УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14404 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
6 297 38
війна (56406) Міноборони (5281) Мотузяник (350) диверсія (275)

Росія набирає найманців для формування ДРГ, перевагу віддають україномовним вихідцям із Донбасу, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

орки,окупанти,арміярф,рашисти

Командування ЗС РФ набирає найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп із подальшим їх застосуванням в Україні, перевагу надають вихідцям із Донецької та Луганської областей, які говорять українською.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Командування Збройних сил Росії намагається також активізувати диверсійну роботу на нашій території. Для цього набирає найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп із подальшим їх застосуванням. Перевагу надають вихідцям із Донецької та Луганської областей, які говорять українською", - повідомив Мотузяник.

За його словами, в окупованому Херсоні окупанти розграбували універсальний магазин "Епіцентр", а награбоване майно одразу вивезли на територію тимчасово окупованого Кримського півострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожа ДРГ проникла до готелю "Мир" у віддаленому районі Сєверодонецька. Тривають бої, наразі територію будівлі ми не контролюємо, - Гайдай

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
Дамбаский акцент їх видасть.
Але ми знову вернулись до мови та її значення.
показати весь коментар
03.06.2022 17:03
+17
Українці,переходьте на українську мову. Це наш ідентифікатор! Ніхто в світі не розуміє,що то є за чудо -"російськомовний українець".Де небудь зустрічали "російськомовного" француза,німця,італійця поляка,чеха,іспанця,португальця,англійця...? На українця,розмовляючого українською мовою,ніхто не подумає,що він кацап. Давайте будемо гідними своєї нації і не ганьбити себе в цивілізованому світі!!! Бути українцем-це ж так приємно і круто!👍
показати весь коментар
03.06.2022 17:12
+14
Після війни прийде такий час, коли за слова "какаяразніца" будуть лупити по мордяці на звук. Не аналізуючи.
показати весь коментар
03.06.2022 17:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И они смогут сказать паляниця без трёх ошибок? 😲😲😲
показати весь коментар
03.06.2022 17:01 Відповісти
ні, рузьскоязьічная челюсть же
показати весь коментар
03.06.2022 17:03 Відповісти
Дамбаский акцент їх видасть.
Але ми знову вернулись до мови та її значення.
показати весь коментар
03.06.2022 17:03 Відповісти
Когда слышу про домбаский акцент сразу федрыча вспоминаю с его "дароге". Блин он что-то тогда подозревал про дороги 😁😁😁
показати весь коментар
03.06.2022 17:12 Відповісти
Ну, дык, набирают украиноязычных. Налицо пробой в логике.
показати весь коментар
03.06.2022 17:21 Відповісти
переходи на английский.
показати весь коментар
03.06.2022 17:29 Відповісти
Підтверджую, я добре знав мову в Донецьку, але вільно спілкуватися на ній без "русизмів" у Львові зміг тільки через місяць практики. Тих диверсантів можна буде розпізнати за півхвилини )
показати весь коментар
03.06.2022 18:00 Відповісти
Щось я не уявляю собі, що хтось україномовний піде воювати проти України... Маячня якась...
показати весь коментар
03.06.2022 17:04 Відповісти
Рассказы что кто-то за 30 лет не смог выучить украинский попахивает ********. Все они выучили. Просто не говорят на нем. Суки домбастские... База точно есть.
показати весь коментар
03.06.2022 17:08 Відповісти
Даже елдак с щелей смогли базу английского бытового выучить. 😁😁😁
показати весь коментар
03.06.2022 17:10 Відповісти
Вот вони,воші
показати весь коментар
03.06.2022 17:11 Відповісти
Оту простий Донецьку ліпше залишити,ну як це так вбивати собі вподобаних,хай живуть і вчаться,до сяйво тризуба, вчаться.
показати весь коментар
03.06.2022 17:19 Відповісти
Українці,переходьте на українську мову. Це наш ідентифікатор! Ніхто в світі не розуміє,що то є за чудо -"російськомовний українець".Де небудь зустрічали "російськомовного" француза,німця,італійця поляка,чеха,іспанця,португальця,англійця...? На українця,розмовляючого українською мовою,ніхто не подумає,що він кацап. Давайте будемо гідними своєї нації і не ганьбити себе в цивілізованому світі!!! Бути українцем-це ж так приємно і круто!👍
показати весь коментар
03.06.2022 17:12 Відповісти
Какая разница на каком языке говорит человек, если он думает по руске? Тут не говорить нужно, а думать на украинском. Все остальное трёп и лукавство. Нужно с мозга начинать, а не с органа во рту под название язык.
показати весь коментар
03.06.2022 17:16 Відповісти
Після війни прийде такий час, коли за слова "какаяразніца" будуть лупити по мордяці на звук. Не аналізуючи.
показати весь коментар
03.06.2022 17:21 Відповісти
Людина каже шо думає. А не навпаки. Мізки треба міняти а не шматок м'язу у роті.
показати весь коментар
03.06.2022 17:27 Відповісти
Рука взагалі не може розмовляти, але ставить галочку за довбойобів.
показати весь коментар
03.06.2022 17:29 Відповісти
Тільки не "розмовляючого", а "який говорить". Говорімо й пишімо правильно!
показати весь коментар
03.06.2022 17:22 Відповісти
Якщо чесно,думав написати правильно,а зробив помилку.Хто з нас,українців,їх не робить? Сам пів життя розмовляв "свинячим язиком"
показати весь коментар
03.06.2022 18:08 Відповісти
ульвові ловят наводчиків то шо вже про донбас говорити
показати весь коментар
03.06.2022 17:12 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2022 17:17 Відповісти
Ми можемо допомогти їм дгр сформувати?
показати весь коментар
03.06.2022 17:19 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2022 17:19 Відповісти
це після того, як в нього забрали айфон. А до того він розповідав, що только путін сможєт спасті російскую імпєрію
показати весь коментар
03.06.2022 17:28 Відповісти
И о чем 'тот комментарий? Про обнмашки Буша с ****** помнишь,? Про то как Обама "слили" рашистам Грузию и украинский Крым не забыл? Или позорное поведение Трампа на переговорах с путлером? Да и сам Байден тоже не очень спешит Украину вооружать. Так что замени Арнольда на ***** и поймешь истину сказанного
показати весь коментар
03.06.2022 18:09 Відповісти
Дійсно заміна працює, і вже не смішно.
показати весь коментар
03.06.2022 20:43 Відповісти
тепер можно пакувати любого:
1. я тут вже 10 років живу - Тебе закинули заздалегідь
2. я тут прописан - паспорт підроблений
3. я знаю мову і могу вимовити "паляниця" - та ти тренувася,сЄпарок
показати весь коментар
03.06.2022 17:33 Відповісти
бачив документальні кадри як союзникі знищували спійманих англомовних німецьких діверсантів, переодягнених в союзну форму в Арденах - навідь бесід с ними не вели.
до стовпа і fire!
показати весь коментар
03.06.2022 17:41 Відповісти
а де ж вона їх набере ))) там жеж руцькогавкающие одні ...яких і прийшов захистити (від благ людства, майна, мови, віри і ...життя такий довго очікуваний та голосно прикликаний руцькиймір)
показати весь коментар
03.06.2022 17:56 Відповісти
Рашисты теперь "выходцев из Донбасса" теперь будут по всей территории необъятной Рашки отлавливать? Потому что мужское население Донбасса уже в дефиците
показати весь коментар
03.06.2022 18:22 Відповісти
"Предпочтение отдают выходцам из Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском".

Как же так? Ведь Украина "искусственное образование", а української мови взагалі не існує, это же просто диалект "вяликороцкого изыка", придуманный австрийцами.
У них там сейчас разрыв шаблона, и в черепушку без мозгов это просто не укладывается.
показати весь коментар
03.06.2022 18:31 Відповісти
1. Наймаєш вихадців з бамбасу
2. Відправляєш їх на війну
3. ЗСУ ********* вихадців
4. Нема вихадця - не має кому платить
5. PROFIT
показати весь коментар
03.06.2022 18:43 Відповісти
от нерозумні люди , жили собі в вільній , демократичній Україні , а тоді, возомнили себе ображеними і расія памагі....і себе і нас під війну підвели , зрадники не шкода їх зовсім , хоча спочатку співчувала . думала , що їх просто піддурили...
показати весь коментар
03.06.2022 18:43 Відповісти
Найнебезпечніша україномовна ДРГ сидить в Києві і завдає країні значно більше втрат. Своя наволоч набагато небезпечніша, ніж відкритий ворог.
показати весь коментар
03.06.2022 19:08 Відповісти
Капець. Я народився в Луганську, зараз в ВСУ. Так мене на кожному блокпосту і так по 20 хвилин обшукують, після цієї статті взагалі застрелять?
показати весь коментар
03.06.2022 19:47 Відповісти
Як союзники в Арденах... (див. допис вгорі) Співчуваю...
показати весь коментар
04.06.2022 02:19 Відповісти
перевагу не віддають, а НАДАЮТЬ
показати весь коментар
03.06.2022 20:14 Відповісти
цензорят, в дрг не візьмуть
показати весь коментар
03.06.2022 20:15 Відповісти
 
 