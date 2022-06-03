Більшість громадян країн Центрально-Східної Європи бачать Україну в ЄС і НАТО, - опитування. ІНФОГРАФІКА
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Більшість громадян шести з дев’яти країн Центрально-Східної Європи підтримують вступ України в ЄС і НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опитування аналітичного центру GLOBSEC із Братислави.
Понад половина населення восьми з дев’яти досліджуваних країн (Польща, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Румунія, Угорщина) вважають, що Україна - незалежна країна.
Проте в шести країнах (Латвія, Естонія, Словаччина, Румунія, Угорщина і Болгарія) понад 20% вважають, що Україна - "маріонетка Заходу". Лише в Болгарії менше половини (45%) називають Україну незалежною державою.
"Ця динаміка пояснюється сильнішим впливом Кремля у країнах, як-от Болгарія чи Словаччина, де значна частина населення навіть вважає, що Україна - частина Росії, й антизахідні наративи є більш чітко вираженими, як в Угорщині або Румунії", - зазначають дослідники.
Менш єдиною є позиція держав Центрально-Східної Європи щодо майбутнього членства України в ЄС і НАТО.
У Польщі, Литві, Чехії, Естонії, Латвії та Румунії більшість (від 51% в Румунії до майже 80% в Польщі) вважають, що Україна в майбутньому має стати членом Євросоюзу і/або Альянсу.
Натомість у Словаччині, Болгарії та Угорщині більшість виступають за збереження Україною нейтрального статусу.
"10% опитаних у Болгарії та Словаччині вважають, що Україна повинна залишитися у російській сфері впливу. В інших країнах Центрально-Східної Європи таку думку висловили 1-5% респондентів", - зазначається в дослідженні.
Крім того, згідно з новим опитуванням аналітичного центру GLOBSEC з Братислави, майже половина респондентів в Угорщині, Болгарії та Словаччині, як і раніше, не покладають основну відповідальність на Росію як на сторону, відповідальну за війну в Україні.
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І вистачає ж нахабства тварі
Es tiempo de probar un nuevo estilo de vida
UE / NATO 👍🏻
Війна, яку Путін розпочав проти України, може не завершитись миром навіть у тому випадку, якщо військові дії будуть зупинені. Путін намагатиметься знищити Україну ще й ще. Намагатиметься тероризувати нашу країну за допомогою ракетного обстрілу - принаймні до приєднання України до НАТО, яке нам ніхто сьогодні не обіцяє. Попереду - не лише перемога. Попереду - епоха випробувань.
Саме тому нам потрібна ******* зброя, яка дозволить захистити нашу територію. Ця зброя потрібна нам для того, щоб Путін навіть не намагався.
Ха, а я именно так и написал в соседней похожей статье. Потому надо им доносить периодически, что такое Украина. И организовать это должна Украина. (па)раша сколько бабла вкладывает в свои пропагандонские международные каналы новостей? У нас столько нет, но надо выделять, сколько возможно, потому что иначе нас будут держать на вытянутой руке и петь одинаковый бред, что "вы часть ЕС, но мы вас примем только лет через 10".