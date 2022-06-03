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перемовини (2484) Арахамія (1000)

Ми поновимо перемовини з росіянами, коли наша переговорна позиція посилиться, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арахамія

Голова української переговорної групи з росіянами, нардеп Давид Арахамія заявляє, що Україна може ініціювати новий раунд перемовин з РФ, коли матиме посилену переговорну позицію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Арахамія в ефірі телемарафону

Він зазначив: "Перемовини треба продовжувати, коли в нас переговорна позиція буде посилена. А, в першу чергу, зараз вона може бути посилена за рахунок того, що зброя, яку нам постійно обіцяють міжнародні партнери, врешті-решт надійде в достатньому обсязі. Наші Збройні сили вже готові її застосовувати… І тоді, я думаю, можемо з посиленої переговорної позиції ініціювати новий раунд перемовин".

Арахамія висловив думку, що зараз пауза в переговорах "досить обґрунтована", оскільки тривають "великі бої" на сході України.

Він зазначив, що зараз Україна деокуповує багато сіл, але росіяни теж окупують нові населені пункти.

"І поки ми робимо один крок вперед – два назад, поки я не бачу ніяких підстав ініціювати продовження перемовин", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з ключових партнерів не тисне на Україну з метою проведення переговорів із РФ, - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+76
Сиділо, мовчало, не бісило. Хто його кликав знову????
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03.06.2022 21:11
+68
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03.06.2022 21:13
+66
ніхєра собі пика в жертви мавп"ячої віспи! роздуло пацана!
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03.06.2022 21:09
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Ахламідія, іди *****!!!
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03.06.2022 23:25 Відповісти
Іди на *** недорозвинене абхазське створіння!!!
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03.06.2022 23:27 Відповісти
З якого бункера воно вилізло?
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03.06.2022 23:27 Відповісти
Арахамия Молодец
.Давит рашистов аж Гай Шумыть
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03.06.2022 23:29 Відповісти
І ти, гнидо, виповзло? Штанці, обісрані, відіправ і до праці?
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04.06.2022 09:02 Відповісти
"...Моя позиція була і залишається незмінною - ніяких переговорів з Путіним до повного розгрому рашистських загарбників, звільнення всіх окупованих українських земель і відновлення державного кордону в межах на момент проголошення незалежності України. Ми змусимо фашистську московську імперію підписати акт про її повну і беззастережну капітуляцію як гітлерівську нацистську Німеччину у травні 1945 року. Джерело: https://censor.net/ua/b3344611..."
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03.06.2022 23:34 Відповісти
"Маркуса" треба відправляти на переговори. А не ОП-у президента.
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03.06.2022 23:35 Відповісти
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04.06.2022 00:29 Відповісти
эта обезяна всегда к недобру вылазит...
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04.06.2022 00:31 Відповісти
Похоже #Маймун получил новые инструкции от #кремлевских #кураторов пока отсутсвовал неделю!
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04.06.2022 00:51 Відповісти
Я не понимаю, как это чучело выбрали в ВР? С ним и разговаривать не надо, стоит только посмотреть на его морду лица, типичный вид идиота из учебника по психиатрии.

Хотя, о чем это я, стоит посмотреть на всю фрИкцию Zебанутых слуг, там все такие.
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04.06.2022 10:44 Відповісти
у них у всех со психикой проблемы
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07.06.2022 14:51 Відповісти
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04.06.2022 00:50 Відповісти
2 дебила - это сила.
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04.06.2022 10:39 Відповісти
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04.06.2022 01:26 Відповісти
Тільки за одне це всю цю зелену шоблу треба було за законами військового часу до стіночки.
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04.06.2022 06:44 Відповісти
Де арешти за зусилля ?
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04.06.2022 07:12 Відповісти
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04.06.2022 07:56 Відповісти
Приберіть цю істоту з інформаційного простору!
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04.06.2022 01:27 Відповісти
Вилезло...
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04.06.2022 02:00 Відповісти
Нех би його крива качка копнула!
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04.06.2022 03:35 Відповісти
руководящие чмошники, почитайте Вашингтон пост... вы абсолютно бездарные люди и несмотря на поговорку, что коней на переправе не меняют - уйдите, отдайте правление тому, кто реально может управлять... шапито с членограем, дерьмаком, шмугалем, пепелацем, дьячком и аналогичной мерзотой надоело народу Украины...
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04.06.2022 05:10 Відповісти
це так !!!
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04.06.2022 07:14 Відповісти
Паскуда заткни їбало
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04.06.2022 06:08 Відповісти
У нас за 32 роки нашої держави не було ні президента ні уряду ні депутатів,які би вболівали за УКРАЇНУ,і тепер маємо результат.І війна тому доказ,і якби не наша армія і люди,які борються за нашу свободу,УКРАЇНИ вже би не було.Ми завжди вибирали депутатів і думали,що вибираємо достойних,а виходило,що вибрали злодіїв.І такі самі були президенти.І,одна з найбагатших держав світу стала найбіднішою.А тепер з простягнутою жебрацькою рукою просимо допомоги
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04.06.2022 06:17 Відповісти
Придурь, а де ж взялася армія, яка тебе зараз захищає?
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04.06.2022 09:05 Відповісти
Он детектор прошёл? Стрёмный чувак, морозил военный бюджет. Типа смотрящий от бени вернулся
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04.06.2022 06:44 Відповісти
Ця жертва мавп'ячої віспи знову вилізла і людей пугає.
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04.06.2022 06:46 Відповісти
Что, зебобики, скажете в ответ?
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04.06.2022 07:33 Відповісти
Що з НАШИМИ ВОЇНАМИ з АЗОВСТАЛІ ?Хєрло піариться ,волає до світу :санкції,зброя,гроші...а самі продовжують шкодити ????бєню,ермака а арахамло на палю і виходити на зіткненнях з ворогом...хай бачать і бояться....небритого пора до відповідальності за сплюндровану Україну....хто тут нащитав %%% підтримки ?????
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04.06.2022 07:47 Відповісти

Жив курилка?
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04.06.2022 08:16 Відповісти
Учебник серъезный, а что там делает эта обезьяна? Он хоть читать умеет?
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04.06.2022 10:30 Відповісти
Господи, ну хоч розірвіть мене на шматки не розумію - ЯК ОЦЕ ОПУДАЛО МОЖЕ ВИРІШУВАТИ ДОЛЮ УКРАЇНИ і на якій помийці слуги неясного народу знайшли ОЦЕ?!!!
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04.06.2022 08:22 Відповісти
Там-же, где тупое быдло нашло шута и сделало его президентом. А приписдент набрал в свою коМанду таких-же идиотов, как он сам.
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04.06.2022 10:32 Відповісти
наволоч не заткнеться
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04.06.2022 08:49 Відповісти
Стефанчук вже з переляку в уряді Німеччини ПІДВОДНІ ЧОВНИ випрошує!!!
Підводні човни, Карл!!!
Коли в країні НЕ СТВОРЕНІ УМОВИ ДЛЯ РОБОТИ конструкторського бюро "Луч" та Коростельову не надано УМОВ для відновлення виробництва продукції, яка вкрай необхідна ЗСУ.
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04.06.2022 08:58 Відповісти
Стефанчук - не хухры-мухры а целый доктор каких-то наук. Не помню точно каких, он вместе с хозяином жомовой ямы Кивой защищались. Так что не будь к нему строг, ЗЕбанутые все такие.
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04.06.2022 10:37 Відповісти
агрохламідія, іді *****.
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04.06.2022 10:59 Відповісти
Абхазская обезьянка снова спустилась с дерева и что то угукает...
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04.06.2022 11:08 Відповісти
Готовь жопу,чурка ******...
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04.06.2022 11:23 Відповісти
"Арахамія головного мозку" так і хоче щось здати,віддати і капітулювати. Дожилися українці що нами як баранами і вівцями тогують іноземці і іновірці,в тому числі і 73 % ідіотами
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04.06.2022 11:34 Відповісти
---Вона. ота ПОЗИЦіЯ лише тоді зміцниться. коли тебе і всих ваших ЗЕ- дундуків--- корова язиком злиже...
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04.06.2022 12:34 Відповісти
Капітулянт і дебіл в яскравих кросовках
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04.06.2022 12:54 Відповісти
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04.06.2022 14:48 Відповісти
на переговоры просится обычно слабая сторона
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04.06.2022 15:08 Відповісти
Думав ну десь пропав,тішина,на тобі вилізло небрите опудало і ще щось там тявкае.
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04.06.2022 15:09 Відповісти
Ніхто ніяких переговорів з гітлером і бен-ладеном не проводив. Військові злочинці і кровожадні вбивці не мають право на існування. Я не розумію про що з ними можна домовлятися. Тільки тотальне знищення ворога.
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04.06.2022 15:11 Відповісти
які переговори ? що вони там курять? начебто ж гогілашвілі прибрали , хто поставляє ? а здається його напарник буданов він тепер на трафіку ...
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04.06.2022 16:06 Відповісти
Ця арагнідія знову вилізла ,що так вже погано х..йлу що знову витяг тебе ?
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04.06.2022 18:58 Відповісти
я не пойму вы до%боебы полные? Нужно садиться и решать проблему способом языка если ты дипломат!!

судя по действиям дипломат с вас ноль!тогда бери зброю и покажи как?

я вас ненавижу
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07.06.2022 14:50 Відповісти
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