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Путін не прагне захопити Україну. Росія хоче, щоб з нею рахувались, - Лукашенко
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У російської влади немає бажання захопити та поневолити Україну.
Про це заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Повірте, у Путіна, військових Росії, у них прагнення Україну захопити, ще щось немає. ... Немає бажання поневолити, схопити та інше", - сказав Лукашенко під час спілкування з журналістами.
За словами самопроголошеного "президента" Білорусі, Росія просто показала, що з нею необхідно рахуватися.
Також диктатор зазначив, що "не треба ображати Путіна, душити російську мову, якою розмовляють усі українці".
Топ коментарі
+79 Ivan Pupkin b2770a7a
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+47 Тарас Редька 10f5eb5a
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Де заборона ************ товарів?
, а теперь поет про новую концепцию *****. Как в анекдоте - концепция поменялась, мы обосрались?
Усами улицу метут,
Усами *опу подтирают
И на п...де усы растут. (С)
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А Крым тогда что?
Такое впечатление, что этот председатель колхоза до сих пор пьет самогон из гнилой картошки.