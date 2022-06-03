Під Сєверодонецьком поранили двох міжнародних журналістів Reuters, а їхній водій з окупованих територій загинув
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Двоє репортерів міжнародної агенції Reuters отримали поранення внаслідок обстрілів під Сєвєродонецьком, а їхній водій загинув.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП про це повідомляє CNN .
"Під час поїздки репортерів, двоє журналістів Reuters отримали несерйозні поранення, потрапивши під обстріли на шляху до Сєверодонецька. Вони їхали в авто, яке надали російські бойовики з так званих "республік" й автівкою керувала людина, надіслана бойовиками. Водій загинув від отриманих травм".
Агенція висловила свій жаль і співчуття родині загиблого водія.
Вони не надали додаткових деталей інциденту.
У заяві Reuters російські бойовики з невизнаних утворень на Донбасі окреслені виразом "сепаратисти, яких підтримує Росія".
Український уряд закликав міжнародних журналістів не отримувати акредитацію в російських окупантів на території України та не висвітлювати перебіг подій, тому що загарбники можуть приховувати від журналістів правду, показуючи заготовлені місця й людей.
Будь ласка, зачекайте...
бо окрім того, що вони спотворюють реальність на користь росії, я б за їх безпеку не поручився б в принципі - бо невідомо, що там з ними може стати і яка шальна ворожа міна поцілить в їх автомобіль
- "ройтерс" залюбки цитує "ТАСС", котрий називає окупований Український та проукраїнський Херсон "промосковським регіоном", що, начебто, почав "експорт" зерна у росію.
Тобто, це не росія краде й відбирає зерно в Українців з Херсонщини, то "промосковський" Херсон чекав на касапів, щоб почати "експорт" у рашу. - Нормально? І "ройтерс" не цурається це повторювати так, типу, він подає "об'єктивну" інформацію "з двох сторін". Бо ж він потім зазначає, що, начебто, Україна вважає це зерно "вкраденим". Завважте на те, як розставлені акценти - реальність спотворюється з точністю до навпаки. брудні лицемірні вонючі продажні пі6араси.
Їм взагалі має бути заборонено в'їзд до України, за відверту проросійську пропаганду.
І ще цікаво, як прокоментує це питання пан Кулеба, як голова зовнішньополітичного відомства? Бо щодо можливості розмінування українських портів для вивозу українського зерна, чого робити категорично не можна, то виглядає так, що він заперечень з цього приводу особливо не має, підіграючи тут рашці та ООН (навіщо? Щоб їй, росії, легше було на нас на Одесу напасти та знищити Україну загалом?)
А от щодо відвертого інформаційного демаршу з приводу того ж таки українського зерна від впливової іноземної інформ-агенції, то я не пригадую, щоби я чув його коментар.
Це той ще "Ройтерс"
Дословно: "Во время поездки репортеров, двое журналистов Reuters получили несерьезные ранения, попав под обстрелы на пути в Северодонецк. Они ехали в авто, которое предоставили российские боевики из так называемых "республик" и машиной управлял человек, отправленный боевиками. Водитель погиб от полученных травм".
Детали: Агентство выразило свое сожаление и семье погибшего водителя.
Они не предоставили дополнительные детали инцидента.
В заявлении Reuters российские боевики из непризнанных образований на Донбассе очерчены выражением "сепаратисты, поддерживаемые Россией".
Напомним: Украинское правительство призвало международных журналистов не получать аккредитацию у российских оккупантов на территории Украины и не освещать ход событий, потому что захватчики могут скрывать от журналистов правду, показывая заготовленные места и людей.
***** шастать, Ройтерс.
Цікаво інше, чому "Ройтерс" не працювало в роки ДСВ на теріторії ІІІ Рейха, при цьому не використовуючи нацистських "журналістів", наприклад з "Völkischer Beobachter"?