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ЗСУ змусили окупантів відійти від двох населених пунктів на Сєверодонецькому напрямку, - Мотузяник
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові продовжують тримати оборону на Сєверодонецькому напрямку. ЗСУ змусили окупантів відійти від двох населених пунктів.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, українські захисники зупинили спробу окупантів захопити Метьолкіне та Білогорівку, відкинувши ворога назад.
Ситуація у Сєверодонецьку досі напружена. Російські війська за підтримки авіації штурмують житлові квартали центральної частини міста.
На Бахмутському напрямку ЗСУ запобігають спробам окупантів відтіснити українські війська із займаних позицій та створити умови для подальшого наступу.
Топ коментарі
+12 Виталий Смирнов cf047e2b
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+12 Перехватчик
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+9 Койот Восточноукраинский
показати весь коментар03.06.2022 16:50
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В центральній частині Сєверодонецька тривають бої.
На Бахмутському напрямку ворог здійснює обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка. Поблизу останнього окупанти вели безуспішні штурмові дії. Джерело: https://censor.net/ua/n3345628
Стосовно ситуації в Сєвєродонецьку
ну то таке...
І хто б там що кому не говорив,
а згине зло і правда переможе!
#ЛінаКостенко #УкраїнаПереможе