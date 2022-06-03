У Сєвєродонецьку тривають бої, на півдні та Слов’янському напрямку ворог готується до наступу, - Генштаб ЗСУ

На деяких ділянках на сході країни від початку доби армія РФ намагається перейти у наступ.

Про це йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ станом на шосту вечора 3 червня, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено, втім тривають заходи бойової підготовки армії Білорусі у Брестській області. Також зберігається загроза ракетних ударів.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. Однак ворог вів розвідку із застосуванням БпЛА у окремих районах Сумської та Чернігівської областей, завдав ракетного авіаційного удару в районі населеного пункту Краснопілля Сумської області та здійснив мінометний обстріл в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

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"На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджує на стримуванні просування наших військ у напрямку Державного кордону. Продовжував вогневий вплив на підрозділи Сил оборони із застосуванням авіації, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Триває розвідка з метою пошуку слабких місць в обороні наших військ та визначення подальших напрямків активних дій. Не припиняється проведення заходів логістичного забезпечення та посилення угруповання військ ворога.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують ведення оборони, руйнують цивільні об’єкти у місті Харкові. Завдали авіаційного удару вертольотами Мі-8 по позиціях наших військ в районах населених пунктів Слатине та Дементіївка.

На Слов’янському напрямку ворог готувався до відновлення наступу, зосередив угруповання чисельністю до двадцяти батальйонних тактичних груп. З метою покращення тактичного положення намагався вести наступ у напрямках на населені пункти Барвінкове та Святогірськ, успіху не мав.

На Донецькому напрямку противник зосереджував основні зусилля в районі міста Сєверодонецьк. Під прикриттям вогню артилерії вів штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Має частковий успіх, активні бойові дії тривають.

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Ворог вів наступ у напрямках населених пунктів Бахмут, Соледар та Лисичанськ. Успіху не має, відійшов на раніше зайняті позиції. Намагався взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець та створити умови для її форсування основними силами угруповання.

На Лиманському напрямку окупанти застосували реактивну та ствольну артилерію в районах населених пунктів Щурове та Брусівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів. Зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Піски, Миколаївка, Полтавка та Покровське.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону, на окремих напрямках намагається повернути втрачені позиції. Здійснював артилерійське вогневе ураження та активізував ведення повітряної розвідки.

На Бессарабському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено.

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Основні зусилля корабельних угруповань противника в Чорноморській та Азовській морських зонах зосереджувались на виконанні завдань з ізоляції районів бойових дій та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

В той же час на тимчасово окупованій території Донецької області триває примусова мобілізація цивільного населення.

"Погрожуючи кримінальною відповідальністю, командування окупаційних військ намагається поповнити втрати підрозділів, яких вони зазнали у бойових діях проти захисників та захисниць України.

За наявною інформацією, командування збройних сил російської федерації вживає заходів з активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності на території України. З цією метою здійснюється набір та підготовка найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп з подальшою їх діяльністю на території України. Перевага при здійсненні зазначеного відбору надається жителям та колишнім жителям Донецької і Луганської областей, які добре володіють українською мовою", - повідомляють у Генштабі.