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війна (56406) Держдепартамент США (1306) Росія (47208) США (14469) Прайс Нед (144)

Якщо Україна припинить воювати - не буде України. Якщо Росія припинить - не буде війни, - Держдеп США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

війна,обстріл,словянськ

Україна не може припинити воювати, адже це призвело б до кінця її існування як суверенної країни. Але якби Росія припинила бойові дії, то війна б закінчилася.

Про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, США намагаються робити все, щоб покласти край війні, зменшити насильство та "завершити конфлікт, у якому від початку не було потреби".

Тому, продовжив Прайс, Вашингтон хоче зробити все можливе, щоб посилити позиції України на полі бою та за столом переговорів.

Водночас, сказав речник Держдепу, США також хочуть бути обережними, щоб ні Вашингтон, ні міжнародна спільнота не зробили нічого, що "дарма могло б продовжити конфлікт".

"Зараз є лише одна країна, яка затягує цей конфлікт, і це, звичайно, Росія. Якби сьогодні Україна перестала воювати, завтра не було б суверенної, незалежної України. Якби Росія сьогодні перестала воювати, сьогодні не було б війни. Ось до чого це зводиться", - пояснив він.

Також читайте: Росії майже напевно не вдасться "легітимізувати" своїх ставлеників у Херсоні, - Держдепартамент США

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Дякуємо за золоті слова та підтримку!
Нажаль, не всі це усвідомлюють
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03.06.2022 16:21
+15
Нам вибору немає. На кону наше існування як нації. Тому ми будемо боронити нашу країну усіма засобами.
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03.06.2022 16:31
+11
Джо Байденко, їбаш їх *****! Кожен на своєму фронті
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03.06.2022 16:22
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Дякуємо за золоті слова та підтримку!
Нажаль, не всі це усвідомлюють
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03.06.2022 16:21 Відповісти
Якби не допомога США та iнших держав навiть страшно уявити що сталося би.
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03.06.2022 18:30 Відповісти
Джо Байденко, їбаш їх *****! Кожен на своєму фронті
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03.06.2022 16:22 Відповісти
Зараз не на часі переставати воювати, навіть коли рф перестане. Тільки після повного звільнення українських територій.
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03.06.2022 16:22 Відповісти
Нам вибору немає. На кону наше існування як нації. Тому ми будемо боронити нашу країну усіма засобами.
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03.06.2022 16:31 Відповісти
а як тоді крилата мирна фраза Найвєлічайшого хрипливого, стомленого, легенько поголеного "патріота" "перестать стрелять"?
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03.06.2022 18:53 Відповісти
Плюнуть ему межи очи
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03.06.2022 20:39 Відповісти
Кратко и лаконично...
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03.06.2022 16:38 Відповісти
...процитували Пороха.
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03.06.2022 19:44 Відповісти
А ще Штати затягують цей конфлікт, не бажаючи постачати в Україну зброю великої сили.
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03.06.2022 16:51 Відповісти
Кораблі з устаткуваням ідуть близько двох тижнів - майте терпіння.
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03.06.2022 17:05 Відповісти
Ну то пошукай зброю під асфальтом. Можливо, буде трохи швидше.
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03.06.2022 17:25 Відповісти
Тобто під асфальтом є і танки, і літаки, и ракети великої дальності, і важке ППО? А відібране Штатами ЯО там теж є?
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03.06.2022 19:42 Відповісти
просто перестать стрелять
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03.06.2022 17:12 Відповісти
Те ж саме всі ці роки говорив один гідний український державник, але довбойоби й далі несли дічь про те, що він "наживаєцца на вайнє".

"Якщо росія припинить стріляти, то буде мир. А якщо Україна припинить стріляти, як нам пропонують зараз, то не буде України." ©

Всі згадали автора цитати?
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03.06.2022 17:22 Відповісти
https://prm.ua/yakshcho-rosiia-prypynyt-striliaty-bude-myr-iakshcho-ukraina-prypynyt-striliaty-ne-bude-ukrainy-poroshenko/
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03.06.2022 17:30 Відповісти
...АЛЕ ЯКЩО РОСІЯ ПРОДОВЖИТЬ ВОЮВАТИ, НЕ БУДЕ РОСІЇ!
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03.06.2022 17:42 Відповісти
Набридли вже ці довбані арестовичі, кучми, януковичі, зеленські, бойки, шуфричі, рабіновичі, безуглі. Давайте їх після війни повісимо, бо діла не буде.
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03.06.2022 17:50 Відповісти
Параша розпадеться при будьякому варіанті, в том чи іншому вигляді....це вже не теорія, а аксіома! Гарантує документ підписаний 9 травня 2022р
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03.06.2022 18:16 Відповісти
Непоганий речник у держдепартаменті США.Влучно висловився.Ждемо нових партій зброї.
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03.06.2022 19:49 Відповісти
Спасибо за поддержку
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03.06.2022 20:40 Відповісти
 
 