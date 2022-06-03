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"Указ дійсно підписаний, коментувати не можемо", - ДМС про надання Невзорову громадянства України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

невзоров,олександр

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо надання українського громадянства російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили у Державній міграційній службі України.

"Цей указ дійсно підписаний. Більше нічого коментувати не можемо", - заявили у ДМС,

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невзоров із дружиною стали громадянами України

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+57
Вот и чудненько. Теперь выдайте его Литве, там с ним очень хотят пообщаться по поводу соучастия в военных преступлениях.
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03.06.2022 20:02
+43
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03.06.2022 20:09
+28
Мене ніхто не спитав - чи я хочу такого співгромадянина. Але я відповім - ні, не хочу.
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03.06.2022 20:07
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Задолбали вы на Невзорова гнать. Человека нужно судить по делам и его нынешнему отношению к Украине и войне, а дела у него такие, что с 2014 года он использует свой несомненный журналистский талант для того, чтоб медийно мочить рашизм, а после 24 февраля Невзоров вообще перестал любые условные ограничения в высказываниях. Уже много лет иначе как "Слава Украине!" не прощается, считает Крым украинским и называет армию РФ убийцами и мародерами. Его слушают миллионы, этот человек реально влияет на общественное мнение. И вот теперь те, кто выбрал президентом клоуна, который называл Украину проституткой и плясал перед путлером и терпит Ермака и прочих рашистских агентов, будут меня учить как мне правильно ненавидеть Невзорова. Да идите вы за русским кораблем, дебилы.
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03.06.2022 22:45 Відповісти
Та якого ж х*ра? За які такі заслуги? Нічого, що чувак в Литві вважається воєнним злочинцем? Нам під час війни важливіше підтримка сусідніх країн, чи покупка старого пропагандона, щоб він лизав жопу Зеленському? Скільки людей гине щодня, а хтось тягне сюди цю кацапську шла*боту: овсяннікова, кац... може, ми ще латиніній дамо громадянство?
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03.06.2022 22:47 Відповісти
Ты бы хоть предыдущий комментарий прочел для начала. То, что ты сейчас пишешь - только во вред Украине. Могут подумать, что здесь и правда нацисты живут, считающие, что нужно убивать по национальному признаку. А я вот считаю, что русским, которые сегодня в составе ВСУ воюют нужно давать гражданство так же, как и чеченцам. А такие как ты всех чеченцев записывают в кадыровцы, а русских - в рашистов. И этим вы вредите Украине почти как рашистские пропагандоны. Поэтому идите за русским кораблем!
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03.06.2022 22:55 Відповісти
А що, Невзоров вже встиг повоювати за Україну? Щось не чув. Згоден, ті росіяни, які воюють за Україну заслуговують на громадянство. Але не такі імперці, як Невзоров
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04.06.2022 07:34 Відповісти
Скажи, ты хотя бы одну из его последних записей на YouTube посмотрел перед тем как все это накорябать? Или "не читал, но осуждаю" ? Не превращайте Украину в отражение мордора.
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03.06.2022 22:58 Відповісти
Навіть після російської агресії у 2014 році Нєвзоров публічно і відкрито поширював пропутінські наративи, стояв на боці росії і виправдовував історичне право росії на імперіалізм та агресію. І поміж тим вставляв "Слава Україні", щоб акваріумні рибки і хом'ячки швидше вірили і поклонялись йому.
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04.06.2022 11:23 Відповісти
Можешь дать ссылку или цитату, подтверждающую, что Невзоров продвигал путлеровские нарративы после 2014 года?
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06.06.2022 22:09 Відповісти
Зелені ватани оточують себе себе подібними! Мерзота!
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03.06.2022 22:51 Відповісти
Думается, антипутинская позиция Невзорова с 2014 года и для Украины, и для Литвы намного важнее: враг у нас сегодня общий.
Литва выскажется по данному вопросу. Невзоров мог бы безопасно вещать из Израиля. Или из другой страны. Он выбрал Украину, где будет под ударом - об этом никто не подумал ?
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03.06.2022 23:17 Відповісти
Значит куйловский миниплан забрать юг страны для сухопутного коридора в Крым в действии. После этого коцапы симмитируют очередные переговоры года на 2 с целью поготовки очередного этапа окупации. mk
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04.06.2022 00:07 Відповісти
Украина ведёт "переговоры" артиллерийскими и ракетными ударами.
С такими оппонентами, как у нас, так лучше доходит.
Переговоры за столом не ведутся - почему они должны возобновиться ?
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04.06.2022 00:32 Відповісти
Ну так для того сюди і тягнуть Овсяннікових і Нєвзорових.
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04.06.2022 11:24 Відповісти
ГЦ, Александр Глебович!
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03.06.2022 23:29 Відповісти
"Хотят ли русские войны? Хотят! Им нужен враг, им нужно кого-то ненавидеть. Потому что ненависть - единственное, что в России при отсутствии науки, собственной культуры, других существенных факторов, позволяет объединиться и испытывать общенациональный оргазм, синхронный. Злоба хорошо объединяет академика и милиционера, полотера и генетика." - А.Невзоров, российский журналист.
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04.06.2022 00:08 Відповісти
Тут орки під виглядом суперпатріотів обурюються тим, що Нєвзоров отримав громадянство України і притулок від російського фашизму, це потрібно розуміти і не вестись на гучні заклики подібних кремлівських провокаторів.
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04.06.2022 00:15 Відповісти
Нєвзоров якраз і є тим, хто 30 років будував російський фашизм та імперіалізм. Тому орками є ті, хто захищає цього орка. Як то кажуть "яке їхало, таке здибало". Подібне тягнеться до подібного.
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04.06.2022 11:55 Відповісти
"Если хотите про великую русскую культуру, то надо честно признать, что её никогда не существовало в принципе. Всё, что мы имеем, - это производные от западной цивилизации. Матрёшки, и те были придуманы в Японии, а в Россию их завезли только в конце XIX века. Оглянитесь вокруг себя! Вы что-нибудь исконно русское видите?" - А.Невзоров российский журналист.
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04.06.2022 00:18 Відповісти
Что-нибудь исконно русское ? Русский мат.
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04.06.2022 00:36 Відповісти
"Вокруг русских матов существует масса мифов, не соответствующих действительности. Например, российские лингвисты и историки распространили о мате два мифа: что русские стали материться в ответ на «татаро-монгольское иго» и что матерщина - якобы «порождение славянского язычества».
На самом деле славяне никогда не матерились. В том числе у белорусов и украинцев, как и у поляков, до российской оккупации 1795 года самыми скверными ругательствами были только «курва» (продажная девка) и «холера» (болезнь). Ни Киевская Русь, ни ВКЛ, ни Речь Посполитая не сохранили ни одного документа с матом и ни одного распоряжения властей о борьбе с матерщиной, хотя в Московии подобных документов в огромном избытке.
Если бы не российская оккупация, то белорусы (литвины), украинцы и поляки не матерились бы и сегодня. Сегодня, впрочем, поляки все-таки почти не матерятся, а словаки и чехи ВООБЩЕ не матерятся.
И это вполне нормально, ибо большинство народов мира не знают матов - как не знали их и славяне, балты, романцы, германцы. Сексуальная лексика у них крайне скудная (по сравнению с русской), а многие языки вообще при сквернословии не используют сексуальные темы. Например, французское «con» передает с разными артиклями название и мужского, и женского полового органа, а предел сквернословия французов - просто назвать оппонента этим словом. И лишь только в английском языке и лишь в начале ХХ века, и лишь в США - появилось ругательство «mother fucker», аналога которому нет в Европе, и которое было калькой русских матов - его и внесли в язык США эмигранты из России (см. В.Бутлер «Происхождение жаргона в США», 1981, Нью-Йорк)."
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04.06.2022 01:00 Відповісти
"Русскость" русского мата не столько в его словарном разнообразии, сколько в обыденности употребления. Мат употребляется и в кругу семьи, и в кругу друзей, коллег и просто знакомых. А также незнакомых людей.
Он утратил своё значение как оружие против неприятеля. При помощи мата и восхищаются, и хвалят, и ругают, и проклинают.
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04.06.2022 03:14 Відповісти
Правильный указ. Невзоров - враг режима рф и друг Украины.
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04.06.2022 03:44 Відповісти
Одне втішає, громадянство надано всупереч конституції незаконно і може бути відкликано будь-якої миті.
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04.06.2022 08:13 Відповісти
То, что Кисель - атомный пепел из демократа времён НТВ превратился в росгавно - вас НЕ удивляет.
А то, что Невзоров из росфашиста превратился в нормального - это невозможно?
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04.06.2022 10:03 Відповісти
Двояке відчуття , людина КДБ
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04.06.2022 10:55 Відповісти
Невзоров гебешна істота здійснювавша інформаційне прикриття кацапо- нацистів в Прибалтиці й на Кавказі. Надання особині громадянства злочин проти єдності народу!!!
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04.06.2022 11:32 Відповісти
Це злочин проти національної безпеки.
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04.06.2022 11:57 Відповісти
"Прибалтицi" - попробуй еще раз, украинцы не называют так страны Балтии.
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06.06.2022 22:10 Відповісти
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