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Шмигаль закликав міжнародні компанії відновлювати роботу в Україні: Уряд буде максимально вам допомагати

Новини Цензор.НЕТ Економіка

денис,шмигаль

Припинення роботи міжнародних компаній в Україні — це санкції проти нашої економіки.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до всіх міжнародних компаній, які працювали в Україні. Відновлюйте свою роботу вже зараз, як це зробила більшість українських підприємств у безпечних регіонах. Уряд буде максимально вам допомагати. Припинення роботи в Україні — це санкції проти нашої економіки. Ваше повернення стане проявом справжньої солідарності з українським народом, який сьогодні виборює свою свободу та бореться за мирне майбутнє всієї Європи", - зазначив прем'єр. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17% бізнесу в Україні призупинило свою діяльність через війну, - Мінфін

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Как алкаш Гетманцев "помогает" малому бизнесу в Украине?
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03.06.2022 17:36
+17
Шмигаль трохи чи просто, але відверту ху*ню говорить. До війни іноземні компанії звертали роботу через зелених "інвест-нянь", а тепер тим більше. Зелені покидьки розграбовують закордонну гуманітарку, продають задешево пальне Бені, ганяють опозицію , приймають тупі рішення, вже братаються з ОПЗЖ (чи як вони тепер називаються), яка нахер може бути довіра до влади зрадників і мародерів.
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03.06.2022 17:45
+14
общипати гуся - мене вже общипали по всякому, 0 обороту, кричу кричу - не допомагає
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03.06.2022 17:39
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Я- няня! Чур, я буду нянею...
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03.06.2022 17:34 Відповісти
борода вже є?...
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03.06.2022 17:40 Відповісти
Біженка з Попасної взнала свою сукню на алкоголічці Захєровой.
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03.06.2022 17:35 Відповісти
какая отвратитєльная рожа(с) ))
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03.06.2022 17:40 Відповісти
Що там по затвердженню антикорупційного прокурора?
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03.06.2022 17:36 Відповісти
Зеля такі дулі послам країн ЄС крутив, що зараз неодмінно приймуть нас у ЄС.
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03.06.2022 22:55 Відповісти
Как алкаш Гетманцев "помогает" малому бизнесу в Украине?
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03.06.2022 17:36 Відповісти
общипати гуся - мене вже общипали по всякому, 0 обороту, кричу кричу - не допомагає
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03.06.2022 17:39 Відповісти
Як хоче ...так і допомагає : ніяк.....
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03.06.2022 18:21 Відповісти
та він не тільки малий, він весь бізнес розвалює, всю економіку. та там вся зекоманда така - або тупні, або відверті вороги і зрадники.
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03.06.2022 19:07 Відповісти
гуси-гуси... га-га-га...
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03.06.2022 17:39 Відповісти
Де там наша інвестиційна няня і бородата бабулька
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03.06.2022 17:39 Відповісти
Гуся почали общіпувати, а потім кісточки обсмокчуть
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03.06.2022 17:42 Відповісти
Що? Хабарів від бізнесу нема, але розкішно жити хочеться?
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03.06.2022 17:43 Відповісти
Як допомагати? Дешевих кредитів немає, пільгових умов для якихось галузей не пропонується, валюту за ринковими цінами продавати не можна, то такі звернення орієнтовані не на бізнес а на дебілів
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03.06.2022 17:44 Відповісти
Шмигаль трохи чи просто, але відверту ху*ню говорить. До війни іноземні компанії звертали роботу через зелених "інвест-нянь", а тепер тим більше. Зелені покидьки розграбовують закордонну гуманітарку, продають задешево пальне Бені, ганяють опозицію , приймають тупі рішення, вже братаються з ОПЗЖ (чи як вони тепер називаються), яка нахер може бути довіра до влади зрадників і мародерів.
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03.06.2022 17:45 Відповісти
Який бізнес в ерзацдемократичній,тотально корумпованій країні???)))
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03.06.2022 17:48 Відповісти
злегка не так. який бізнес в країни яка не може збити всі російські ракети, от коли почне могти, тоді так, бізнес - велком
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03.06.2022 17:52 Відповісти
Тому і не спроможні оборонятися,що таку країну маємо,де дороги важливіші за обороноздатність !!!))
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03.06.2022 18:07 Відповісти
кицю, ти вже вкотре дужечки не в той бік малюєш, зверни увагу.
))) нам весело
((( нам не весело
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03.06.2022 19:09 Відповісти
Навіщо нацбанк зараз підняв облікову ставку до 30%?Що б кредитування бізнесу стало неможливим?
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03.06.2022 17:54 Відповісти
от вас и до войны все инвесторы разбегались -коррупция ,за 2,5года ,в 8 раз выросла...
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03.06.2022 18:11 Відповісти
aha....estoncu i kanadcu uzhe "napamagali" kolomoiskije shluhi iz sudov....
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03.06.2022 18:13 Відповісти
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03.06.2022 18:20 Відповісти
Допоможіть бєніренигату - йому все мало!
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03.06.2022 18:23 Відповісти
- Слышь Шмыгаль, а чем ты занимаешься с утра до вечера?
- Так я это, Владимир Александрович, я вот ...
- Понятно. Короче, как и все - никуя не делаешь. Ты хоть сделай вид, что что-то делаешь.
- Я готов. Что надо делать?
- Ну там ... Это ... Экономика ... Война ... *****, ну не знаешь что делать, делай как все: Проси что-нибудь у Запада.
- Деньги?
- Та какие, нах, "деньги"!. Деньги мы и без тебя просим с утра до вечера. Тебя еще там не хватало. Ты ещё оружие попроси. (за спиной президента раздается подобострастный смех Ермака, Подоляка и Резникова). Придумай что-нибудь пооригинальнее.
- Придумал! Попрошу западный бизнес вернуться в Украину.
Ермак, Резников и Подляк ржут уже в полный голос. Зеленский поворачивается в их сторону:
- А чё ржём? Есть лучше предложение? Может кто-то знает что с экономикой делать?
Смех резко обрывается. Ермак поворачивается в сторону Шмыгаля, собираясь рассказать премьер-министру что надо делать в экономике, но его жестом останавливает Зеленский:
- С возвратом западного бизнеса бред конечно, но мы будем действовать как в том анекдоте: "Пусть теперь у НИХ голова болит..."
Все ржут.
Занавес.
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03.06.2022 18:35 Відповісти
Супер. Треба тільки бородату бабушку дописати, вона рже голосніше за всіх, із дурних українців, які проголосували за сцикуна із сєріала. хуженєбудєт і хотьпоржом.
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03.06.2022 19:12 Відповісти
Ещё-бы Гетманцев попросил - благодетель бизнесменов!!!
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03.06.2022 18:43 Відповісти
Беня и Зе не смогут не грабить западный бизнес. По всякому. Единоличная власть в стране, где ручной суд, прокуратура , законодательная власть , все в руках одного человека- обречена породить Гитлера. Не важно хорошим или плохим он будет , но он будет Гитлером.
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03.06.2022 18:56 Відповісти
В їхніх черепушках війна з москалями навіть і не починалася. У боневтіка трошки ширше на темат- він її закінчив ще 2019року.
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03.06.2022 18:59 Відповісти
Гетьманьцев з бородатою бабусею оберуть міжнародні компанії до нитки. Дурних немає
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03.06.2022 19:04 Відповісти
Є такий показник економічного розвитку країни і привабливості для інвесторів - Doing Business. Так от він при Порошенку виріс, а при зелених упав нижче плінтуса. ніхто не понесе свої гроші в таку країну, де прокурори і суди кишенькові, де при владі невігласи, де процвітає корупція.
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03.06.2022 19:16 Відповісти
У Вас вся повнота влади, національний банк, мільйон спеціалістів(чиновників), хто не дає робити бізнес для країни. Але ж це не цікаво. Ще буде одна проблема, це імпорт з Китаю та інших континентів, він фактично закритий для України, бо зновуж обходити порти нема чим, логістика. Треба срочно розвивати логістику без портів, нехай це буде називатися зерновий шлях, не важно, але це конче необхідно... бо теж африканське вугілля не буде як завезти в Україну.
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03.06.2022 19:30 Відповісти
закликакти багато ума не треба....
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03.06.2022 20:02 Відповісти
Цікаво мені, хто наважиться вкладувати гроші в бізнес в воюючій країні? Спочатку треба перемогти.
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03.06.2022 20:07 Відповісти
Хлопці, ховається, допомога уряду це капець вам.
Аби просто не заважали б , та на бабло не "щимили" і вже можна булоб працювати...
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03.06.2022 20:41 Відповісти
Приставлять до кожної компанії інвестиційну няню із найлютіших злодіїв єврейського походження.
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03.06.2022 22:52 Відповісти
 
 