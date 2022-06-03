Шмигаль закликав міжнародні компанії відновлювати роботу в Україні: Уряд буде максимально вам допомагати
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Припинення роботи міжнародних компаній в Україні — це санкції проти нашої економіки.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Звертаюся до всіх міжнародних компаній, які працювали в Україні. Відновлюйте свою роботу вже зараз, як це зробила більшість українських підприємств у безпечних регіонах. Уряд буде максимально вам допомагати. Припинення роботи в Україні — це санкції проти нашої економіки. Ваше повернення стане проявом справжньої солідарності з українським народом, який сьогодні виборює свою свободу та бореться за мирне майбутнє всієї Європи", - зазначив прем'єр.
Топ коментарі
+21 Frol Fedoroff
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+17 Bodalux
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+14 Nov
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))) нам весело
((( нам не весело
- Так я это, Владимир Александрович, я вот ...
- Понятно. Короче, как и все - никуя не делаешь. Ты хоть сделай вид, что что-то делаешь.
- Я готов. Что надо делать?
- Ну там ... Это ... Экономика ... Война ... *****, ну не знаешь что делать, делай как все: Проси что-нибудь у Запада.
- Деньги?
- Та какие, нах, "деньги"!. Деньги мы и без тебя просим с утра до вечера. Тебя еще там не хватало. Ты ещё оружие попроси. (за спиной президента раздается подобострастный смех Ермака, Подоляка и Резникова). Придумай что-нибудь пооригинальнее.
- Придумал! Попрошу западный бизнес вернуться в Украину.
Ермак, Резников и Подляк ржут уже в полный голос. Зеленский поворачивается в их сторону:
- А чё ржём? Есть лучше предложение? Может кто-то знает что с экономикой делать?
Смех резко обрывается. Ермак поворачивается в сторону Шмыгаля, собираясь рассказать премьер-министру что надо делать в экономике, но его жестом останавливает Зеленский:
- С возвратом западного бизнеса бред конечно, но мы будем действовать как в том анекдоте: "Пусть теперь у НИХ голова болит..."
Все ржут.
Занавес.
Аби просто не заважали б , та на бабло не "щимили" і вже можна булоб працювати...