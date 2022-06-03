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Лукашенко запропонував транзит українського зерна через Білорусь, але країни Балтії повинні дозволити транспортувати білоруські товари через свої порти

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

лукашенко

Білорусь готова до постачання українського зерна до балтійських портів через територію Республіки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в розмові із генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.

"Співрозмовники обговорили найактуальніші питання порядку денного, окремо зупинившись на питанні вивезення зерна з території України. Глава держави чітко окреслив позицію на цю тему: Білорусь готова до постачання українського зерна до балтійських портів через територію нашої країни. Також Білорусь готова надавати усіляку допомогу щодо його перевалки білоруським залізничним транспортом, виділивши для цього необхідні потужності", - йдеться в повідомленні.

Лукашенко запропонував генеральному секретарю ООН за столом переговорів за участю представників Білорусі, України та готових надати порти балтійських країн врегулювати проблеми в цьому питанні.

За словами Лукашенка, головне, щоб ці порти (Німеччини, Польщі, країн Балтії, Росії) були відкриті і для білоруських товарів.

Гутерріш водночас попросив невелику паузу на кілька днів, щоб переговорити з керівництвом зацікавлених країн.

Також читайте: Туреччина купує вкрадене Росією українське зерно, - посол Боднар

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+50
Пішов *****.
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03.06.2022 15:58
+42
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03.06.2022 15:59
+31
шпагат, на який здатен всістись лукашеску, просто вражає.
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03.06.2022 15:57
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шпагат, на який здатен всістись лукашеску, просто вражає.
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03.06.2022 15:57 Відповісти
Бажає рибку з'їсти,та х.. сісти!!!))
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03.06.2022 16:11 Відповісти
Не думаете же вы что Лука импровизирует не спросив разрешения у *****? Скорее так оно с самого начала и задумывалось. Захватить Украину, блокировать черное море, а потом шантажировать Запад голодомором и взамен на временное разблокирование вывоза зерна требовать снятия санкций и потихоньку незаметно перевести войну в замороженный конфликт пока все не уляжется и все не успокоятся. Как это все было после окупации крыма и дамбаса.
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03.06.2022 16:18 Відповісти
Чому досі в магазинах присутні товари від ************, я ий так саме винен в наших смертях???
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03.06.2022 17:42 Відповісти
В нашої фірми на складі товарів від білоруського Алютех на декілька мільйонів. Все вже давно оплачене. Нам це не продавати, а спалити? Це чій товар - білорусів чи наш?
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04.06.2022 08:12 Відповісти
idi ***** ! ti kto voobshe takoi ?
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03.06.2022 15:58 Відповісти
Пішов *****.
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03.06.2022 15:58 Відповісти
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03.06.2022 15:59 Відповісти
vyrvi !
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03.06.2022 16:00 Відповісти
шольц кажись немного обосрался увидев стефанчука вблизи
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03.06.2022 16:09 Відповісти
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03.06.2022 16:57 Відповісти
Стефанчуку на зустріч з Шольцем треба було взяти ще й свого брата з Юзиком. От тоді був би ефект з резонансом!
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04.06.2022 01:48 Відповісти
XDDDD

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03.06.2022 16:17 Відповісти
скольких солдат раздели чтобы пошить на это чудовище гимнастерку? хренов воин невидимых фронтов!
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03.06.2022 16:27 Відповісти
Ворованьіе стиралки из Бучи нормально "транзитировал"...
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03.06.2022 15:59 Відповісти
А ху-ху не хо-хо?
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03.06.2022 15:59 Відповісти
Точно. Повз іскандери і війська повезем зерно.
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03.06.2022 15:59 Відповісти
Він додає шо на то врьємья Ані спрячуЦЦА...
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03.06.2022 16:11 Відповісти
бульба фюрер подякував би що білорусь не обстрілюють у відповідь на москальські ракети і літаки з території білорусі

одні шантажисти,
а європа тільки сюсюкається
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03.06.2022 15:59 Відповісти
ПНХ.
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03.06.2022 16:01 Відповісти
Dalbajob apjatj viskochil , pashol nahuj tarakan , kalhoznik savsem berega paputal !
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03.06.2022 16:02 Відповісти
Не розумію, чого взагалі Україні будо б потрібно вивозити зерно. Щоб через рік залишитись без нього взагалі?
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03.06.2022 16:02 Відповісти
Бо наші обсяги споживання значно менші, ніж заготівля. Зернові - це наш експорт. Не помреш з голоду, не хвилюйся.
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03.06.2022 16:29 Відповісти
Плюс надходження валюти за експорт зерна, яка потрібна для військових закупок.
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03.06.2022 17:40 Відповісти
ну потому что такое уже было в Украине в 1932-33 годах, а мы любим реконструировать историю.
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03.06.2022 16:30 Відповісти
Типо опять ночью будем воевать, пускать ракеты, выжигать артиллерией города, насиловать детей, а днем как нивчем небывало будет идти торговля и поезда с окровавленным зерном
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03.06.2022 16:03 Відповісти
Exactly. У цьому весь нинішній вайсрусланд.
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03.06.2022 16:07 Відповісти
згинь, чувирло, ******** - назовсім
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03.06.2022 16:04 Відповісти
СКАЖІТЬ! Вивозити зерно з України це першочергова проблема? На мою думку зелена сопля просуває єкспорт зерна тому що олігархи, які багатіють з цього, зараз несуть збитки. Ще невідомо який цьогоріч буде врожай, чи в достатку хліба для українців. Зелене окрім війни зробить в Україні ще й голод.
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03.06.2022 16:06 Відповісти
Скорее всего к этому и идет...к зиме хлебушек купить будет такой же квест как сейчас бензин, и за те же деньги. Потому шо - в нас вийна, и нэма врожаю!
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03.06.2022 16:32 Відповісти
Розкажіть фермерам, у яких його готові купувати по 4-5 тис. грн. за тону.
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03.06.2022 17:12 Відповісти
Ты выродок фашистский еще за Бучу, Ирпень, Гостомель не ответил. Как и за сотни других украинских городов которые обстреливала Беларашка
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03.06.2022 16:07 Відповісти
Шо то бульбофюрера сегодня забагато.
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03.06.2022 16:08 Відповісти
Потрібно залишити зерно в Украіні , так як ще невідомо якого врожаю
ми дочекаємось в цьому році !
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03.06.2022 16:08 Відповісти
Сховища повні, новий врожай ссипати місця нема...
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03.06.2022 16:22 Відповісти
Які проблеми, кому треба зерно- нехай приїздять, купують і самі вивозять ( хоч через рашку), самовивоз, так би мовити...
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03.06.2022 16:09 Відповісти
отлично. Можно и скидку за самовывоз предложить. И посмотреть, а будут ли рашисты атаковать суда третьих стран и чем это для кацапов обернется
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03.06.2022 16:17 Відповісти
Ta budut'...robyly tze s pershih dniv viyny
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03.06.2022 17:28 Відповісти
Підходи до портів заміновані...
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03.06.2022 16:24 Відповісти
Лука іди крутись на стороні,на турніках - в обратную сторону.
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03.06.2022 16:09 Відповісти
Страдай таракан. Страдание твое будущее.
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03.06.2022 16:13 Відповісти
Кроме как выгоды для Лукашенко, в этом нет ничего. Какой смысл везти зерно фурами, поездами через союзное оракам государство, чтобы уже потом его в третьих странах перегружать сухогрузы 7. Плюс снимите Бульбофюрера санкции и еще за транзит зерна ему же и заплатите.
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03.06.2022 16:14 Відповісти
бульбенфюрер хоче машини і зерно вкрасти
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03.06.2022 16:14 Відповісти
Краще через Польщу.
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03.06.2022 16:19 Відповісти
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03.06.2022 16:20 Відповісти
хитрожопая картофельная чипса... хочешь по брехне, цинизму и коварству переплюнуть ***** ?))
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03.06.2022 16:22 Відповісти
Чи не надто сьогодні багато лукашенка?
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03.06.2022 16:22 Відповісти
Может еще у губернатора краснодарского края поинтересоваться, нельзя ли через него пихать.
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03.06.2022 16:24 Відповісти
Ага, зараз! Буде, як і "білоруські морепродукти"
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03.06.2022 16:24 Відповісти
Від зустрічі саме таких крендилів нічого путнього вийти не може в принципі а у нашому випадку від слова взагалі.
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03.06.2022 16:28 Відповісти
Надоело смотреть и слушать эти истерики вокруг зерна!Государственного зерна на вывоз нет!!!Госрезервы заполнены полностью.Зерно на экспорт - это зерно украинских латифундистов:Косюка,Герег,Порошенко...и др.Мелкие фермеры тоже пострадают - те,которые не успели продать его раньше.
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03.06.2022 16:29 Відповісти
Просто пішов *****, бульбарас *******
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03.06.2022 16:42 Відповісти
Крохмальний підарас, пішов на)(уй !!!
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03.06.2022 16:43 Відповісти
обойдутся без тебя усатый
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03.06.2022 16:43 Відповісти
"уссатый"...
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03.06.2022 16:45 Відповісти
Я щас покажу кудой тебе нах*й надо пойти!
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03.06.2022 16:44 Відповісти
пшло нах, старий підар
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03.06.2022 16:51 Відповісти
а хто воно таке щоб щось там пропонувати

не легітимна істота
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03.06.2022 16:52 Відповісти
Хто з цією гнидою буде розмовляти?
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03.06.2022 17:04 Відповісти
чому треба розблокувати порти? - не буде куди зсипати новий врожай (а ранні зернові підуть через місяць). А по-друге: переробники заробляють непоганий гешефт - скупляють у півтора рази дешевше ніж у минулому році в цей час, а продукція переробки (мука, олія, інше) навіть подорожчала. В той час виробники зерна надіються лише на розблокування портів. Інакше збитків не уникнути. І поки умовний косюк похудає, дрібний фермер збанкрутіє.
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03.06.2022 17:07 Відповісти
в сраку йди з мішком картоплі.
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03.06.2022 17:07 Відповісти
Забув де рускій воєнний корабль??
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03.06.2022 17:09 Відповісти
Я вам сейчас покажу с каких направлений надо зерно вывозить, я тут карту морских перевозок с собою привез...
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03.06.2022 17:14 Відповісти
Щось мені підказує, що вусатий "многахадовачнік" це про всяк випадок пиз..нув. Коли судитимуть в Гаазі, він скаже що хотів допомогти подолати продовольчу кризу (про своє "але" і країни Балтії, воно звісно - забуде). А хрєн тобі на весь макіяж, тарган вусатий! Сядуть усє!)
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03.06.2022 17:27 Відповісти
Йди слідом за путіним паскудо.
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03.06.2022 17:33 Відповісти
От гнидник вусатий, дозволив рашистам стріляти з своєї території, ще щось п;здить
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03.06.2022 18:11 Відповісти
И выпрыгнешь из-под санкций, несмотря на то, что с твоей территории нас обстреливали ?

Иди вслед за русским кораблём, урод !
Обойдёмся без тебя.
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03.06.2022 18:17 Відповісти
на кой ляд нам беларусь? уж если транспортировать по суше - то можна и через Польшу и Словакию. нафига нам беларусь??
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03.06.2022 18:27 Відповісти
*** в poт , а не балтійські порти .
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03.06.2022 21:27 Відповісти
 
 