как впрочем и все последние 28 лет
показати весь коментар
03.06.2022 15:09 Відповісти
Свое оружие находится не на складе, а дома.
Это все? Я рассчитывал на что-то более безумное от папаши. Что-то он сдуваться начал.
показати весь коментар
03.06.2022 15:10 Відповісти
Потешная "армия".
показати весь коментар
03.06.2022 15:12 Відповісти
Хоче зробити територіальну оборону.
Питання тільки кого і від кого обороняти.
Ходять чутки, що пуйло жме його вводити війська, а він крутиться.
Якщо рашка луку придавить - знайдуться(або москалі знайдуть) генерали, які поведуть війська в Україну.
Це не значить, що кривавий диктатор хорошим став, але .... мутновата історія.
Все можливо.
показати весь коментар
03.06.2022 15:14 Відповісти
Так ябаЦЬка хоче від кацапів захищати будинки, чи від кого?
показати весь коментар
03.06.2022 15:17 Відповісти
ето ОНІ. шатают бялорусь
показати весь коментар
03.06.2022 15:20 Відповісти
Здається, що від кацапів.
показати весь коментар
04.06.2022 00:44 Відповісти
Пусть раздаст им автоматы,а там подойдет белорусский полк ВСУ и все капец Картфельному батьке.
показати весь коментар
03.06.2022 15:19 Відповісти
Дубинки и щиты, само собой разумеется.
показати весь коментар
03.06.2022 15:20 Відповісти
Лукашисты каратели, картопляний фольксштурм
показати весь коментар
03.06.2022 15:21 Відповісти
лукашило поротя.
показати весь коментар
03.06.2022 15:21 Відповісти
а хватит ли у тебя кгбєшников на "ополченіє" ?
показати весь коментар
03.06.2022 15:33 Відповісти
Лукаш, они ж тебя и завалят, после того, как твой придворный ОМОН перебьют. Ну давай, попробуй...
показати весь коментар
03.06.2022 15:33 Відповісти
Гарна справа . Працюй
показати весь коментар
03.06.2022 15:39 Відповісти
Лукашенко такий же уйоб...к як і путін!
Обох повісить на подвійному фонарному стовпі!
Хором!
показати весь коментар
03.06.2022 15:48 Відповісти
Дурак не дурак ?
А решение принял правильное
А у нас год бегали с теробороной /а воз. был и ныне там /
Этим делом должны были заняться специалисты военкоматы
А то от призыва до призыва протирают штаны
показати весь коментар
03.06.2022 15:50 Відповісти
Лука боится прямого захвата власти русней, вот и импровизирует.
показати весь коментар
03.06.2022 15:53 Відповісти
Были бы мозги, ты бы покаялся, с Украиной против паРаши объединился, и Беларусь бы уберег от аннексии ******, и срок бы тебе в Гааге скостили за чистосердечное.
показати весь коментар
03.06.2022 16:53 Відповісти
усатый хочет что бы в случае отдельных оппозиционеров в деревнях, сразу же приходили вооруженные шестёрки, и заставляли батька любить.
показати весь коментар
03.06.2022 16:56 Відповісти
Ідіот... Там в селах самі алкаші як і в параші... Ополченіє 😁
показати весь коментар
03.06.2022 17:24 Відповісти
Бред - ти в Білорусії хоч колись був ?
І у нас є алкаші ...
Питання - хто вони по національності ... і скільки їх %
показати весь коментар
03.06.2022 18:16 Відповісти
А что мешает делать это, с помощью экономики?
ТТупость!
показати весь коментар
03.06.2022 18:53 Відповісти
та у больбофюрера мозока нет,он ясен фуй марионетка путлера,эт с его подачи эты фуйня придумана
показати весь коментар
03.06.2022 20:38 Відповісти
Колхозный панк ...круче путлера...хитрый и коварный тип...скачивает баблосы с Мавзолейной балалайни миллиардами доляров...но лавочка закроется...путлер призвал 65 летних пацанов...а это капздец рабZee...
показати весь коментар
03.06.2022 21:23 Відповісти
Так ми можемо допогти, в нас вже є досвід організації самооборони, давайте допоможемо організувати і озброїмо, а Бацька хай відпочиває.
показати весь коментар
03.06.2022 23:26 Відповісти
 
 