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Російськомовну музику заборонили вмикати в публічних місцях у Конотопі, - мер Семеніхін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

музика

Міська рада Конотопа ухвалила рішення про заборону російської музики в публічних місцях.

Про це повідомив мер Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні, рішенням виконкому Конотопської міськради, заборонено трансляцію і публічне прослуховування російськомовного музичного контенту на території нашої громади", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Музикантам у Тернополі заборонили виконувати пісні російською на вулицях

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+49
Це потрібно зробити по всій Україні...
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03.06.2022 18:11
+31
Російська мова стала мовою попси і блатняка - Олег Скрипка.
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03.06.2022 18:12
+24
А концерти напіврасєйськой групи "95 квартал" заборонено в місті? Не соромно Президенту за його створений малоросійський колектив?
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03.06.2022 18:11
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А концерти напіврасєйськой групи "95 квартал" заборонено в місті? Не соромно Президенту за його створений малоросійський колектив?
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03.06.2022 18:11 Відповісти
Ето другое
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03.06.2022 19:38 Відповісти
Ето гордость страни!
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03.06.2022 21:16 Відповісти
Це потрібно зробити по всій Україні...
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03.06.2022 18:11 Відповісти
И это правильно! Это то же самое если бы в 41-м в Москве крутили бы немецкие шлягеры, этому крутильщику сначала напялили бы патефон с трубой на голову, ну а потом..
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03.06.2022 18:29 Відповісти
да ладно
Парад на Красной площади 1 мая 1941 года состоялся в 75-ую годовщину Первомая. Советское руководство хотело продемонстрировать мировому сообществу свою военную мощь. На Красной площади присутствовали генерал нацистской Германии Эрнст Кёстринг и полковник Ганс Кребс.
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03.06.2022 18:46 Відповісти
Я говорю после 22 июня 41-го, а не до 22 июня..
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03.06.2022 21:06 Відповісти
ех, я думав Харків буде перший...
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03.06.2022 18:11 Відповісти
Російська мова стала мовою попси і блатняка - Олег Скрипка.
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03.06.2022 18:12 Відповісти
Даже хутин пуйло нельзя спеть?
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03.06.2022 18:14 Відповісти
на всех языках одинаково
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03.06.2022 18:22 Відповісти
Есть много кошерной русскоязычной музыки
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03.06.2022 18:20 Відповісти
Или вот.
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03.06.2022 18:22 Відповісти
Кошерна музика для бухого бидла
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03.06.2022 18:38 Відповісти
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03.06.2022 18:52 Відповісти
Який мер першим заборонить виступ на російські мові "95 квартала" в місті?
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03.06.2022 18:20 Відповісти
Лондона або Нью-Йорку.
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03.06.2022 19:42 Відповісти
Конотоп - це фортеця!
Одними з перших фоток з розбитою технікою орків були кадри з околиці Конотопа.
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03.06.2022 18:21 Відповісти
У ВВ є пісня оркською
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03.06.2022 18:25 Відповісти
дуже правильне рішшення так зробить по Всіх містах !!!
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03.06.2022 18:25 Відповісти
Во время войны с Расеей это правильно.
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03.06.2022 18:25 Відповісти
Де вони ті коментарі, з якими я поспішаю? Ви себе чуєте?
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03.06.2022 18:28 Відповісти
Вот они, российские денацификаторы.....мильчаков, я нацист. Лицо российского нацизма обыкновенного.https://www.youtube.com/watch?v=_GKqvztSNaM
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03.06.2022 18:33 Відповісти
А хіба музика має слова? Може таки пісні заборонили.
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03.06.2022 18:34 Відповісти
Це , якщо хтось на балалайці без слів буде грати калінку-малінку , то можна балалайку тому виконавцю в дупу засунути під оплески ...
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03.06.2022 18:42 Відповісти
К сожалению имеет, и значения, и призывы(( Министерство культуры не в силах выделить в рамках закона отдельных исполнителей и материал. Проще в данный момент заблочить нахер всех шлягеров . Во ВРЕМЯ ВОЙНЫ это должно выполнятся!!!!!!!!!!

После Перемогы, это самый сложный и болючий вопрос. ЗАБЛОЧИТЬ - сказать нет эпохе 2014 Ляписа Трубецкого - а это внегласный гимн Майдана.Тяжелое решение, но если необходимо забудем. Скажите, а как же кавер?! Кавер по закону без правового согласия это плагиат!!!Тоже нарушение. Сложно... По пропиське - БРЕД!!! (прости хоспади) пример КАбзона - "Рiдна мати моя" - исполнялось, да. Запретить? так нарушения нет!

По фольклору нереально разграничить с законодательством...Лейтмотивы, композиции пффф. У судебки крыша поедет такое кол-во дел рассматривать....

Для начала у нас своих зрадозвезд TAMA и TYTA хватает. Зато некоторые музыканты атуда, такие как Ма-вич и Ш-чук, ненавидят все ********** и за Украинский суверенитет. Опять сложно... По языку исполнения - ЭТ ТЯЖЕЛАЯ НАРКОМАНИЯ! Пример - проект Мирко Саблича на Любє категоричен кацапии, а в противовес София Вротару бывало руцким плеваласьсо сцены прямо в театре Лесі Українки. В то же время можно исполнять гимн Роиси Українською? (к сведенью исторически проект RASHA made in Ukraine ). Кс-ти это будет не запрещено !

От и получилось, со всех сторон несостыковки. Запретили, а что запретили х*й его знает...
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03.06.2022 19:34 Відповісти
А в цей час, за гроші українських платників податків, зе-клоун організував тєлємарафон рашистским суржиком, який ведуть журналісти з телеканала мудачука
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03.06.2022 18:36 Відповісти
Якщо твою країну влада грабує не соромлячись шаленими темпами, значить готуються до війни. Доведено!!!
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03.06.2022 18:36 Відповісти
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03.06.2022 18:45 Відповісти
В сумской области в городах Путивль особенно Глухов
Услышать украинскую речь можно было не часто
/это была не русская речь а суржик ,,робив заробив,,/
Сам читаю говорю на украинском и русском вот правописание
На украинском позабыл лет 40 не писал не хочется выглядеть
неграмотным
А музыка думаю конечно /не гимн россии /нейтральная пусть звучит половина
Населения выросла на ней/там есть даже очень хорошая /
Половина украинских артистов - патриотов писала песни
на русском /что делать с ними/
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03.06.2022 18:47 Відповісти
Місто Глухів було козацькою столицею і там всі говорили виключно українською, підписувались державні документи виключно українською, але коли прийшли грьобані болотні "брати", то все перевели на російську і нічого, всі стали малоросами і розмовляли російською. Сьогодні потрібно повернутися до своєї ріднлої української і навіки забутися мову акупанта і гвалтівника. А кому це не вподоби - буль ласка, збирає свою валізу, продає, навіть не залишає, а продає своє кубло і до них. І це буде чесно, але смердити тут мовою агресора, який за розмову українською вбив мільйони наших громадян, не дозволимо.
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03.06.2022 19:08 Відповісти
Не потрібно нас зросійщувати. Занадто багато нас вбивали,аби нав'язати рабськку расійську лопотню. Доречі,безсенсовну,і безсенсовність,що характерно,Ви непомічаєте!!!
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03.06.2022 22:27 Відповісти
Поклонники и любители "рускага шансона" и "рускага рэпа" этого не переживут.
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03.06.2022 19:01 Відповісти
Та нехай канають!
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03.06.2022 19:15 Відповісти
А мелодію "Червоної калини" спотворено...цікаво, чи хтось це помітив...
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03.06.2022 19:14 Відповісти
Кожен збочується, як хоче. Іноді вмикаю зомбоящик, а там взагалі якийсь сюр і винос мозку: артилерія, танки, ракетні залпи і все це під веселу-розвеселу пісеньку типу "гоп-гоп-гоп", наче війна - то щось веселе й смішне. Вони, їбантєї, ще б Смердючку в'їбали під відео з руїнами Маріуполя. Я не кажу, що нам не потрібні позитивні пісні, але всьому своє місце. Треба вміти відчувати межу і не перетворювати війну на цирк.
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03.06.2022 19:42 Відповісти
Й,неаби як. Але хоч в попсовому вимірі нехай навертаються.
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03.06.2022 22:29 Відповісти
Я аплодую!
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03.06.2022 19:19 Відповісти
Русский тюремный шансон вообще не воспринимаю
/убил человека/ сиди и жалуется ему тяжело
А кто в могиле тому уже ,,хорошо,,
Рэп вообще это Для мероприятий /пропели и забыли /
После исполнения рэпа большая половина не скажет о чем там пели
Глухов и построен в центре квадрат и дальше улицы прямые
Люди говорят на суржику
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03.06.2022 19:29 Відповісти
Как жє так...? Ві нелюбіте Дастаєвскага? В нього вся творчість в ключі острожного шанмону.
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03.06.2022 22:32 Відповісти
Слава Конотопским Ведьмам!
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03.06.2022 19:29 Відповісти
Конотоп Славне місто!!!! Місто переиожнлї Конотопської битви,знищення всього кацапського війська з двома воєводами! Люблю місто мого дитинства
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03.06.2022 22:35 Відповісти
Сьогодні здав у макулатуру майже всю совкову бібліотеку радянського часу. Російська культура,так як і література,всі ці достоєвські,чехови,тургенєви,пушкіни,лєрмонтови,єсєніни...совкові поети і письменники для мене-все це померло і втратило всяку цінність.Туалетний папір,зроблений з цих "шедеврів" мабуть буде дорожчим.
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03.06.2022 19:56 Відповісти
Речь не о личной библиотеке или о личных увлечениях русской культурой. Украинец вправе читать у себя дома любые книги. Да и вряд ли ты их читал. Ты путаешь свою туалетную бумагу с массовой российской пропагандой и информацией которая имеет место до сих пор в медиа пространстве Украины и за счет самих украинцев. Каждый украинец до сих пор с помощью налогов оплачивает русскую попсу, тех кто их пытает убивает и насилует.
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03.06.2022 20:18 Відповісти
Ну ви даєте а я ще в 2015році це зробила.
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03.06.2022 22:41 Відповісти
Сколько нужно еще миллионов убитых украинцев начиная с голодомора чтобы остановить этот поток русской "культуры"? Это поняли только в Конотопе пока что к сожалению. Пора остановить этот безумный танец на костях во всей Украине.
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03.06.2022 19:59 Відповісти
Злочинно використовувати термін'культура', ви собі нав'язуєте шаблон сприцняття. Це,як від'ємне всплиаання
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03.06.2022 22:39 Відповісти
 
 