Росія набирає найманців для формування ДРГ, перевагу віддають україномовним вихідцям із Донбасу, - Міноборони
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Командування ЗС РФ набирає найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп із подальшим їх застосуванням в Україні, перевагу надають вихідцям із Донецької та Луганської областей, які говорять українською.
Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Командування Збройних сил Росії намагається також активізувати диверсійну роботу на нашій території. Для цього набирає найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп із подальшим їх застосуванням. Перевагу надають вихідцям із Донецької та Луганської областей, які говорять українською", - повідомив Мотузяник.
За його словами, в окупованому Херсоні окупанти розграбували універсальний магазин "Епіцентр", а награбоване майно одразу вивезли на територію тимчасово окупованого Кримського півострова.
Будь ласка, зачекайте...
Але ми знову вернулись до мови та її значення.
1. я тут вже 10 років живу - Тебе закинули заздалегідь
2. я тут прописан - паспорт підроблений
3. я знаю мову і могу вимовити "паляниця" - та ти тренувася,сЄпарок
до стовпа і fire!
Как же так? Ведь Украина "искусственное образование", а української мови взагалі не існує, это же просто диалект "вяликороцкого изыка", придуманный австрийцами.
У них там сейчас разрыв шаблона, и в черепушку без мозгов это просто не укладывается.
2. Відправляєш їх на війну
3. ЗСУ ********* вихадців
4. Нема вихадця - не має кому платить
5. PROFIT