УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13229 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 620 5
армія РФ (13478) війна (56406) Миколаївська область (1825) зброя (5751) Костенко Роман (171) ленд-ліз (41)

Особового складу і мотивації для звільнення територій достатньо, але потрібно більше сучасної техніки, - нардеп "Голосу" Костенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

костенко

Уся західна техніка, яка є зараз у сил оборони України, дозволяє нам тримати оборону, але для наступальних дій потрібно більше. Тому бійці на передовій дуже розраховують на ленд-ліз.

Про це повідомив Роман Костенко, народний депутат "Голосу", який зараз боронить Миколаївщину, інформує Цензор.НЕТ.

"Гаубиці М777 працюють ефективно, противник навіть веде на них полювання, але нам їх зараз потрібно в рази більше. Також нам необхідні РЗСО, щоб вибити тили ворога, адже потрібно відрізати передній край від підходу резервів. І реактивних систем залпового вогню нам потрібні дивізіони. Ми дуже розраховуємо на ленд-ліз. Я з бійцями розмовляю: всі готові йти в бій, в нормальний сучасний бій. Поки ми чекаємо на ленд-ліз — тримаємо оборону, щоб ворог не йшов далі ні на Півдні, ні на Сході", — наголосив Костенко.

Також народний депутат "Голосу" запевняє, що Миколаївщина готова до оборони. Захищати область на рівні з військовими допомагає і цивільне населення.

"Тут вирито декілька ліній оборони, які готові для відбиття нападу. В нас був час на підготовку і ми його використали якісно, працювали усі: і військові, і цивільні. Ці роботи тривають досі: і по обороні міста, де працює тероборона, і по обороні всієї області — аж до зʼєднання з Кіровоградським напрямком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голосу" Костенко звернувся до союзників: Дайте нам зброю, і ми покінчимо з російською навалою

В тероборону Миколаївщини вже і не потрапиш: мотивованих людей достатньо, але для розширення штату бракує техніки. Це не наполеонівські війни, сучасна війна — це комплексне використання різного озброєння. Не можна її виграти одними гаубицями чи одними автоматами", — підкреслив народний депутат.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз, зараз пан шольц засуітится, та підкине нам танчиків
показати весь коментар
03.06.2022 15:54 Відповісти
Очільник МВС Монастирський, сказав зо у нас багато зрадників... Гогінашвіллі сміється до сих пір.,
показати весь коментар
03.06.2022 15:54 Відповісти
тогда когда все страны выводили свои посольства из КИЕВА и кричали криком -спасите себя Эти пдарасыЗэлёные запрещали организовать ТРО но если в столице не помешали как следует то вот в Буче и Ирпине ******** зэ-лёные таки не дали огранизовать ТРО -результат всем известен...
показати весь коментар
03.06.2022 15:57 Відповісти
Ще місяць грубо протриматися. Потім вже москалям не буде чим відповідати. І поженемо.
показати весь коментар
03.06.2022 15:58 Відповісти
На жаль московія від України ніколи не відстане.
показати весь коментар
03.06.2022 18:08 Відповісти
 
 