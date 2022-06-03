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У Сєвєродонецьку тривають бої, на півдні та Слов’янському напрямку ворог готується до наступу, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб,зсу

На деяких ділянках на сході країни від початку доби армія РФ намагається перейти у наступ.

Про це йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ станом на шосту вечора 3 червня, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено, втім тривають заходи бойової підготовки армії Білорусі у Брестській області. Також зберігається загроза ракетних ударів.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. Однак ворог вів розвідку із застосуванням БпЛА у окремих районах Сумської та Чернігівської областей, завдав ракетного авіаційного удару в районі населеного пункту Краснопілля Сумської області та здійснив мінометний обстріл в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

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"На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджує на стримуванні просування наших військ у напрямку Державного кордону. Продовжував вогневий вплив на підрозділи Сил оборони із застосуванням авіації, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Триває розвідка з метою пошуку слабких місць в обороні наших військ та визначення подальших напрямків активних дій. Не припиняється проведення заходів логістичного забезпечення та посилення угруповання військ ворога.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують ведення оборони, руйнують цивільні об’єкти у місті Харкові. Завдали авіаційного удару вертольотами Мі-8 по позиціях наших військ в районах населених пунктів Слатине та Дементіївка.

На Слов’янському напрямку ворог готувався до відновлення наступу, зосередив угруповання чисельністю до двадцяти батальйонних тактичних груп. З метою покращення тактичного положення намагався вести наступ у напрямках на населені пункти Барвінкове та Святогірськ, успіху не мав.

На Донецькому напрямку противник зосереджував основні зусилля в районі міста Сєверодонецьк. Під прикриттям вогню артилерії вів штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Має частковий успіх, активні бойові дії тривають.

Також читайте: Росіяни зазнали значних втрат на Попаснянському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Ворог вів наступ у напрямках населених пунктів Бахмут, Соледар та Лисичанськ. Успіху не має, відійшов на раніше зайняті позиції. Намагався взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець та створити умови для її форсування основними силами угруповання.

На Лиманському напрямку окупанти застосували реактивну та ствольну артилерію в районах населених пунктів Щурове та Брусівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів. Зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Піски, Миколаївка, Полтавка та Покровське.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону, на окремих напрямках намагається повернути втрачені позиції. Здійснював артилерійське вогневе ураження та активізував ведення повітряної розвідки.

На Бессарабському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено.

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Основні зусилля корабельних угруповань противника в Чорноморській та Азовській морських зонах зосереджувались на виконанні завдань з ізоляції районів бойових дій та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

В той же час на тимчасово окупованій території Донецької області триває примусова мобілізація цивільного населення.

"Погрожуючи кримінальною відповідальністю, командування окупаційних військ намагається поповнити втрати підрозділів, яких вони зазнали у бойових діях проти захисників та захисниць України.

За наявною інформацією, командування збройних сил російської федерації вживає заходів з активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності на території України. З цією метою здійснюється набір та підготовка найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп з подальшою їх діяльністю на території України. Перевага при здійсненні зазначеного відбору надається жителям та колишнім жителям Донецької і Луганської областей, які добре володіють українською мовою", - повідомляють у Генштабі.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+14
Пропагандисти РФ хотіли похвалитися важкою вогнеметною системою, але отримали відповідь від ЗСУ
https://www.youtube.com/watch?v=9XFwV8vHD1I
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03.06.2022 19:30
+7
татаро-бурятское нашествие НА СЛАВЯНСКИЕ ЗЕМЛИ
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03.06.2022 19:41
+6
Є така приказка : не був ,не розказуй. Але диванні експерти дивляться на карту ,включають режим "абдрестовича" та починають розганяти зраду,підспівуючи оркам, які вже 4 місяць заганяють ЗСУ в котел, але ніяк не можуть загнати і котел стає все меньшим і меньшим . ЗСУ тримається оборону в місті , повного оточення не має, позаду оборонний рубіж Лисичанськ.
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03.06.2022 21:04
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Пропагандисти РФ хотіли похвалитися важкою вогнеметною системою, але отримали відповідь від ЗСУ
https://www.youtube.com/watch?v=9XFwV8vHD1I
показати весь коментар
03.06.2022 19:30 Відповісти
Надіюся воно було в прямому ефірі.
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03.06.2022 20:27 Відповісти
татаро-бурятское нашествие НА СЛАВЯНСКИЕ ЗЕМЛИ
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03.06.2022 19:41 Відповісти
Нельзя это говорить вслух. Не нужно. Все и так знают к чему ведёт зелёная власть - к новому огромному "Мариуполю" и переговорам.
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03.06.2022 19:49 Відповісти
ВСУ отбили 20% Северодонецка. Теперь рашисты контролируют меньше половины города

«Русневая армия погибает в областном центре как мухи - у них значительные потери как среди убийц, так и в технике», - заявил глава ОВА Сергей Гайдай.
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03.06.2022 20:44 Відповісти
"Гайдай шагает впереди!" (с)
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04.06.2022 00:10 Відповісти
Є така приказка : не був ,не розказуй. Але диванні експерти дивляться на карту ,включають режим "абдрестовича" та починають розганяти зраду,підспівуючи оркам, які вже 4 місяць заганяють ЗСУ в котел, але ніяк не можуть загнати і котел стає все меньшим і меньшим . ЗСУ тримається оборону в місті , повного оточення не має, позаду оборонний рубіж Лисичанськ.
показати весь коментар
03.06.2022 21:04 Відповісти
Можна ще з 1941 почнемо рахувати ? Окрім Маріуполя, який був оточений ще з перших днів війни, скільки котлів створили орки за 4 місяці війни ? А скільки котлів прогнозували мордорські пропагандони та хенерали ? По їх задуму вся лівобережна Україна включно з Києвом мала стати одним великим котлом для українців. Так що кінчай транслювати мордорські наративи та сіяти паніку з під впн.
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03.06.2022 22:35 Відповісти
Шановний молдаван, між 2014 та 2022 пройшло 8 років і багато речей змінилося. Насамперед змінилися ЗСУ та командування, замість паркетних, совкових офіцерів прийшли молоді командири з бойовим досвідом, крім мобиків та добробатів з"явилися професійні , навчені контрактники. І ми не обговорюємо те що було в 2014, а говоримо про 2022. Так скільки котлів оркам вдалося влаштувати з лютого по червень 2022 ? Те що диванному експерту здається котлом та зрадою може виявитися тактичним задумом для вимотування ворога, але "експерд" не володіючи всією інфою починає волати "всьо пропало" посилаючись на якісь історичні паралелі. Зберігайте спокій та вірте в ЗСУ.
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03.06.2022 23:38 Відповісти
Тепер все зрозуміло, фейковий молдаванин просуває наративи кремля "що всьо пропало" і малює чергові перемоги "оркам" та котли ЗСУ.
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03.06.2022 23:54 Відповісти
Так щож робить? Відійти на кордони львівськой області?
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03.06.2022 23:51 Відповісти
Это всё провокация кремлёвских пропагандистов.
На карту в перспективе смотреть не патриотично.
Им этот город нужен к празднованию 32 августа.
Никакого котла там не намечается.
Тебя вычислят по ip и арестуют за поддержку русских.
Ракеты у них закончились.
Алкоголики и наркоманы тоже заканчиваются.
Азов не сдадим, прописью: не сдадим.

© Арестович
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03.06.2022 21:37 Відповісти
Кацапи уже з незахищених транспортників Мі-8 завдають удари. "Стінгери" - на базарі у Львові, чи де, блд?
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03.06.2022 22:08 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.06.2022 22:18 Відповісти
 
 