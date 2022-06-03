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ЗСУ змусили окупантів відійти від двох населених пунктів на Сєверодонецькому напрямку, - Мотузяник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луганщина,білогорівка

Українські військові продовжують тримати оборону на Сєверодонецькому напрямку. ЗСУ змусили окупантів відійти від двох населених пунктів.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, українські захисники зупинили спробу окупантів захопити Метьолкіне та Білогорівку, відкинувши ворога назад.

Ситуація у Сєверодонецьку досі напружена. Російські війська за підтримки авіації штурмують житлові квартали центральної частини міста.

На Бахмутському напрямку ЗСУ запобігають спробам окупантів відтіснити українські війська із займаних позицій та створити умови для подальшого наступу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сєверодонецьку точаться бої в центрі міста, ворог завдав авіаудару по Мирній Долині, - Гайдай. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Віримо в ЗСУ та незламний дух Українського Народу ! Перемога буде за нами !!!
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03.06.2022 16:49
+12
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03.06.2022 17:21
+9
Это другая Белогоровка. Со стороны Попасной.
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03.06.2022 16:50
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Що знову форсували річку біля Білогорівки (
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03.06.2022 16:48 Відповісти
Это другая Белогоровка. Со стороны Попасной.
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03.06.2022 16:50 Відповісти
Я теж так думав але почитайте ранковий звіт уважно. Білогорівка біля річки -це Сєвєродонецьке направлення а Біл.що біля Бахмуту -це Бахмутське напр.
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03.06.2022 16:55 Відповісти
Они объединены в предложении с Метелкино - а это северо-восточная окраина Северодонецка. За оборону по Донцу отвечают другие бригады, по идее.
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03.06.2022 17:02 Відповісти
На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції.

В центральній частині Сєверодонецька тривають бої.

На Бахмутському напрямку ворог здійснює обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка. Поблизу останнього окупанти вели безуспішні штурмові дії. Джерело: https://censor.net/ua/n3345628
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03.06.2022 16:57 Відповісти
Віримо в ЗСУ та незламний дух Українського Народу ! Перемога буде за нами !!!
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03.06.2022 16:49 Відповісти
Говорящая ЖО із ОПе знову людей надурила.
Стосовно ситуації в Сєвєродонецьку
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03.06.2022 16:59 Відповісти
Яким чином?
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03.06.2022 17:08 Відповісти
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03.06.2022 17:21 Відповісти
треба буде Мєтьолкіне якось гарніше назвати... наприклад Вербне або Бузкове або ще як...
ну то таке...
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03.06.2022 17:58 Відповісти
 
 