Російськомовну музику заборонили вмикати в публічних місцях у Конотопі, - мер Семеніхін

Міська рада Конотопа ухвалила рішення про заборону російської музики в публічних місцях.

Про це повідомив мер Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні, рішенням виконкому Конотопської міськради, заборонено трансляцію і публічне прослуховування російськомовного музичного контенту на території нашої громади", - йдеться в повідомленні.

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