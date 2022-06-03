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Українська промисловість відновиться до довоєнного рівня за 5 років, якщо отримає фінансування та м’яку кліматичну політику, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка

азовсталь

Україна втратила до 50% економіки і відновиться до довоєнного рівня за 5 років. Проте для цього необхідна низка рішень, зокрема міжнародних інституцій, і доступ до фінансування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у колонці Голови Комітету промислової екології та сталого розвитку EBA, директора GMK Center Станіслава Зінченко.

Війна спричинила кілька наслідків для промислового сектору України, вказує експерт: пошкоджено низку підприємств ("Азовсталь", ММК ім. Ілліча, "Сєвєродонецький Азот", Авдіївський коксохімічний завод, "Енергомашспецсталь" та інші), виникли збої в ланцюжках постачання, і впало внутрішнє споживання. Україна втратила до 50% економіки та відновиться до довоєнного рівня аж за 5 років. А фактично країна втратили десятиліття.

"Більше того: в Україні вже не доводиться говорити про кліматичні цілі на 2030 рік. Плани зниження викидів провалилися, якщо говорити про вуглецеву ємність. Тому нам потрібен перегляд цілей NDC-2 (національно визначений внесок відповідно до Паризької угоди). Також Україна очікує на підтримку з боку наших партнерів, насамперед ЄС, для фінансування програм відновлення промисловості після війни, доступу до фондів фінансування "зеленого" переходу для українських компаній, оскільки місцева економіка дуже постраждала від війни", - підкреслює Зінченко.

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Підтримка світової спільноти у реалізації програм відновлення дасть можливість застосувати найкращі практики зі зниження викидів у промисловості, зокрема деякі критично важливі технології, як то циркулярні рішення, або зростання використання відновлюваних джерел енергії, вказує експерт.

"Але, навіть відновлюючи за допомогою світової спільноти зруйновані підприємства, ми все одно не зможемо побудувати "зелену" промисловість – технологія поки що не готова. Сучасні технології дають змогу скоротити викиди лише на 25%. Якщо ж ми будуємо на місці "Азовсталі" новий металургійний завод, ми маємо розуміти, що через 20 років його доведеться будувати заново. Він не завершить свій життєвий цикл і може не забезпечити повернення інвестицій", - наголошує експерт.

Окрім того, поруйновану українську промисловість може остаточно знищити "вуглецевий податок" CBAM, умови якого стають дедалі жорсткішими, переконаний Зінченко. Тож світ має запровадити м’якшу кліматичну політику стосовно України, яка оговтуватиметься від потрясіння.

"Україні потрібні особливі умови. Очевидно, що українські заводи не зможуть досягти істотних успіхів у зниженні вуглецевоємності до 2023 року, коли запуститься CBAM. Зараз ЄС не обмежує 100% нашого експорту, тож важливість цього питання зросла. Україні потрібний доступ до європейських інструментів фінансування. Водночас Україні потрібен особливий підхід для виконання вимог щодо зниження викидів. Тобто кліматична політика України має бути максимально м’якою та стимулюючою", - резюмував експерт.

Як відомо, у травні Комітет із навколишнього середовища, охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів у ЄС (ENVI) фіналізував своє бачення дизайну СВАМ і вже 6 червня документ буде винесено на голосування Європарламенту. Його умови стало значно жорсткіші: так, якщо норми проєкту поширюватимуться на Україну, українські експортери в ЄС щороку сплачуватимуть понад 1 млрд євро податку на вуглець.
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Топ коментарі
+4
Українська промисловість чи олігархічна промисловість відновиться? До чого тут кліматична політика, якшо залишатсья Гєтьманцев і зелена бєніна шобла? За їх наявності уркаїнська промисловість відновиться в Польщі та інших странах ЄС.
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03.06.2022 16:03
+4
Велика промисловість у районах близьких до російського кордону не повинна будуватись ні в якому разі. Це можливо виключно якщо сама росія буде розчленована або тотально демілітаризована. Все інше це змарновані кошти на відбудову. Біля кордону тільки поля та птахоферми. Ну ще фабрики шкарпеток та спідньої білизни.
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03.06.2022 16:36
+3
Для відновлення економіки потрібно викинути на смітник Гетьманцева.
Але презедент цього не робить, бо лотерейний аферист один із стовпів цієї влади.
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03.06.2022 16:09
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дуже дуже багато "якщо". Якщо кінчиться війна, якщо повернуться люди. Наприклад - нащо вкладати гроші в Северодонецкую квартиру (вибачте, не хотів образити мешкаців города, це так для прикладу), якщо кожні 10 років ії буде зносити орда ? Якщо любі друзі підуть за грати... і так далі
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03.06.2022 16:02 Відповісти
Розкажи свої страшилки жителям ісраїлю, які в таких же умовах живуть останні 50 років. І кількість охочих переїхати туди не зменшується останні 40 років
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03.06.2022 17:03 Відповісти
А что поделать? Такие прогнозы они всегда немного про "если". Естественно, мы говорим об оптимальных условиях, других вариантов нет, у нас колоссальные разрушения, отток рабочей силы, проблемы с инфраструктурой.
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03.06.2022 23:33 Відповісти
Українська промисловість чи олігархічна промисловість відновиться? До чого тут кліматична політика, якшо залишатсья Гєтьманцев і зелена бєніна шобла? За їх наявності уркаїнська промисловість відновиться в Польщі та інших странах ЄС.
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03.06.2022 16:03 Відповісти
Експердвипердів не бракує, одні лушпайки чутися від них...нах...
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03.06.2022 16:04 Відповісти
В том-то и проблема, какие именно объекты восстанавливать? Если мы строим новый Азовсталь, то за чьи деньги и кому он будет принадлежать? Кто на нём будет работать? Кто будет восстанавливать город и сколько людей вернётся и так десятки вопросов
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03.06.2022 16:04 Відповісти
да какой азовсталь. никто его не восстановит уже. новое что-то строить. только где, кто и за какие бабки. да и нужно ли? уж лучше переделать страну на сельское хозяйство с нормальными фермерами. хотя бы на первое время. жрать то чего будем?
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03.06.2022 17:30 Відповісти
Компенсация через международные суды решит вопрос с финансированием. Кому принадлежать будет это вообще не важно. А спецов придётся готовить, без этого никак. Но благо научная база0то у нас есть, не с нуля же.
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03.06.2022 23:34 Відповісти
Для відновлення економіки потрібно викинути на смітник Гетьманцева.
Але презедент цього не робить, бо лотерейний аферист один із стовпів цієї влади.
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03.06.2022 16:09 Відповісти
Поддерживаю обеими руками. Гетьманцев и в более спокойные времена был во вред, но сейчас он просто отжигает
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03.06.2022 23:35 Відповісти
Бєня з Нелохом відновлять до фунтаменту. Як кацапи Мощун відновили.
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03.06.2022 16:11 Відповісти
ну да, Беня именно тот вариант ускоренного восстановления промышленности страны. Мне кажеться, что он появится в стране только в том случае, если действительно пойдут в страну инвестиции.
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03.06.2022 18:10 Відповісти
Велика промисловість у районах близьких до російського кордону не повинна будуватись ні в якому разі. Це можливо виключно якщо сама росія буде розчленована або тотально демілітаризована. Все інше це змарновані кошти на відбудову. Біля кордону тільки поля та птахоферми. Ну ще фабрики шкарпеток та спідньої білизни.
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03.06.2022 16:36 Відповісти
Не можна спідньої білизни, привід буде знову напасти
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03.06.2022 17:53 Відповісти
Есть лучший вариант. Поставим современные системы ПВО и тогда промышленные активы можно будет ставить хоть за 10 метров от границы, ведь ни одна вошь не сможет перешагнуть через нее
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03.06.2022 23:26 Відповісти
Как же все эти придворные "эксперты" бояться слов "борьба с коррупцией". Наверное потому, что сами с неё кормятся.
Любому адекватному человеку очевидно, что если Украина не поборет коррупцию, то всё это "послевоенное "развитие" и "финансирование" - это очередной распил бабла и не более.
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03.06.2022 16:49 Відповісти
Вся фішка у тому, що без боротьби з корупцією ніхто Україні не дасть грошей на відновлення. Про це вже неодноразово розповідали наші європейські друзі.
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03.06.2022 17:05 Відповісти
Не буде ніякого "даваєннага" рівня. Усяка руда шобла нехай навіть не сподівається!
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03.06.2022 17:00 Відповісти
Є цікавий момент пов'язаний із держ підприємствами. Через них чиновниками кралися з бюджету сотні мільярдів грошей. А продавати ці підприємства ніхто не спішив, бо нікому вони в ринковій економіці не потрібні. Тепер ці підприємства утилізує війна і бюджету трохи полегшає.
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03.06.2022 17:11 Відповісти
5 лет - это если не будут красть. Но коррупция у нас осталась на том же уровне. Значит половину будут красть уйдет на восстановление все 10 лет...
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03.06.2022 17:54 Відповісти
А с чего вы взяли что только половину будут красть? И где гарантия что кто-то будет нам финансово помогать? Не исключен вариант, что нам самим, собственными силами прийдется все восстанавливать после победы.
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03.06.2022 18:08 Відповісти
План РФ по розвалу ЄС та НАТО:
пускаємо Україну в НАТО і ЄС, корупціонери, як Зе, залишають НАТО без танків, літаків, кораблів, артилерії, розкрадають бюджетні гроші в ЄС.
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03.06.2022 17:58 Відповісти
Для кого нужны сейчас такие экспертные заключения? Или я что-то пропустил и у нас уже прекратили пальбу, а рашисты уже выводят свои войска через границу? Так нет ведь, они продолжают нести нам разруху, продолжают убивать и калечить людей, рушить наши предприятия и инфраструктуру. Так о каких сроках может идти сейчас речь?
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03.06.2022 18:05 Відповісти
""Україні потрібні особливі умови. Джерело: https://censor.net/ua/n3345750"

- Звичайно! Насамперед потрібно усунути від влади гнид, які системно "розпилюють" бюджети на всіх рівнях!
Інакше ніякі економічні реформи не зможуть забезпечити наповнення бюджетів в достатній мірі щоби утримувати потужні Збройні Сили України та забезпечити соціальний розвиток України!
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03.06.2022 19:13 Відповісти
Думаю 5 лет это слишком оптимистический прогноз. Хотя, конечно же, многое будет зависеть от возобновления работы портов. Сейчас это головная боль №1 для экономики страны
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03.06.2022 23:20 Відповісти
Будем надеяться, что нам максимально будут в этом помогать. Уже сейчас ослабили некоторые пошлины, например на металл, но мы понимаем, что это очень и очень мало. Будем надеяться, что будут и другие программы, дающие доступ нашим предприятиям на мировые рынки. Кроме того надо как-то решать вопросы с логистикой
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03.06.2022 23:29 Відповісти
Все стабілізується, відновиться. Зараз головне, зберегти людей, зберегти державність. Бачу, завдяння окупантів - зробити Україну непридатною для нормального проживання, знищити побільше людей
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04.06.2022 11:54 Відповісти
 
 