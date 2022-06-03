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війна (56444) окупація (5838) паспорт (876) Євросоюз (7030) Боррель (784)

ЄС не визнаватиме російські паспорти, видані на окупованих територіях Херсонської та Запорізької області, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Євросоюз засуджує роздачу російських паспортів на окупованих Росією українських територіях і не визнаватиме їх.

Про це йдеться у заяві голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC Україна.

"Європейський Союз рішуче засуджує укази президента Росії від 25 і 30 травня, якими було спрощено процес надання російського громадянства та видачі російських паспортів громадянам України на території Херсонської та Запорізької областей, які тимчасово перебувають під військовим контролем російських окупаційних військових, а також українським дітям, позбавленим батьківського догляду, і недієздатним особам з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей", - йдеться у заяві.

Там також наголошується, що ЄС "не визнаватиме цих паспортів, виданих як складова загарбницької війни Росії проти України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Маріуполі розпочали прийом документів для отримання російського паспорта, - Андрющенко

У ЄС також засуджують спроби Росії замінити законно обрану владу на окупованих територіях, запровадити рубль, а також змінити мову навчання та шкільні програми у Херсонській та Запорізькій областях, "що наразі знаходяться під незаконним контролем російських окупаційних збройних сил".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+6
А повинні взагалі не визнавати паспорти РФ
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03.06.2022 20:38
+4
все буде. не так швидко, як нам того б хотілося, але ембарго на нафту з паРаші, навіть в такому вигляді, як воно прийняте, ще пару місяців тому здавалося чимось фантастичним.
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03.06.2022 20:51
+4
я знаю что вы наверное видели это видео!
но я сегодня его персматриваю и пересматриваю)))

Пропагандоны рф засняли ювелирную "ответочку"от ВСУ (видео)

https://t.me/kyivoperativ/98406

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03.06.2022 21:00
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а волею понад законом з окупованої ОП?..
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03.06.2022 20:37 Відповісти
А повинні взагалі не визнавати паспорти РФ
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03.06.2022 20:38 Відповісти
все буде. не так швидко, як нам того б хотілося, але ембарго на нафту з паРаші, навіть в такому вигляді, як воно прийняте, ще пару місяців тому здавалося чимось фантастичним.
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03.06.2022 20:51 Відповісти
А лугандоно кримського визнаватиме чи що?
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03.06.2022 20:40 Відповісти
Їх не визнають ще з 2014 року.
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03.06.2022 21:07 Відповісти
Так це окупантам і потрібно, зробити з колаборантів, що поспішають за паспортами з двоголовою куркою - кріпосних, без права виїзду будь-куди...
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03.06.2022 20:45 Відповісти
А видані ростовською областю расєї визнаватиме? Бо не буде ж в тому аусвайсі написано "херсон, расєя" як орган, що видав
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03.06.2022 20:46 Відповісти
кацапня напише маґадан - big deal для кацапні збрехати.....
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03.06.2022 20:47 Відповісти
я знаю что вы наверное видели это видео!
но я сегодня его персматриваю и пересматриваю)))

Пропагандоны рф засняли ювелирную "ответочку"от ВСУ (видео)

https://t.me/kyivoperativ/98406

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03.06.2022 21:00 Відповісти
!!! Вот это они там обосрались!!
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03.06.2022 21:32 Відповісти
непонял , а шо в ЕС ездють по внутренним парашкиным аусвайсам ???
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03.06.2022 21:04 Відповісти
А остальные паспорта будут признавать ?
Ай да молодцы !
Восхищаюсь такими "партнёрами"
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03.06.2022 21:06 Відповісти
должно быть так: ЕС не признает т.н российские паспорта так как такой страны не существует
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03.06.2022 21:08 Відповісти
разве шо такой,для свинособак
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03.06.2022 21:08 Відповісти
а з ордло и криму визнає?
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03.06.2022 21:12 Відповісти
а там буде написано, що паспорт видано в краснодарі. ЄС такі тупі чи їм так вигідно прикидатися?
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03.06.2022 21:49 Відповісти
 
 