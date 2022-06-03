ЗСУ змусили окупантів відійти від двох населених пунктів на Сєверодонецькому напрямку, - Мотузяник

Українські військові продовжують тримати оборону на Сєверодонецькому напрямку. ЗСУ змусили окупантів відійти від двох населених пунктів.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, українські захисники зупинили спробу окупантів захопити Метьолкіне та Білогорівку, відкинувши ворога назад.

Ситуація у Сєверодонецьку досі напружена. Російські війська за підтримки авіації штурмують житлові квартали центральної частини міста.

На Бахмутському напрямку ЗСУ запобігають спробам окупантів відтіснити українські війська із займаних позицій та створити умови для подальшого наступу.

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