Лукашенко запропонував транзит українського зерна через Білорусь, але країни Балтії повинні дозволити транспортувати білоруські товари через свої порти
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Білорусь готова до постачання українського зерна до балтійських портів через територію Республіки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в розмові із генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.
"Співрозмовники обговорили найактуальніші питання порядку денного, окремо зупинившись на питанні вивезення зерна з території України. Глава держави чітко окреслив позицію на цю тему: Білорусь готова до постачання українського зерна до балтійських портів через територію нашої країни. Також Білорусь готова надавати усіляку допомогу щодо його перевалки білоруським залізничним транспортом, виділивши для цього необхідні потужності", - йдеться в повідомленні.
Лукашенко запропонував генеральному секретарю ООН за столом переговорів за участю представників Білорусі, України та готових надати порти балтійських країн врегулювати проблеми в цьому питанні.
За словами Лукашенка, головне, щоб ці порти (Німеччини, Польщі, країн Балтії, Росії) були відкриті і для білоруських товарів.
Гутерріш водночас попросив невелику паузу на кілька днів, щоб переговорити з керівництвом зацікавлених країн.
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одні шантажисти,
а європа тільки сюсюкається
ми дочекаємось в цьому році !
не легітимна істота
Иди вслед за русским кораблём, урод !
Обойдёмся без тебя.