УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13485 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗа кордоном
3 177 10
опитування (1405) членство в ЄС (930)

Більшість громадян країн Центрально-Східної Європи бачать Україну в ЄС і НАТО, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Більшість громадян шести з дев’яти країн Центрально-Східної Європи підтримують вступ України в ЄС і НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опитування аналітичного центру GLOBSEC із Братислави.

Понад половина населення восьми з дев’яти досліджуваних країн (Польща, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Румунія, Угорщина) вважають, що Україна - незалежна країна.

Проте в шести країнах (Латвія, Естонія, Словаччина, Румунія, Угорщина і Болгарія) понад 20% вважають, що Україна - "маріонетка Заходу". Лише в Болгарії менше половини (45%) називають Україну незалежною державою.

Читайте також: 89% мешканців заходу й центру України хочуть вступу до ЄС, 74% - до НАТО, - опитування. ІНФОГРАФІКА

"Ця динаміка пояснюється сильнішим впливом Кремля у країнах, як-от Болгарія чи Словаччина, де значна частина населення навіть вважає, що Україна - частина Росії, й антизахідні наративи є більш чітко вираженими, як в Угорщині або Румунії", - зазначають дослідники.

Більшість громадян країн Центрально-Східної Європи бачать Україну в ЄС і НАТО, - опитування 01

Менш єдиною є позиція держав Центрально-Східної Європи щодо майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

У Польщі, Литві, Чехії, Естонії, Латвії та Румунії більшість (від 51% в Румунії до майже 80% в Польщі) вважають, що Україна в майбутньому має стати членом Євросоюзу і/або Альянсу.

Натомість у Словаччині, Болгарії та Угорщині більшість виступають за збереження Україною нейтрального статусу.

"10% опитаних у Болгарії та Словаччині вважають, що Україна повинна залишитися у російській сфері впливу. В інших країнах Центрально-Східної Європи таку думку висловили 1-5% респондентів", - зазначається в дослідженні.

Більшість громадян країн Центрально-Східної Європи бачать Україну в ЄС і НАТО, - опитування 02

Крім того, згідно з новим опитуванням аналітичного центру GLOBSEC з Братислави, майже половина респондентів в Угорщині, Болгарії та Словаччині, як і раніше, не покладають основну відповідальність на Росію як на сторону, відповідальну за війну в Україні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
як вони взагалі сміють вважати нас частиної расії? чи puppet of the west? а ми їх вважаємо частиною расіі і puppet of the moscow. собаки дикі.
І вистачає ж нахабства тварі
показати весь коментар
03.06.2022 15:25
+5
Ось тілки зелена влада робить все від неї залежне, щоб бажання європейців та українців не співпадали.
показати весь коментар
03.06.2022 15:41
+4
З Латвією та Естонією все ясно - там русні багато, так що 20% це норм. Болгарія це совок, Угорщіна взагалі без коментарів.
показати весь коментар
03.06.2022 15:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чудово.
показати весь коментар
03.06.2022 15:20 Відповісти
Ось тілки зелена влада робить все від неї залежне, щоб бажання європейців та українців не співпадали.
показати весь коментар
03.06.2022 15:41 Відповісти
як вони взагалі сміють вважати нас частиної расії? чи puppet of the west? а ми їх вважаємо частиною расіі і puppet of the moscow. собаки дикі.
І вистачає ж нахабства тварі
показати весь коментар
03.06.2022 15:25 Відповісти
орбан: " а я січас вам раскажу откуда Україною захід керує..."
показати весь коментар
03.06.2022 15:34 Відповісти
És vuestra decisión.
Es tiempo de probar un nuevo estilo de vida
UE / NATO 👍🏻
показати весь коментар
03.06.2022 15:40 Відповісти
З Латвією та Естонією все ясно - там русні багато, так що 20% це норм. Болгарія це совок, Угорщіна взагалі без коментарів.
показати весь коментар
03.06.2022 15:46 Відповісти
чесно кажучи, думав, що у Латвії цей показник має бути вищим десь у 2 рази..
показати весь коментар
03.06.2022 16:23 Відповісти
Віталій Портников

Війна, яку Путін розпочав проти України, може не завершитись миром навіть у тому випадку, якщо військові дії будуть зупинені. Путін намагатиметься знищити Україну ще й ще. Намагатиметься тероризувати нашу країну за допомогою ракетного обстрілу - принаймні до приєднання України до НАТО, яке нам ніхто сьогодні не обіцяє. Попереду - не лише перемога. Попереду - епоха випробувань.
Саме тому нам потрібна ******* зброя, яка дозволить захистити нашу територію. Ця зброя потрібна нам для того, щоб Путін навіть не намагався.
показати весь коментар
03.06.2022 15:47 Відповісти
де значна частина населення навіть вважає, що Україна - частина Росії

Ха, а я именно так и написал в соседней похожей статье. Потому надо им доносить периодически, что такое Украина. И организовать это должна Украина. (па)раша сколько бабла вкладывает в свои пропагандонские международные каналы новостей? У нас столько нет, но надо выделять, сколько возможно, потому что иначе нас будут держать на вытянутой руке и петь одинаковый бред, что "вы часть ЕС, но мы вас примем только лет через 10".
показати весь коментар
03.06.2022 16:21 Відповісти
Ну если Венгрия и Болгары хотят в РФ кто мы такаие что бы им мешать, так уже и быть корридор для русского мира предоставим ))
показати весь коментар
03.06.2022 19:01 Відповісти
 
 