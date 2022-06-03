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Новини За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії
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Канада (1501) Росія (47208) санкції (6842)

РФ у відповідь на санкції заборонила в’їзд 41 канадцю, серед яких - члени Конгресу українців Канади

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

канада

Міністерство закордонних справ Росії в п’ятницю оголосило про заборону в’їзду на територію країни 41 громадянину Канади "у відповідь на чергові антиросійські персональні санкції".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС Росії.

"У відповідь на чергові антиросійські персональні санкції, анонсовані офіційною Оттавою 8 травня проти керівництва Міноборони Росії, воєначальників та представників ділових кіл, на постійній основі закривається в'їзд до Росії для громадян Канади, серед яких керівники організацій, що підтримують ультранаціоналістичні сили в Україні, а також вищі військові чиновники", - сказано в заяві.

22 громадян Канади, які у списку, є керівниками й членами Конгресу українців Канади, ще четверо - Світового конгресу українців, двоє - Українського кредитного союзу, по одному - Карпатського кредитного союзу і Ради українських кредитних союзів.

Також Росія заборонила в’їзд вісьмом заступникам міністерки оборони Канади і першому заступнику начальника Штабу національної оборони Канади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада запровадила нові санкції проти Росії, у списку Кабаєва
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Топ коментарі
+8
Тепер з кацапії знімуть всі санкції. Інакше як канадцям на конкурс "пітухов з гавна" попасти?😁😁😁
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03.06.2022 18:36
+7
настільки убого, що не варто навіть коментаря.
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03.06.2022 18:37
+6
Ці канадійці нікада нє увідят Задріщінська Зажопінська Мухасранська...
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03.06.2022 18:35
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Ці канадійці нікада нє увідят Задріщінська Зажопінська Мухасранська...
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03.06.2022 18:35 Відповісти
Йой, а так хотілося
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03.06.2022 19:21 Відповісти
Тепер з кацапії знімуть всі санкції. Інакше як канадцям на конкурс "пітухов з гавна" попасти?😁😁😁
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03.06.2022 18:36 Відповісти
настільки убого, що не варто навіть коментаря.
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03.06.2022 18:37 Відповісти
А туди хтось із порядних людей поїде чи полетить ? росія то вже країна ізгой навіки.
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03.06.2022 18:39 Відповісти
Бідні канадці, не переживуть цього...
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03.06.2022 18:39 Відповісти
Канадці ніколи вже на сходять в дерев"яну будку з діркою.
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03.06.2022 18:41 Відповісти
як вермедик і обіцяв зрання - могутніший удар непохмелених імперіалістів!
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03.06.2022 18:41 Відповісти
"зачасто часті коменрарі, не поспішайте"
та боже збав, тільки хотів сповістити форрумчан за свою помилку - не "вермедик", а "ведмедик".
a все ж таки приємно почувати себе бистрішім за программу і процессор "Intel"....
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03.06.2022 18:49 Відповісти
В мацкве горит огромный офисный центр !!!

гори гори ясно, чтобы не погасло
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03.06.2022 18:41 Відповісти
нікому в світі не цікаво побачити ваш мухосранськ і мочегорськ дебіли, можете втопитися в своїх рвотних масах
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03.06.2022 18:45 Відповісти
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03.06.2022 18:45 Відповісти
Да достойный ответ . Круче только зампрет на въезд канадским хоккеистам. Хотя, какой хоккей на Параше. Орков изгнали из ЧМ 2022
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03.06.2022 18:46 Відповісти
Ето фіаско
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03.06.2022 18:48 Відповісти
Ні ху сє!
Хах, куплю квиток і піду пішки назло кондуктору!
Кому він треба ваш сраний в'їзд в паРашу!
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03.06.2022 18:52 Відповісти
Это сильный ответ Западу
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03.06.2022 18:52 Відповісти
Як тепер жити бідним канадійцям...
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03.06.2022 18:54 Відповісти
вже жаліють i волають - "ну хоч в старозадрищенск дозвольте!"...
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03.06.2022 19:12 Відповісти
А я колись вимагав, щоб вищим законодавчим органом в Україні був Всесвітній Конгрес Українців...
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03.06.2022 18:58 Відповісти
СКУ - світовий.
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04.06.2022 10:02 Відповісти
канадіянці запросятся взад до параші і першим кроком підлабузнизництва буде мішок найгарнішого вівса з Канади в кацапський мзс спецрейсом
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03.06.2022 19:08 Відповісти
Всьо пропало. Жизнь у канадцев теперь никогда не будет прежней))
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03.06.2022 19:10 Відповісти
Ну всьо! Щас массовые самоубийства пойдут, бо такого горя люди просто не перенесут!
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03.06.2022 19:15 Відповісти
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03.06.2022 19:23 Відповісти
Усе Макс, не побачите більше 9Х18. Ой лишенько...
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03.06.2022 19:37 Відповісти
Приличные люди интересуются хотя бы 9х19! А лучше .40.
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03.06.2022 19:53 Відповісти
Принц Саудітов решиль помощь Байдену...Судити нараховують добичу нафти в нужно обьеме:типа компенсація вместо путлерской нефти-:особливо агенство Рейтер...
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03.06.2022 19:18 Відповісти
Ни разу не ездили и даже не задумывались над возможностью,а им запретили🤣🤣
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03.06.2022 19:19 Відповісти
кацапські санкції, це все одно, що собі під хвіст солі підсипали... канадці, їхати в кацапію, даже в страшному сні себе там не бачили.
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03.06.2022 19:26 Відповісти
Кацапские дебилы
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03.06.2022 19:28 Відповісти
так, особливо українському конгресу Канади дуже хотілось попасти на росію, де закатували їх дідів в Гулагах.
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03.06.2022 19:33 Відповісти
К ним никто и собирается ехать
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03.06.2022 20:25 Відповісти
Поржать? Дебилы мля
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03.06.2022 20:30 Відповісти
 
 