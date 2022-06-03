Колона військової техніки Білорусі підійшла до кордону з Волинською областю. ВIДЕО
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Колона білоруської військової техніки підійшла до кордону з Волинською областю. Серед техніки в Дрогочині були помічені: 6 БТР і один МАЗ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі "Беларускі Гаюн", опублікувавши відео, взяте із соціальних мереж.
За даними видання, вчора у Дрогичині було помічено колону військової техніки ЗС РБ. Серед техніки було помічено: шість БТР та один МАЗ. Сьогодні об 11:35 в Кобринському районі, з боку села Барисава в бік села Дивина проїхала ця сама колона, в супроводі двох машин ДАІ. Потім у селі Дивин колона повернула в бік кордону з Україною.
Пізніше, близько 12:45, з боку кордону з Україною в бік Кобрина рухалися два БТР і МАЗ, потім за ними колона з шести БТР і одного МАЗа.
Нагадаємо, напередодні у Білорусі почали перекидати понад 50 одиниць військової техніки з Гродно в Брестську область.
Раніше повідомлялося, що Білорусь зняла з баз зберігання свої танки і бойові машини піхоти. Військова техніка може бути передана солдатам Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Це відволікаючі маневри для відтягування сил ЗСУ на постійну присутність на кордоні з Білоруссю.
мож пора порубать на чипсы и... жарить? )))
Ой, як страшно.
от по болотам і по гатям і пре гнідий....
Интересно. Очень.
https://www.youtube.com/watch?v=XuhQmvuMSDo
https://www.youtube.com/watch?v=uDa9yudI5gE
а этим бедолагам.... так пустым тубусом от NLAW... по броне хватит)))
В санкционный пакет включен Беларуськалий - 30% экспортной валютной выручки белорашки.
На давайте бульбаши, терпите дальше, скоро пол вашей недостраны останется без работы и доходов...
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Вони втратили право на армію. Зачистити.
І створити ДМЗ Білорусь.
мешой с картошкой
пакет с Сережкой?