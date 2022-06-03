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Окупанти в Маріуполі посилять "режим фільтрації" та фактично зупинять виїзд з міста, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Рашисти в окупованому Маріуполі ухвалили рішення про посилення "режиму фільтрації" та процесу пошуку проукраїнського активу.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора на великій нараді російських військових, донецької окупаційної влади та колаборантів Маріуполя було ухвалено рішення про необхідність посилення режиму фільтрації. Де-факто вирішили шляхом процедурного затягування зупинити переміщення між районами міста та зупинити виїзд з нього.

Причини дві - зростання незадоволення всередині міста та безконтрольний витік інформації в Україну. Тому будуть посилені карально-пошукові загони і процес пошуку проукраїнського активу. З цікавого, призначення самомера Іващенка головою штабу тероборони "днр" - фактично дорога на кладовище. Це наслідок незадоволення та запровадження персональної відповідальності за антиросійські настрої міста.

В кулуарах обговорювалось питання ризику холери та мору риби в акваторії Азову. Вирішили поки де-факто зачинити місто на карантин, зупинивши виїзд. Очікувано, чергова дурість.

Маріупольці - не повертайтесь. Ні в якому разі. Хто в місті - біжіть навіть через росію до дружніх країн. Далі буде жорстокіше", - наголосив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
Чому замовк найвеличніший про обмін азовців?
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03.06.2022 18:37
+3
На останніх виборах, 80% маріупольців голосували за рашистських колаборантів: ze-*******, петушарік, жопоблок. Так що хай насолоджуються рашистським міром
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03.06.2022 18:44
+3
В столицу Бурятии Баран-Уде доставили очередную партию дохляков из Украины...смерть малых народов рабZei и прочих дагестано-калміков с якутеми єто куртаг вишка...👍
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03.06.2022 19:12
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Курортний сезон почався, потрібно всих охочих запрошувати в Маріуполь, баз відпочинку, кафе, ресторани, дискотеки вже готові.
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03.06.2022 18:33 Відповісти
Чому замовк найвеличніший про обмін азовців?
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03.06.2022 18:37 Відповісти
Йому потрібно було позбутися зі всіх телеефірів Прокопенко, бо той знищував рейтинг найвеличнішого. Позбувся - наказавши здатися у полон
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03.06.2022 18:42 Відповісти
Кацап справа аж прихуїв

представитель «завоевателей», т.е. петербургский губернатор и вождь «дырявых», то есть Пушилин обменялись памятными подарками: Пушили подарил картины, очевидно всемирно известного мариниста мариупольца Архипа Куинджи, а конкистадоры - зеркальца и колокольчики, то есть, обещания.
https://t.me/gistapapapa/38941
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03.06.2022 18:40 Відповісти
На останніх виборах, 80% маріупольців голосували за рашистських колаборантів: ze-*******, петушарік, жопоблок. Так що хай насолоджуються рашистським міром
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03.06.2022 18:44 Відповісти
Каких колаборантов, голосовали за фракцию мера, не какое то там опзж. Ну, зараза, я с вам фигню: в Мариуполе не были, информация из десятых рук, мнение составляется по двум строчкам, заявления сразу ретранслируются обратно. Какой то гнилой испорченный телефон. В одной новости про наш разрушенный город проклятие на головы оккупантов и сочувствие, в другой, как здесь голословная ненависть и раздувание вражды к своим же согражданам. Алло, мы из одной и той же страны граждане. Вы понимаете что ваше неподтвержденное провоцирует ненависть к людям, которые ничем это не заслужили.
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03.06.2022 18:58 Відповісти
Полностью поддерживаю. Ещё добавлю, что люди, которые с такой ненавистью плюются ядом, называя людей, находящихся в оккупации "ватниками" и всякими другими словами, это боты, тролли или вобще стукнутые на всю голову. Не дай вам бог попасть под кацапов
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03.06.2022 19:36 Відповісти
Тільки що послухав на радіо свобода,маму закатованого херсонця з тероборони,важко таке чути цілий місяць його катували у Херсоні,а потім лежачого перевезли до Севастополю де продовжували катувати, він там і помер.Його тіло поміняли на російського військовополоненого.
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03.06.2022 18:46 Відповісти
В столицу Бурятии Баран-Уде доставили очередную партию дохляков из Украины...смерть малых народов рабZei и прочих дагестано-калміков с якутеми єто куртаг вишка...👍
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03.06.2022 19:12 Відповісти
який який баран? - i уде?
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03.06.2022 19:14 Відповісти
Ватников в Сибирь города строить, а идейных хохлов, если такие в Мариуполе были, растреляют. На дворе 21 век.
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03.06.2022 19:16 Відповісти
 
 