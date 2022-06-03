Окупанти в Маріуполі посилять "режим фільтрації" та фактично зупинять виїзд з міста, - Андрющенко
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Рашисти в окупованому Маріуполі ухвалили рішення про посилення "режиму фільтрації" та процесу пошуку проукраїнського активу.
Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора на великій нараді російських військових, донецької окупаційної влади та колаборантів Маріуполя було ухвалено рішення про необхідність посилення режиму фільтрації. Де-факто вирішили шляхом процедурного затягування зупинити переміщення між районами міста та зупинити виїзд з нього.
Причини дві - зростання незадоволення всередині міста та безконтрольний витік інформації в Україну. Тому будуть посилені карально-пошукові загони і процес пошуку проукраїнського активу. З цікавого, призначення самомера Іващенка головою штабу тероборони "днр" - фактично дорога на кладовище. Це наслідок незадоволення та запровадження персональної відповідальності за антиросійські настрої міста.
В кулуарах обговорювалось питання ризику холери та мору риби в акваторії Азову. Вирішили поки де-факто зачинити місто на карантин, зупинивши виїзд. Очікувано, чергова дурість.
Маріупольці - не повертайтесь. Ні в якому разі. Хто в місті - біжіть навіть через росію до дружніх країн. Далі буде жорстокіше", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
представитель «завоевателей», т.е. петербургский губернатор и вождь «дырявых», то есть Пушилин обменялись памятными подарками: Пушили подарил картины, очевидно всемирно известного мариниста мариупольца Архипа Куинджи, а конкистадоры - зеркальца и колокольчики, то есть, обещания.
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