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Російськомовну музику заборонили вмикати в публічних місцях у Конотопі, - мер Семеніхін
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міська рада Конотопа ухвалила рішення про заборону російської музики в публічних місцях.
Про це повідомив мер Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.
"Від сьогодні, рішенням виконкому Конотопської міськради, заборонено трансляцію і публічне прослуховування російськомовного музичного контенту на території нашої громади", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+49 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар03.06.2022 18:11
+31 Ned Stark
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+24 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар03.06.2022 18:11
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Парад на Красной площади 1 мая 1941 года состоялся в 75-ую годовщину Первомая. Советское руководство хотело продемонстрировать мировому сообществу свою военную мощь. На Красной площади присутствовали генерал нацистской Германии Эрнст Кёстринг и полковник Ганс Кребс.
Одними з перших фоток з розбитою технікою орків були кадри з околиці Конотопа.
После Перемогы, это самый сложный и болючий вопрос. ЗАБЛОЧИТЬ - сказать нет эпохе 2014 Ляписа Трубецкого - а это внегласный гимн Майдана.Тяжелое решение, но если необходимо забудем. Скажите, а как же кавер?! Кавер по закону без правового согласия это плагиат!!!Тоже нарушение. Сложно... По пропиське - БРЕД!!! (прости хоспади) пример КАбзона - "Рiдна мати моя" - исполнялось, да. Запретить? так нарушения нет!
По фольклору нереально разграничить с законодательством...Лейтмотивы, композиции пффф. У судебки крыша поедет такое кол-во дел рассматривать....
Для начала у нас своих зрадозвезд TAMA и TYTA хватает. Зато некоторые музыканты атуда, такие как Ма-вич и Ш-чук, ненавидят все ********** и за Украинский суверенитет. Опять сложно... По языку исполнения - ЭТ ТЯЖЕЛАЯ НАРКОМАНИЯ! Пример - проект Мирко Саблича на Любє категоричен кацапии, а в противовес София Вротару бывало руцким плеваласьсо сцены прямо в театре Лесі Українки. В то же время можно исполнять гимн Роиси Українською? (к сведенью исторически проект RASHA made in Ukraine ). Кс-ти это будет не запрещено !
От и получилось, со всех сторон несостыковки. Запретили, а что запретили х*й его знает...
Услышать украинскую речь можно было не часто
/это была не русская речь а суржик ,,робив заробив,,/
Сам читаю говорю на украинском и русском вот правописание
На украинском позабыл лет 40 не писал не хочется выглядеть
неграмотным
А музыка думаю конечно /не гимн россии /нейтральная пусть звучит половина
Населения выросла на ней/там есть даже очень хорошая /
Половина украинских артистов - патриотов писала песни
на русском /что делать с ними/
/убил человека/ сиди и жалуется ему тяжело
А кто в могиле тому уже ,,хорошо,,
Рэп вообще это Для мероприятий /пропели и забыли /
После исполнения рэпа большая половина не скажет о чем там пели
Глухов и построен в центре квадрат и дальше улицы прямые
Люди говорят на суржику